Только Кросби круче Овечкина в XXI веке! 5 россиян — в топе лучших хоккеистов столетия

Лишь один из них завершил карьеру. Остальные могут забраться ещё выше.

Совсем недавно ESPN выпустил топ-100 лучших спортсменов XXI века. В нём оказалось всего три хоккеиста и лишь один россиянин — Александр Овечкин.

Издание не остановилось на том рейтинге и опубликовало новый — топ-25 лучших хоккеистов этого столетия. И сюда попали уже пять россиян, причём четверо — действующие игроки!

Кто же попал в список и почему? Приводим весь рейтинг и перевод основных частей.

Весь рейтинг

Место Хоккеист Позиция 1 Сидни Кросби Центральный нападающий 2 Александр Овечкин Левый крайний нападающий 3 Коннор Макдэвид Центральный нападающий 4 Патрик Кейн Правый крайний нападающий 5 Никлас Лидстрём Защитник 6 Натан Маккиннон Центральный нападающий 7 Мартин Бродо Вратарь 8 Хенрик Лундквист Вратарь 9 Евгений Малкин Центральный нападающий 10 Патрис Бержерон Центральный нападающий 11 Здено Хара Защитник 12 Стивен Стэмкос Левый крайний нападающий 13 Леон Драйзайтль Центральный нападающий 14 Джо Торнтон Центральный нападающий 15 Остон Мэттьюс Центральный нападающий 16 Эрик Карлссон Защитник 17 Никита Кучеров Правый крайний нападающий 18 Марк-Андре Флёри Вратарь 19 Андрей Василевский Вратарь 20 Джером Игинла Правый крайний нападающий 21 Анже Копитар Центральный нападающий 22 Павел Дацюк Центральный нападающий 23 Данкан Кит Защитник 24 Виктор Хедман Защитник 25 Джонатан Куик Вратарь

2. Александр Овечкин

Александр Овечкин Фото: nhl.com

О капитане «Вашингтона» ESPN написало то же самое, что и в топ-100 лучших спортсменов. В рейтинге лучших хоккеистов Ови занял второе место — вновь после Кросби. Но и это сильный результат, с учётом того, что это топ лучших в XXI веке!

Примечательно, что Овечкин — лишь один из двух левых крайних нападающих в рейтинге и единственный в топ-15.

9. Евгений Малкин

Евгений Малкин Фото: Getty Images

«Ключевые достижения: «Харт» — в 2012 году, два «Арт Росса» в 2009-м и в 2012-м, «Тед Линдсей» — в 2012-м, «Конн Смайт» — в 2009 году, «Колдер Трофи» — в 2007-м, три Кубка Стэнли.

Точно так же, как у Марио Лемье был Яромир Ягр, у Кросби был Малкин. Наличие пары центрфорвардов поколения помогло «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли. Малкин сыграл решающую роль в этих титулах, особенно в 2009 году, когда выиграл «Конн Смайт», а «Питтсбург» завоевал свой первый кубок в эпоху Кросби — Малкин. Евгению не хватает двух голов до отметки в 500 шайб за карьеру и четырёх очков до 1300 баллов», — написал журналист ESPN Райан Кларк.

17. Никита Кучеров

Никита Кучеров Фото: Getty Images

«Ключевые достижения: два Кубка Стэнли, четыре участия в Матче всех звёзд, два «Арт Росса», «Харт Трофи» в сезоне-2018/2019.

Прошло всего 10 дней после того, как «Тампа» проиграла «Колорадо» в шестом матче финала Кубка Стэнли в 2022 году, а Кучеров уже вышел на лёд, готовясь к следующему сезону. Его товарищ по команде Росс Колтон едва мог в это поверить: «Я подумал: «Ух ты, что он делает?» И тогда ты понимаешь, насколько он предан игре благодаря своей трудовой этике, — сказал Колтон. — Вы видите результат дополнительных усилий, которые он вкладывает в своё развитие. Он всегда работает над своим мастерством», — написала журналистка ESPN Кристен Шилтон.

19. Андрей Василевский

Андрей Василевский Фото: Getty Images

«Ключевые достижения: четыре сезона с 35+ победами, «Везина Трофи» — в 2019-м, два Кубка Стэнли, «Конн Смайт» — в 2021-м.

Одной из самых сильных сторон Василевского являются его габариты — при росте 190 см и весе 94 кг он доминирует в рамке ворот. Телосложение Василевского также принесло ему прозвище Большой Кот из-за рефлексов и удивительной гибкости, которую он демонстрирует, даже будучи одним из самых крупных вратарей в НХЛ. Это помогло Василевскому стать легендой «Лайтнинг», — написала Шилтон.

22. Павел Дацюк

Павел Дацюк Фото: Kostas Lymperopoulos/Zuma/ТАСС

«Ключевые достижения: место в топ-100 величайших игроков НХЛ (2017), три «Селке Трофи», четыре «Леди Бинга», два Кубка Стэнли, место в «Тройном золотом клубе».

Отважная легенда «Ред Уингз» никогда не выигрывал «Харт Трофи» или «Тед Линдсей». Но Дацюк также никогда не переставал удивлять хоккеистов, которым противостоял каждый вечер: «Он просто один из таких особенных игроков, — сказал Мариан Госса. — Он крут в защите. Я думаю, он лучший в мире по части кражи шайбы. Наблюдать за ним весело. Иногда, когда у тебя шайба, а Дацюк её у тебя крадёт, тебе остаётся просто рассмеяться, потому что он делает это так, что это выглядит очень лёгким», — написала Шилтон.