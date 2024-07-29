Гром среди ясного неба! «Авангард» потерял лидера почти на весь сезон

Владимир Ткачёв получил тяжелейшую травму за несколько дней до начала сборов и пропустит около полугода.

Сборы основного состава всех клубов КХЛ начинаются только 1 августа. До этого хоккеисты тренируются самостоятельно, чтобы к общекомандным тренировкам быть полностью готовым. Именно в ходе такой подготовки тяжёлую травму получил лидер омского «Авангарда» Владимир Ткачёв. Сообщается, что форвард получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Срок восстановления составит около полугода.

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Эту информацию уже подтвердил генеральный менеджер омичей Антон Курьянов: «Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. Сроки восстановления зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма, к настоящему времени Владимир получил необходимый объём медицинской помощи. Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу. Подобные ситуации – часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение. Оптимальное для команды. В ближайшее время проведём консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы. Клуб выражает Владимиру полную поддержку, желает ему выздоровления и сделает всё возможное для его скорейшего возвращения в строй».

Владимир Ткачёв Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Разрыв ахиллова сухожилия – не самая часто встречающаяся травма среди хоккеистов. Обычно она встречается в футболе, что всегда сопровождается долгим, нудным и тяжёлым как физически, так и морально восстановлением. Объяснение медицинской части вопроса оставим профессионалам, но один из самых известных спортивных врачей в стране Михаил Бутовский, рассказывая о схожей травме Александра Селихова, сказал: «Повреждение ахиллова сухожилия одна из самых тяжёлых травм в футболе, пожалуй, наряду с разрывом передней крестообразной связки. Восстановление занимает до шести месяцев».

Сложность ещё состоит в том, что при подобных травмах начинать самые простые упражнения обычно разрешается только через полтора-два месяца. И вообще форсировать его – дело опасное, потому что потенциальный рецидив может стать ещё страшнее.

В конце мая Ткачёв подписал новый пятилетний контракт с «Авангардом», тем самым согласившись провести лучшие годы своей карьеры в родной команде. К сожалению, начало срока действия его будет омрачено тяжёлым восстановлением. Понятно, что травмы являются некой ценой билета в хоккей, но хочется попросить не разворачивать вектор рассуждений в сторону «зато деньги капают». Во-первых, ситуация абсолютно неуместная, во-вторых, это низко.

На «Авангарде» потеря такого игрока не может не отразиться, потому что во многих тренерских задумках и конспектах Звягина Владимир наверняка занимал центральное место. Но у омичей в предстоящем сезоне подобрался очень хороший и боевой состав, который не должен рассыпаться от потери одного винтика. Пусть и самого важного.

А Владимиру Ткачёву хочется пожелать здоровья и плодотворного восстановления, даже не будем привязываться к срокам. Главное, полностью залечить травму и подойти готовым к возвращению.