В «Торпедо» переходят две звезды КХЛ. Команда Ларионова вышла на новый этап развития?

Селекционная работа «Торпедо» летом была противоречивой. С одной стороны, клубу удалось сохранить всех лидеров прошлого сезона — не считая Николая Коваленко, который уже играл на правах аренды, имея на руках контракт с «Колорадо». Несмотря на слухи об интересе топ-клубов Востока, нижегородцы сохранили Владислава Фирстова, переподписали контракт с Василием Атанасовым и отметились бомбовым переходом Дмитрия Кагарлицкого. С атакой у «Торпедо» всё в порядке, и глубина там отменная.

С другой стороны, проблемы у нижегородцев в прошлом году в первую очередь в защите, которая и должна разгонять атаки. И здесь кандидаты на усиление всех удивили — хотя Игорь Ларионов несколько лет назад говорил про то, что легионеры должны быть уровня Кьеллини и Кейла Макара, два канадских новичка на Макара вообще не похожи. Даже с расширенным лимитом и проблемами с привлечением иностранцев сложно представить, что другой клуб КХЛ стал бы привозить в лигу Маркуса Филлипса и Китона Томпсона, которые не выделялись в австрийской лиге и АХЛ. Параллельно у «Торпедо» всё ещё на контракте Антон Сизов, который уже вряд ли наденет джерси с оленем.

При этом «Торпедо» устами своих руководителей объявило, что планирует тратить на хоккеистов суммы большие, чем в прошлые сезоны. В принципе, раньше нижегородцы и не были бедными родственниками КХЛ — можно вспомнить эру Петериса Скудры, когда на качественных легионеров тратились большие деньги, а ещё большие средства уходили на расторжение контрактов. Сейчас в Нижнем готовится к открытию новая большая арена, которую город заждался: под такое дело средства под усиление состава у «Торпедо» есть.

Игорь Ларионов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако вернёмся к началу — 100-процентного усиления «Торпедо» не получило. Можно назвать Ивана Бочарова, который проехался вниз по Волге из Ярославля, чтобы перезапустить карьеру, но бывший голкипер «Локомотива» в прошлом сезоне проиграл конкуренцию даже за позицию второго номера. Кагарлицкий пришёл, но ушёл Алексей Кручинин, который в Нижнем провёл лучший сезон в карьере. Теперь оно есть — «Торпедо» уже объявило о переходе Вячеслава Войнова, а скоро должен быть представлен и Евгений Свечников.

Не сразу потолок зарплат в КХЛ стал работать с тем эффектом, что ожидалось — но на четвёртый год работы плоды работы лиги по выравниванию возможностей видны. Буквально вчера Богдан Киселевич подписал контракт с «Нефтехимиком», проведя пару месяцев без контракта. Конечно, прошлый сезон для олимпийского чемпиона получился неудачным, но лет 7-8 назад игроки такого профиля в сторону таких команд вообще не смотрели.

В этом году у КХЛ другое новшество: команды не должны превышать потолок ни на рубль даже во время межсезонья. Здесь наша лига оказалась даже строже, чем НХЛ: там во время межсезонья допускается превышение на 10%. Понятно, что в первую очередь эта поправка (впрочем, как и многие другие) оказалась направлена против действий СКА, который каждый год устраивал тотальный перебор состава. Однако в этом году пострадал «Ак Барс», который устроил тотальную перестройку после того, как казанские «галактикос» вылетели в первом раунде плей-офф. Это привело к тому, что Вадима Шипачёва пришлось отправлять в Минск за тысячу рублей, ну а Войнова и Свечникова приходится расторгать перед их переходом в другой клуб.

Возвращение Свечникова-старшего в Россию пока что не заладилось. Карьеру Евгения в НХЛ частично поломали травмы, из-за которого форвард в 22 года пропустил полноценный сезон. Нельзя сказать, что после ухода из «Детройта» шансов у него не было: Свечников провёл хороший чемпион в «Виннипеге», но по непонятным причинам «Джетс» не оставили игравшего на минимальном контракте форварда хотя бы на тех же минимальных условиях. В Казани всё тоже пошло не очень хорошо: травма уже в начале сентября, полтора пропущенных месяца, а потом «конура» от Билялетдинова, который форварду не очень доверял.

Сложно сосчитать, какой это по счёту «последний шанс» для Свечникова, но это «Торпедо» для него должно подойти хорошо. В Нижнем Евгений получит чуть ли не самого американского по менталитету тренера в КХЛ — это важно с учётом некоторой «американизации» форварда. В чисто игровом плане силовой форвард должен занять место уехавшего в «Колорадо» Коваленко — пока у «Торпедо» в составе просто нет форвардов с таким же сочетанием габаритов и мастерства.

Вячеслав Войнов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Интереснее с Войновым. На бумаге это не тот игрок, который нужен «Торпедо» с их перекосом в атаку и большим количеством молодых оборонцев. Один из немногих чистых домоседов клуба Марк Марин ушёл в «Северсталь», ситуация с Сизовым явно зашла в тупик, как проявят себя в КХЛ канадцы — тотальная загадка. С другой стороны, Войнов — это как раз тот защитник, который играет в чисто ларионовском стиле, который может разгонять атаку, находить форвардом первым пасом. Однако как он будет защищаться?

При этом защитник очень недоволен тем, как клуб обставил его уход. Несколько дней назад Войнов заявил: «Мой номер телефона у него [Анвара Гатиятулина] есть, но никто не посчитал нужным объяснить, почему всё так происходит», а вчера добавил: «Надо сделать, чтобы мы расходились более конкретно. Потому что расторгнуть тебя могут за пару дней до начала тренировочного лагеря. И что тогда делать игроку?». Судя по всему, как минимум на матчи с «Ак Барсом» мотивация у Войнова будет немаленькой.

В любом случае это «Торпедо» будет восприниматься уже совсем иначе. В чисто хоккейном плане слава нижегородцев померкла уже в прошлом году, когда «Торпедо» оказалось слишком догматичным и во второй половине сезона просто рассыпалось. Зато теперь это должна компенсировать смена статуса — уже на уровне ДЮСШ торпедовцы не боялись переманивать лидеров топ-клубов и брать под крыло целые школы. Теперь эти намерения показаны и на взрослом уровне — и, может быть, пара из «Ак Барса» поможет команде Ларионова вернуть позапрошлогоднюю лёгкость.