«Ему важнее сделать себе имя без Макдэвида?» Драйзайтля могут обменять из «Эдмонтона»?

«Эдмонтон» провёл исторический для себя сезон в эпоху Коннора Макдэвида. Впервые при канадце «Ойлерз» вышли в финал Кубка Стэнли. Это грандиозный успех для команды, над которой ещё совсем недавно смеялись в хоккейном сообществе.

Казалось бы, «нефтяников» ожидает светлое будущее. Но на деле всё не так оптимистично. Причина — в завершающихся контрактах лидеров и лиц франшизы. И если насчёт Макдэвида, чьё соглашение подходит к концу после сезона-2025/2026, вопросов особо не возникает, шансов на расставание с ним нет, то в случае с Леоном Драйзайтлем всё не так однозначно.

Немец внёс огромнейший вклад в выход «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли, да и в целом длительное время является одним из лучших игроков НХЛ. Но его контракт завершается уже следующим летом. Он наверняка потребует значительную прибавку к нынешним $ 8,5 млн в год.

Однако главный вопрос заключается в другом. Согласится ли Драйзайтль — один из лучших хоккеистов современности — официально закрепиться в качестве верного помощника Макдэвида, окончательно стать №2? Или же Леону стоит наконец выйти из тени великого канадца — но уже в другом клубе?

Журналистка The Athletic Шайна Голдман поразмышляла о будущем Драйзайтля, о его вероятной зарплате по новому контракту и о том, как «Эдмонтону» нужно поступить с лидером, чей контракт подходит к концу. «Чемпионат» приводит перевод материала нашей североамериканской коллеги.

Леон Драйзайтль Фото: AP/TASS

«Всего через неделю после того, как надежды «Эдмонтона» на победу в Кубке Стэнли рухнули в седьмой встрече, открылась ещё одна дверь для планирования будущего.

1 июля, наряду с подписанием контрактов с неограниченно свободными агентами на сезон-2024/2025, «Ойлерз» могли начать продлевать соглашения с игроками, которые выйдут на рынок НСА в 2025 году. Этот список свободных агентов начинается с одного из основополагающих игроков — Леона Драйзайтля.

Это один из редких случаев, когда Драйзайтль оказывается №1 в списке «Ойлерз». В остальное время он прочно занимает место позади главной звезды поколения Коннора Макдэвида.

Быть первым после Макдэвида ни в коем случае не удар судьбы для Драйзайтля, это просто реальность. С двумя этими нападающими у «нефтяников» одни из самых мощных двух звеньев в НХЛ. И если они продолжат играть на таком элитном уровне, то должны стать одним из самых динамичных дуэтов в истории лиги. Если.

Это «если» — не вопрос того, смогут ли эти двое сохранять уровень игры в ближайшие годы. Макдэвид и Драйзайтль — как вместе, так и по отдельности — доказали, что являются одними из лучших хоккеистов в мире. Эти двое преуспели во всём, независимо от того, что происходит, с поддержкой вокруг себя или без неё.

Это «если» вращается вокруг того, как долго дуэт будет оставаться вместе в «Эдмонтоне». С учётом того, что контракт Драйзайтля истекает в 2025 году, а Макдэвида — в 2026-м, над «Ойлерз» нависли два огромных вопросительных знака.

А поскольку соглашение немца истекает раньше, основное внимание уделяется его будущему.

Следующий контракт Леона будет охватывать оставшуюся часть его лучших лет и, как ожидается, станет самым прибыльным в его карьере. Помимо определения срока и зарплаты, есть ещё один всеобъемлющий вопрос: хочет ли Драйзайтль выйти из тени Макдэвида и стать ведущей звездой другой команды?

Некоторые команды уже приступили к работе над продлением свободных агентов 2025 года. Виктор Хедман, Джейккоб Славин и Павел Бучневич покинули список после продления соглашений за год до завершения текущих. То, что «Ойлерз» ещё не заключили новый контракт с Драйзайтлем, не является плохим знаком. Команда совсем недавно завершила сезон и только назначила нового генерального менеджера, который будет принимать эти определяющие для франшизы решения.

«Ойлерз», возможно, придётся смириться с тем, что нынешний контракт Драйзайтля — на восемь лет и с кэпхитом $ 8,5 млн — является недоплатой, с учётом того, насколько стоимость игрока выросла за эти годы. Но легко скатиться прямо на территорию переплаты по контракту, который, по сути, будет охватывать время, когда Леону будет 30+ лет, а расцвет останется позади. Спад, связанный с возрастом, неизбежен: более поздние годы элитных игроков всё ещё могут быть чрезвычайно продуктивными, но они могут не стоить, скажем, $ 14 млн в год в платёжке.

Это невероятная цифра, однако Драйзайтль вполне мог бы мечтать о том, чтобы стать самым высокооплачиваемым игроком лиги (по крайней мере, до следующего контракта Макдэвида). Возможно, «Эдмонтон» мог бы снизить эту сумму до $ 13 млн, что ближе к прогнозу Evolving Hockey в $ 13,5 млн в год по восьмилетнему контракту. Если получится договориться о сумме менее $ 14 млн, это поможет ограничить часть риска, но всё равно будет выше его прогнозируемой стоимости ближе к концу соглашения.

