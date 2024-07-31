У кого лучшие вратари в КХЛ? Западная конференция

Уже через месяц стартует новый сезон КХЛ. Команды почти закончили комплектование состава, а 1 августа уже начнутся сборы. Известная поговорка гласит, что вратарь – половина команды. Именно поэтому мы вам предлагаем рейтинг вратарских бригад западной части КХЛ, в котором вы самостоятельно можете сделать выбор: у кого на последнем рубеже всё в порядке, а кому будет сложно.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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