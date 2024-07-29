В КХЛ массово разрывают контракты, «Ак Барс» подписал канадца из НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 29 июля 2024 года.

«Ак Барс» расторг контракт с Войновым, позже игрок перешёл в «Торпедо»

«Ак Барс» расторг контракт с защитником Вячеславом Войновым. В сезоне-2023/2024 он сыграл за клуб 45 матчей и набрал 14 (1+13) очков. Всего в КХЛ у него 379 матчей, 56 шайб и 157 результативных передач. Позже Войнов подписал однолетний контракт с «Торпедо».

Олимпийский чемпион 2018 года провёл в НХЛ четыре сезона, включившие в себя два Кубка Стэнли, 254 проведённых матча и 106 (27+79) набранных очков. По возвращении в Россию провёл несколько результативных сезонов за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс»

«Металлург» расторг контракт с Карповым

Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Максим Карпов расторгли контракт. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон.

Карпов пополнил состав «Металлурга» в межсезонье-2020. За четыре полных сезона в команде на счету нападающего 290 игр и 143 (44+99) очка. Всего в КХЛ нападающий сыграл 795 матчей, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке в 14 минут и 13 секунд.

В плей-офф прошлого сезона 32-летний Карпов набрал 4 (0+4) очка в 21 матче. В прошедшем сезоне форвард завоевал свой первый Кубок Гагарина в карьере. Ранее в КХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Трактор», «Динамо» (Москва), СКА и «Амур».

Ник Петан стал игроком «Ак Барса»

Канадский нападающий Ник Петан подписал однолетний контракт с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

До этого форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд» «Айова Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач).

Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

«Салават Юлаев» расторг контракт со Шмелёвым

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Контракт действовал до 30 апреля 2025 года.

В регулярном сезоне-2023/2024 Шмелёв провёл 45 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 28 очков с показателем полезности «+16». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний форвард сыграл три матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Шмелёв сыграл 614 матчей, в которых набрал 322 (120+202) очка.

«Авангард» потерял на длительный срок Ткачёва и теперь задумается о Спунере?

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов официально сообщил о тяжёлом повреждении, полученном игроком команды нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. Сроки восстановления зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма, к настоящему времени Владимир получил необходимый объём медицинской помощи.

Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу. Подобные ситуации – часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение. Оптимальное для команды. В ближайшее время проведём консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы. Клуб выражает Владимиру полную поддержку, желает ему выздоровления и сделает всё возможное для его скорейшего возвращения в строй», — приводит слова Курьянова официальный телеграм-канал «Авангарда».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий «Авангарда» получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Срок восстановления игрока составит около полугода. Идеальным вариантом для «Авангарда» в сложившейся ситуации выглядит подписание нового контракта с канадским нападающим Райаном Спунером, который хорошо зарекомендовал себя в Омске в прошлом сезоне.

Райан Спунер Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Североамериканец является универсалом: он может сыграть как в центре нападения, так и с краю. То бишь получится и заменить травмированного Ткачёва, и помочь центральной линии нападения «ястребов». Кроме того, Спунер отлично выглядел в связке с Ридом Буше — одним из ключевых людей в омской команде. В коллектив Райан вписался здорово, проблем с лимитом на легионеров, как и с потолком зарплат, у «ястребов» тоже нет. Спунер может забить сам, может отдать на партнёра, хорош в розыгрыше большинства. Такие люди в команде точно нужны.