Драйзайтль и Макдэвид могут получить более $ 28 млн в год по своим следующим двум контрактам, и совладать с такими суммами будет сложно. Но руководство могло почувствовать: при достаточном росте потолка зарплат и выгодных для команды контрактах игроков глубины это будет инвестицией, которую стоит сделать для краеугольных камней их франшизы.

Технически руководство должно подписать новый контракт с Драйзайтлем до 30 июня 2025 года. В идеальном мире «Ойлерз» смогут найти решение как можно скорее, чтобы этот вопрос не нависал над ними в следующем году. Как сообщил Крис Джонстон из The Athletic, в «Эдмонтоне» не особо хотят начинать сезон с такой неопределённостью. Препятствием здесь являются пункт в контракте Драйзайтля о запрете на перемещение и список из 10 команд, в которые его нельзя обменять.

Леон Драйзайтль Фото: AP/TASS

Лишь немногие элитные игроки вообще добираются до рынка свободных агентов. Команды обычно продлевают своих хоккеистов заранее или обменивают их, прежде чем придётся столкнуться с риском потерять их даром. В тех немногих случаях, когда игрок-лицо франшизы уходил, как это сделали Артемий Панарин и Джонни Годро в «Коламбусе» и «Калгари» соответственно, бывшая команда оставалась в руинах. Возможно, в «Эдмонтоне» этого не произойдёт — в конце концов, Драйзайтль снова второй после Макдэвида — но руководство, возможно, не захочет это выяснять, даже если сохранение Леона ещё на один год даст команде лучшие шансы на Кубок Стэнли в следующем сезоне.

Однако командная перспектива — это лишь одна сторона уравнения. Игрок также должен хотеть остаться.

Как сообщил Дэниэль Ньюджент-Браун из The Athletic после интервью с «Ойлерз» после завершения сезона, Драйзайтль сказал, что ему нужно время, чтобы понять, чего он и команда хотят добиться в будущем. И этот ответ может включать в себя размышления о том, хочет ли он получить шанс быть лидером своей команды, вместо того чтобы всегда быть позади Макдэвида. С таким вопросом, скорее всего, столкнутся многие нападающие №2 в какой-то момент своей карьеры, учитывая, сколько команд воспользовались бы шансом сделать их своей ведущей звездой любой ценой.

Яромир Ягр получил такую возможность, когда «Вашингтон» выменял его после того, как он несколько лет был вторым — после Марио Лемье в «Питтсбурге». Адам Оутс покинул «Сент-Луис» после нескольких лет расцвета бок о бок с Бреттом Халлом. Но это исключение, а не правило.

Большинство хоккеистов №2 держатся своего №1, особенно в последние годы. Посмотрите на Сидни Кросби и Евгения Малкина в «Питтсбурге», Алекса Овечкина и Никласа Бекстрёма в «Вашингтоне», Джонатана Тэйвза и Патрика Кейна в «Чикаго», Патриса Бержерона и Брэда Маршана в «Бостоне», а также Хенрика Зеттерберга и Павла Дацюка в «Детройте». Даже сейчас Александр Барков и Мэттью Ткачук имеют долгосрочные контракты с «Флоридой».

К тому времени, как Кейн покинул «Чикаго», его лучшие годы были уже далеко позади. Эта ситуация похожа на то, как Стивен Стэмкос покинул «Тампу» в 34 года, после многих лет игры бок о бок с Никитой Кучеровым. Кори Перри также покинул Райана Гецлафа и «Анахайм», перейдя в «Даллас», когда ему было 34 года. Джо Торнтон и Патрик Марло уже прошли свой расцвет, когда расстались с «Сан-Хосе».

Взгляните глубже в историю НХЛ и посмотрите, как разбивались другие дуэты: часто не №2 уходил первым. Петер Форсберг покинул Джо Сакика и «Колорадо» и перебрался в «Филадельфию» (и в конце концов вернулся в «Колорадо» годы спустя). Майк Босси завершил карьеру до того, как Брайан Троттье окончательно покинул «Айлендерс». Уэйна Гретцки обменяли из «Эдмонтона» до того, как Марк Мессье уехал в Нью-Йорк. Несмотря на то что Мессье стал фактическим лидером в «Эдмонтоне» и выиграл Кубок без Гретцки, в конце концов он вышел из этой тени и стал лидером «Рейнджерс».

На самом простом уровне, без контекста каждого сценария, история работает в пользу «Ойлерз». Но то, что большинство нападающих №2 не покидает свои команды, чтобы стать звёздами где-то ещё, не означает, что этого не произойдёт с Драйзайтлем. Тот факт, что его контракт истекает на год раньше, чем у Макдэвида, может решить ситуацию, как и давление руководства, требующее обменять его до начала сезона. Но если Драйзайтль всё же сделает ставку на то, чтобы стать лицом новой команды, это может произвести фурор. Он не единственный №2, который получит новый контракт в ближайшие годы: Микко Рантанен и Митч Марнер также подпишут новые соглашения в 2025 году.

Драйзайтль контролирует своё будущее и, как и другие «вторые номера», являвшиеся частью крутых дуэтов, должен принять определяющее карьеру решение. Неужели для него важнее проявить себя в другом месте и сделать себе имя без Макдэвида? Или же более сильные надежды на чемпионство, хоть и за спиной Макдэвида, могут подарить ему такой же карьерный успех?»