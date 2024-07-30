Возвращение чемпиона и самый молодой тренер в лиге. 5 перестановок на Западе НХЛ

До начала нового регулярного чемпионата НХЛ остаётся чуть больше пары месяцев. Многие команды начнут его со значительными изменениями в составе, но у некоторых они коснулись ещё и тренерских мостиков. Рассказываем, какие клубы в это межсезонье обзавелись новыми наставниками. Начинаем с представителей Западной конференции.

«Лос-Анджелес»

«Кингз» — одна из двух команд, где новый главный тренер в межсезонье лишился приставки «исполняющий обязанности». Ещё в феврале, когда «короли» отправили в отставку Тодда Маклеллана, работавшего в клубе с 2019 года, его место занял Джим Хиллер, который вошёл в штаб в 2022-м. 55-летний канадец смог довести калифорнийцев до плей-офф, но остановился точно там же, где они останавливались в предыдущие два года, не сумев преодолеть порог первого раунда по итогам серии с «Эдмонтоном».

Джим Хиллер Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

«Лос-Анджелес» — далеко не чужая для Хиллера команда. В 1989 году «Кингз» задрафтовали форварда под общим 207-м номером, и он даже провёл за них 40 матчей, однако так и не смог закрепиться в НХЛ. Путь Джима к первому самостоятельному тренерскому опыту в элите длился 22 года — сразу по завершении игровой карьеры в 2002 году он вошёл в штаб «Трай-Сити Американс» в Западной хоккейной лиге, где успел поработать с Кэри Прайсом, затем провёл два года, совмещая посты главного тренера и генерального менеджера в клубе из лиги Британской Колумбии, после чего вернулся в WHL, чтобы возглавить «Чилливак Брюинз», а затем и тот же «Трай-Сити».

В НХЛ Хиллер оказался в 2014 году. За 10 лет, канадец также побывал на мостиках «Детройта», «Торонто» и «Айлендерс», где помогал Майку Бэбкоку и Барри Тротцу соответственно. Весьма вероятно, что и тренерский стиль Джим перенял у них — Эллиотт Фридман рассказывал, как многие в «Лос-Анджелесе» удивились, насколько изменился Хиллер после принятия полномочий от Маклеллана. Он даже удостоился сравнения с Крэйгом Берюбе, который, как известно, за словом в карман не лезет — поговаривают, что и новый главный тренер «Кингз» в довольно жёсткой, но справедливой манере общался с игроками, включая лидеров команды, что понравилось руководству, которое решило дать ему шанс впервые оказаться у руля клуба НХЛ.

«Сент-Луис»

«Блюзмены» также сменили тренера по ходу предыдущего сезона — в декабре место уже упомянутого Берюбе занял Дрю Баннистер, который в качестве игрока успел доехать даже до России.

Его тренерская карьера началась ещё до завершения игровой — Баннистер повесил коньки на гвоздь в Великобритании, где выступал в роли играющего тренера, а затем перебрался в CHL, откуда в 2018 году получил приглашение из АХЛ. В отличие от того же Хиллера, за плечами у бывшего защитника не было абсолютно никакого тренерского опыта в НХЛ — все эти годы Дрю работал в подэлитном дивизионе, где успел сменить три клуба.

Последней его остановкой в АХЛ стал фарм «Сент-Луиса» «Спрингфилд». В первый же год работы в «Тандербёрдс» Баннистер вывел клуб в финал Кубка Колдера, где проиграл «Чикаго Вулвз» с Василием Пономарёвым и Петром Кочетковым в пяти матчах, а год спустя оступился уже в плей-ин. Тем не менее в «Блюз» приняли решение предоставить Баннистеру шанс в основной команде.

С момента его назначения «Сент-Луис» провёл 54 матча, в которых одержал 30 побед, потерпел 19 поражений в основное время и ещё пять в овертаймах или сериях послематчевых бросков. Этот отрезок команда из Миссури закончила на 12-м месте в лиге и седьмом на Западе по проценту набранных очков, однако этого всё равно не хватило для выхода в плей-офф, который «музыканты» пропустили во второй раз подряд. Впрочем, в клубе посчитали, что Баннистер провёл хорошую работу, и наградили его двухлетним контрактом.

«Сан-Хосе»

«Акулы» ввязались в очередную авантюру. Самого молодого игрока предстоящего сезона — Маклина Селебрини — поведёт самый молодой тренер — Райану Варсофски в октябре исполнится всего лишь 37 лет. Для НХЛ это практически абсолютно новое лицо — игровая карьера американца была совсем непродолжительной и прошла по большей части в студенческих и юниорских лигах. А вот в качестве тренера на профессиональном уровне Варсофски оказался достаточно быстро — проработав всего год ассистентом в третьем дивизионе NCAA, в 2013-м Райан получил приглашение в клуб ECHL «Саут Каролина Стингрейс», откуда спустя пять лет перебрался в АХЛ.

