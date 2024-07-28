Только Кросби круче Овечкина в XXI веке! 5 россиян — в топе лучших хоккеистов столетия

Совсем недавно ESPN выпустил топ-100 лучших спортсменов XXI века. В нём оказалось всего три хоккеиста и лишь один россиянин — Александр Овечкин.
Издание не остановилось на том рейтинге и опубликовало новый — топ-25 лучших хоккеистов этого столетия. И сюда попали уже пять россиян, причём четверо — действующие игроки!
Кто же попал в список и почему? Приводим весь рейтинг и перевод основных частей.
Весь рейтинг
|Место
|Хоккеист
|Позиция
|1
|Сидни Кросби
|Центральный нападающий
|2
|Александр Овечкин
|Левый крайний нападающий
|3
|Коннор Макдэвид
|Центральный нападающий
|4
|Патрик Кейн
|Правый крайний нападающий
|5
|Никлас Лидстрём
|Защитник
|6
|Натан Маккиннон
|Центральный нападающий
|7
|Мартин Бродо
|Вратарь
|8
|Хенрик Лундквист
|Вратарь
|9
|Евгений Малкин
|Центральный нападающий
|10
|Патрис Бержерон
|Центральный нападающий
|11
|Здено Хара
|Защитник
|12
|Стивен Стэмкос
|Левый крайний нападающий
|13
|Леон Драйзайтль
|Центральный нападающий
|14
|Джо Торнтон
|Центральный нападающий
|15
|Остон Мэттьюс
|Центральный нападающий
|16
|Эрик Карлссон
|Защитник
|17
|Никита Кучеров
|Правый крайний нападающий
|18
|Марк-Андре Флёри
|Вратарь
|19
|Андрей Василевский
|Вратарь
|20
|Джером Игинла
|Правый крайний нападающий
|21
|Анже Копитар
|Центральный нападающий
|22
|Павел Дацюк
|Центральный нападающий
|23
|Данкан Кит
|Защитник
|24
|Виктор Хедман
|Защитник
|25
|Джонатан Куик
|Вратарь
2. Александр Овечкин
Александр Овечкин
Фото: nhl.com
О капитане «Вашингтона» ESPN написало то же самое, что и в топ-100 лучших спортсменов. В рейтинге лучших хоккеистов Ови занял второе место — вновь после Кросби. Но и это сильный результат, с учётом того, что это топ лучших в XXI веке!
Примечательно, что Овечкин — лишь один из двух левых крайних нападающих в рейтинге и единственный в топ-15.
9. Евгений Малкин
Евгений Малкин
Фото: Getty Images
«Ключевые достижения: «Харт» — в 2012 году, два «Арт Росса» в 2009-м и в 2012-м, «Тед Линдсей» — в 2012-м, «Конн Смайт» — в 2009 году, «Колдер Трофи» — в 2007-м, три Кубка Стэнли.
Точно так же, как у Марио Лемье был Яромир Ягр, у Кросби был Малкин. Наличие пары центрфорвардов поколения помогло «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли. Малкин сыграл решающую роль в этих титулах, особенно в 2009 году, когда выиграл «Конн Смайт», а «Питтсбург» завоевал свой первый кубок в эпоху Кросби — Малкин. Евгению не хватает двух голов до отметки в 500 шайб за карьеру и четырёх очков до 1300 баллов», — написал журналист ESPN Райан Кларк.
17. Никита Кучеров
Никита Кучеров
Фото: Getty Images
«Ключевые достижения: два Кубка Стэнли, четыре участия в Матче всех звёзд, два «Арт Росса», «Харт Трофи» в сезоне-2018/2019.
Прошло всего 10 дней после того, как «Тампа» проиграла «Колорадо» в шестом матче финала Кубка Стэнли в 2022 году, а Кучеров уже вышел на лёд, готовясь к следующему сезону. Его товарищ по команде Росс Колтон едва мог в это поверить: «Я подумал: «Ух ты, что он делает?» И тогда ты понимаешь, насколько он предан игре благодаря своей трудовой этике, — сказал Колтон. — Вы видите результат дополнительных усилий, которые он вкладывает в своё развитие. Он всегда работает над своим мастерством», — написала журналистка ESPN Кристен Шилтон.
19. Андрей Василевский
Андрей Василевский
Фото: Getty Images
«Ключевые достижения: четыре сезона с 35+ победами, «Везина Трофи» — в 2019-м, два Кубка Стэнли, «Конн Смайт» — в 2021-м.
Одной из самых сильных сторон Василевского являются его габариты — при росте 190 см и весе 94 кг он доминирует в рамке ворот. Телосложение Василевского также принесло ему прозвище Большой Кот из-за рефлексов и удивительной гибкости, которую он демонстрирует, даже будучи одним из самых крупных вратарей в НХЛ. Это помогло Василевскому стать легендой «Лайтнинг», — написала Шилтон.
22. Павел Дацюк
Павел Дацюк
Фото: Kostas Lymperopoulos/Zuma/ТАСС
«Ключевые достижения: место в топ-100 величайших игроков НХЛ (2017), три «Селке Трофи», четыре «Леди Бинга», два Кубка Стэнли, место в «Тройном золотом клубе».
Отважная легенда «Ред Уингз» никогда не выигрывал «Харт Трофи» или «Тед Линдсей». Но Дацюк также никогда не переставал удивлять хоккеистов, которым противостоял каждый вечер: «Он просто один из таких особенных игроков, — сказал Мариан Госса. — Он крут в защите. Я думаю, он лучший в мире по части кражи шайбы. Наблюдать за ним весело. Иногда, когда у тебя шайба, а Дацюк её у тебя крадёт, тебе остаётся просто рассмеяться, потому что он делает это так, что это выглядит очень лёгким», — написала Шилтон.