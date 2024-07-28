БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

ESPN составил топ-25 лучших хоккеистов XXI века, Овечкин занял второе место, Малкин попал в топ-10, Кучеров, Василевский, Дацюк

Только Кросби круче Овечкина в XXI веке! 5 россиян — в топе лучших хоккеистов столетия
Владимир Лаевский
ESPN составил топ-25 лучших хоккеистов XXI века
Аудио-версия:
Комментарии
Лишь один из них завершил карьеру. Остальные могут забраться ещё выше.

Совсем недавно ESPN выпустил топ-100 лучших спортсменов XXI века. В нём оказалось всего три хоккеиста и лишь один россиянин — Александр Овечкин.

Издание не остановилось на том рейтинге и опубликовало новый — топ-25 лучших хоккеистов этого столетия. И сюда попали уже пять россиян, причём четверо — действующие игроки!

Кто же попал в список и почему? Приводим весь рейтинг и перевод основных частей.

Весь рейтинг

МестоХоккеистПозиция
1Сидни КросбиЦентральный нападающий
2Александр ОвечкинЛевый крайний нападающий
3Коннор МакдэвидЦентральный нападающий
4Патрик КейнПравый крайний нападающий
5Никлас ЛидстрёмЗащитник
6Натан МаккиннонЦентральный нападающий
7Мартин БродоВратарь
8Хенрик ЛундквистВратарь
9Евгений МалкинЦентральный нападающий
10Патрис БержеронЦентральный нападающий
11Здено ХараЗащитник
12Стивен СтэмкосЛевый крайний нападающий
13Леон ДрайзайтльЦентральный нападающий
14Джо ТорнтонЦентральный нападающий
15Остон МэттьюсЦентральный нападающий
16Эрик КарлссонЗащитник
17Никита КучеровПравый крайний нападающий
18Марк-Андре ФлёриВратарь
19Андрей ВасилевскийВратарь
20Джером ИгинлаПравый крайний нападающий
21Анже КопитарЦентральный нападающий
22Павел ДацюкЦентральный нападающий
23Данкан КитЗащитник
24Виктор ХедманЗащитник
25Джонатан КуикВратарь

2. Александр Овечкин

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: nhl.com

О капитане «Вашингтона» ESPN написало то же самое, что и в топ-100 лучших спортсменов. В рейтинге лучших хоккеистов Ови занял второе место — вновь после Кросби. Но и это сильный результат, с учётом того, что это топ лучших в XXI веке!

Что написали об Ови, можно узнать здесь:
Овечкин — в топ-100 лучших спортсменов XXI века! Ови выше Мбаппе, Роналдо и Макдэвида
Овечкин — в топ-100 лучших спортсменов XXI века! Ови выше Мбаппе, Роналдо и Макдэвида

Примечательно, что Овечкин — лишь один из двух левых крайних нападающих в рейтинге и единственный в топ-15.

9. Евгений Малкин

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Getty Images

«Ключевые достижения: «Харт» — в 2012 году, два «Арт Росса» в 2009-м и в 2012-м, «Тед Линдсей» — в 2012-м, «Конн Смайт» — в 2009 году, «Колдер Трофи» — в 2007-м, три Кубка Стэнли.

Точно так же, как у Марио Лемье был Яромир Ягр, у Кросби был Малкин. Наличие пары центрфорвардов поколения помогло «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли. Малкин сыграл решающую роль в этих титулах, особенно в 2009 году, когда выиграл «Конн Смайт», а «Питтсбург» завоевал свой первый кубок в эпоху Кросби — Малкин. Евгению не хватает двух голов до отметки в 500 шайб за карьеру и четырёх очков до 1300 баллов», — написал журналист ESPN Райан Кларк.

Джино всегда недооценивали:
«Я в ярости». Сразу трое россиян — в топе самых недооценённых хоккеистов в истории НХЛ
«Я в ярости». Сразу трое россиян — в топе самых недооценённых хоккеистов в истории НХЛ

17. Никита Кучеров

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Getty Images

«Ключевые достижения: два Кубка Стэнли, четыре участия в Матче всех звёзд, два «Арт Росса», «Харт Трофи» в сезоне-2018/2019.

Прошло всего 10 дней после того, как «Тампа» проиграла «Колорадо» в шестом матче финала Кубка Стэнли в 2022 году, а Кучеров уже вышел на лёд, готовясь к следующему сезону. Его товарищ по команде Росс Колтон едва мог в это поверить: «Я подумал: «Ух ты, что он делает?» И тогда ты понимаешь, насколько он предан игре благодаря своей трудовой этике, — сказал Колтон. — Вы видите результат дополнительных усилий, которые он вкладывает в своё развитие. Он всегда работает над своим мастерством», — написала журналистка ESPN Кристен Шилтон.

Куч уже один их лучших в истории:
Овечкин — не первый, Кучеров и Дацюк — в топ-5. Лучшие россияне в истории НХЛ: 10-1
Овечкин — не первый, Кучеров и Дацюк — в топ-5. Лучшие россияне в истории НХЛ: 10-1

19. Андрей Василевский

Андрей Василевский

Андрей Василевский

Фото: Getty Images

«Ключевые достижения: четыре сезона с 35+ победами, «Везина Трофи» — в 2019-м, два Кубка Стэнли, «Конн Смайт» — в 2021-м.

Одной из самых сильных сторон Василевского являются его габариты — при росте 190 см и весе 94 кг он доминирует в рамке ворот. Телосложение Василевского также принесло ему прозвище Большой Кот из-за рефлексов и удивительной гибкости, которую он демонстрирует, даже будучи одним из самых крупных вратарей в НХЛ. Это помогло Василевскому стать легендой «Лайтнинг», — написала Шилтон.

Материалы по теме
Василевский стал кумиром для легенд. Русского любителя рока и шуток признали в Америке
Василевский стал кумиром для легенд. Русского любителя рока и шуток признали в Америке

22. Павел Дацюк

Павел Дацюк

Павел Дацюк

Фото: Kostas Lymperopoulos/Zuma/ТАСС

«Ключевые достижения: место в топ-100 величайших игроков НХЛ (2017), три «Селке Трофи», четыре «Леди Бинга», два Кубка Стэнли, место в «Тройном золотом клубе».

Отважная легенда «Ред Уингз» никогда не выигрывал «Харт Трофи» или «Тед Линдсей». Но Дацюк также никогда не переставал удивлять хоккеистов, которым противостоял каждый вечер: «Он просто один из таких особенных игроков, — сказал Мариан Госса. — Он крут в защите. Я думаю, он лучший в мире по части кражи шайбы. Наблюдать за ним весело. Иногда, когда у тебя шайба, а Дацюк её у тебя крадёт, тебе остаётся просто рассмеяться, потому что он делает это так, что это выглядит очень лёгким», — написала Шилтон.

Материалы по теме
«Вор и художник, не имевший себе равных». Дацюк — главный Волшебник в истории хоккея
«Вор и художник, не имевший себе равных». Дацюк — главный Волшебник в истории хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android