Райан Варсофски Фото: Jeff Chiu/AP/ТАСС

В первом же сезоне в «Шарлотт Чекерс» в качестве ассистента Варсофски стал обладателем Кубка Колдера, а через год уже в роли главного вывел команду на пятое место Восточной конференции, однако тот сезон не был доигран из-за ковида. Затем он возглавил «Чикаго Вулвз», который под его руководством стал одной из лучших команд лиги — первый год их совместной работы был также омрачён ковидом, а вот на второй они дошли до финала, где обыграли «Спрингфилд» с Дрю Баннистером.

Варсофски тут же получил звонок от «Сан-Хосе», где на протяжении последних двух лет входил в штаб Дэвида Куинна, которого и сменил у руля «акул». При этом вместе с Куинном Райан съездил ещё и на ЧМ-2023, на котором сборная США привычно осталась без медалей, проиграв Латвии в матче за третье место. Теперь, уже без Куинна, Варсофски будет делать первые самостоятельные шаги в НХЛ.

«Сиэтл»

После впечатляющего позапрошлого сезона, в котором «Кракен» впервые в своей истории добрались до плей-офф и остановились в шаге от выхода в финал Западной конференции, «Сиэтл» провалился в прошлом, оказавшись аж в 17 очках от кубковой восьмёрки. Голова Дэйва Хэкстола, за которого, по слухам, хотели играть не все лидеры команды, полетела незамедлительно, хотя только год назад отношения с ним продлили до 2026-го.

Нового главного тренера последних новичков лиги, уверен, отлично помнят в Пенсильвании — 15 лет назад «Питтсбург», как сейчас «Сан-Хосе», тоже решил сделать ставку на молодого тренера, правда, уже посреди сезона. В феврале 2009-го 38-летний Дэн Байлсма принял «пигвинов» в довольно-таки плачевном состоянии, однако смог не только вывести команду в плей-офф, но и привести к чемпионскому титулу.

Дэн Байлсма с Кубком Стэнли Фото: Paul Sancya/AP/ТАСС

Дальнейшие рекорды по скорости достижения определённого количества побед и награда лучшему тренеру сезона-2010/2011 были перечёркнуты неудачами в плей-офф, итоговым увольнением из «Питтсбурга» и дальнейшим кошмарным отрезком в «Баффало», будто бы ставшим чёрной меткой для Байлсмы, который после ухода из «Сэйбрз» в 2017 году не работал в качестве главного тренера в НХЛ.

Три сезона в качестве ассистента в «Детройте» также не помогли оправиться от ужасов на западе штата Нью-Йорк, и тренер-чемпион оказался в АХЛ. Перезагрузка в «Коачелле» прошла вполне неплохо — Байлсма дважды подряд вывел фарм «Сиэтла» в финал Кубка Колдера, хоть оба раза и был остановлен «Херши». Но в 54 года — столько исполнится американскому специалисту в сентябре — он вновь получит шанс потренировать на высшем уровне.

«Виннипег»

Несмотря на ранний вылет в последнем розыгрыше Кубка Стэнли, «Джетс» не увольняли Рика Боунесса — 69-летний тренер, проработавший в Манитобе два года, ушёл в отставку по собственному желанию и завершил тренерскую карьеру. Скотта Арниела, который заменит его на посту наставника «реактивщиков», Боунесс описал так: «За последние пару лет он оказал мне серьёзную помощь. Скотт более чем готов к этой работе. Он идеальный кандидат на это место и будет продолжать развивать то, чего мы достигли за последние два года».

Резюме Арниела в качестве главного тренера, впрочем, не самое впечатляющее — в НХЛ 61-летний канадец возглавлял лишь «Коламбус», из которого был уволен в середине сезона-2011/2012. Да и после «мундиров» Скотт не особо состоялся даже как ассистент — после Огайо он на один год заглянул в АХЛ в попытке реанимировать собственную тренерскую карьеру, но, потерпев неудачу, вернулся в НХЛ, где на протяжении последних лет помогал наставникам «Рейнджерс», «Вашингтона» и, собственно, «Виннипега».

Ярче всех его назначение в «Джетс» прокомментировал Майк Коммодор, игравший под руководством Арниела в «Коламбусе»: «Огромная ошибка со стороны «Джетс». Скотт Арниел — неудачник. Он был неудачником всю свою карьеру. Получил шанс много лет назад… Его высокомерие всё разрушило… Он провёл последние 14 лет носом в заднице».

Изменился ли канадец за последние 14 лет, покажет следующий сезон. Пока же перспективы «Виннипега» выглядят весьма туманными.