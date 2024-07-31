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Лучшие вратари КХЛ, Западная конференция, рейтинг Чемпионата, Динамо, Локомотив, СКА, Спартак, Торпедо, ЦСКА

У кого лучшие вратари в КХЛ? Западная конференция
Максим Макаров
Лучшие вратари КХЛ, Западная конференция
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Предлагаем вам самим определиться в этом нелёгком вопросе.

Уже через месяц стартует новый сезон КХЛ. Команды почти закончили комплектование состава, а 1 августа уже начнутся сборы. Известная поговорка гласит, что вратарь – половина команды. Именно поэтому мы вам предлагаем рейтинг вратарских бригад западной части КХЛ, в котором вы самостоятельно можете сделать выбор: у кого на последнем рубеже всё в порядке, а кому будет сложно.

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Кто лучший вратарь России в истории НХЛ?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая бригада вратарей в клубах КХЛ Западной конференции
«Локомотив»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
1 место

«Локомотив»

Даниил Исаев, Алексей Мельничук, Максим Майоров

Финалист последнего розыгрыша Кубка Гагарина в новый сезон зайдёт без значимых изменений на последнем рубеже. Первым номером будет Даниил Исаев, отыгравший почти 50 матчей в регулярке и 20 (все) — в плей-офф.
А вот со вторым номером посложнее. Мельничук является хорошим вратарём по меркам КХЛ, но ему всегда что-то мешает сделать шаг вперёд. Посмотрим, подстегнёт ли его конкуренция с сыном Василия Кошечкина Максимом Майоровым, который продолжает ждать шанса дебютировать в КХЛ, потому что в той же МХЛ ему уже делать нечего.

«Спартак»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
2 место

«Спартак»

Патрик Рыбар, Дмитрий Николаев, Дмитрий Куликов

«Спартак» потерял Андрея Кареева, перебравшегося в Минск, но особых попыток удержать его и не было. Ставка сделана на пару Рыбар — Николаев, где основным вратарём, скорее всего, станет словак. Исходит это как из статистики, так и из паспорта. Держать вратаря-легионера на скамейке – роскошь при лимите.

Но у Патрика не самая приятная история медицинской книжки, поэтому наличие Дмитрия Николаева даёт тренерскому штабу москвичей толику спокойствия за последний рубеж, на который в предстоящем сезоне ляжет большая ответственность. Дмитрий Куликов в прошлом сезоне ни одной игры не провёл, и в этом его акции предварительно особо не повышаются.

«Торпедо»
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
3 место

«Торпедо»

Иван Кульбаков, Иван Бочаров, Лоренс Зинаддин

Адам Гуска «Торпедо» покинул, что автоматически сделало Кульбакова первым номером. Правда, он бы наверняка и так им стал. Статистика 27-летнего белоруса подтверждает тенденцию к росту.

Состав пополнил Иван Бочаров, который не смог закрепиться в «Локомотиве», проиграв конкуренцию Исаеву. Самое интересное, как Иван сможет переключиться на стиль игры «Торпедо», всё-таки в Ярославле схема диаметрально различается.

«Куньлунь»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
4 место

«Куньлунь»

Джереми Смит, Кайл Кейзер, Константин Волков

Вратарская бригада «Куньлуня» составлена из таких игроков, что сразу и не скажешь, кто займёт стартовую позицию. Да, начнёт сезон в роли первого наверняка Джереми Смит, для которого предстоящий сезон станет шестым в составе китайской команды.

А вот кто станет вторым? Кайл Кейзер прибыл в Мытищи из системы «Бостона», однако в прошлом сезоне провёл лишь пять игр в АХЛ. Константин Волков провёл добротный позапрошлый сезон, но сезон-2023/2024 у него не задался. В «Куньлуне» будет отличный шанс доказать состоятельность.

СКА
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru
5 место

СКА

Никита Серебряков, Артемий Плешков, Павел Мойсевич

Конечно, вратарская бригада СКА шире, но здесь выделим трио, с которым клуб из Петербурга войдёт в сезон. В игре и уровне Никиты Серебрякова не произошло видимых метаморфоз при переходе в СКА, хотя не все выдерживают давление в культурной столице. Никита провёл хороший сезон, оставаясь железобетонным первым номером.

Но у большого клуба не может быть одного вратаря, поэтому подставлять плечо в случае чего будут Артемий Плешков и Павел Мойсевич, которым будут предоставлены шансы показать себя.

«Северсталь»
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
6 место

«Северсталь»

Александр Самойлов, Константин Шостак, Дмитрий Шугаев

Александр Самойлов стремительно ворвался в КХЛ, дебютировав только в январе. В том же месяце он стал лучшим вратарём лиги. В плей-офф «Северсталь» провела лишь пять матчей, пропустила много шайб, но сложить всю вину на вратаря – точно нельзя. Связано это прежде всего со стилистикой игры команды Козырева.
В обойме у череповчан есть ещё Констанстин Шостак и Дмитрий Шугаев, которые прошлый сезон начинали как два первых вратаря, а теперь, вероятно, станут помощниками Самойлова.

«Витязь»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
7 место

«Витязь»

Максим Дорожко, Дмитрий Шикин, Даниил Чечелев

Вратарская бригада «Витязя» не претерпела никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном. Правда, дозироваться игровое время будет по-другому – Максим Дорожко, вероятно, станет твёрдым первым номером. Хоть статистика Максима и просела, если сравнивать с показателями в сезоне-2022/2023, но связано это в первую очередь с плохой игрой подмосковной команды в первой половине регулярки.

Не списываем со счетов и Дмитрия Шикина, который на протяжении своей карьеры показал, что может пребывать в роли как первого, так и второго вратаря. Также в обойме «Витязя» находится и Даниил Чечелев, проведший один матч в прошлом сезоне. Его игровое время вряд ли изменится, коллеги Даниила по цеху пока выглядят сильнее.

ЦСКА
Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС
8 место

ЦСКА

Иван Просветов, Дмитрий Гамзин, Всеволод Скотников

Да, трансфер Просветова ещё не был официально объявлен, но дело там исключительно в бюрократии. Иван, так и не сумевший закрепиться в НХЛ, приглашён на роль первого номера.

Правда, доказывать состоятельность придётся в очень конкурентной среде, так как Дмитрий Гамзин и Всеволод Скотников просиживать штаны на скамейке явно не собираются. А новый тренер армейцев Илья Воробьёв не посмотрит на регалии Просветова, если кто-то из молодых вратарей выстрелит.

«Динамо» Минск
Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru
9 место

«Динамо» Минск

Андрей Кареев, Егор Вельмакин, Тихон Чайка

Вероятно, этот вариант вратарской бригады ещё изменится, так как Алексей Колосов, поразивший многих в прошлом году, не вернётся в расположение «Филадельфии». Но если отталкиваться от действующего варианта, то можно сказать уверенно – Кареев приехал в Минск на роль первого вратаря. Статистика Андрея в «Спартаке» немного обманчива, так как надо брать во внимание тот факт, что москвичи играли в атакующий хоккей, часто оставляя дыры в своей зоне.

Учиться у Кареева и одновременно ему помогать будут два молодых белоруса – Егор Вельмакин и Тихон Чайка. Егор в прошлом сезоне провёл семь игр в составе минчан, но до первой победы так и не добрался.

«Динамо» Москва
Фото: IMAGO/ТАСС
10 место

«Динамо» Москва

Хантер Миска, Максим Моторыгин

Главной причиной раннего вылета из плей-офф многие называли неудовлетворительную игру вратарей. Поэтому ещё в марте было понятно, что «Динамо» будет искать первого номера. Им в итоге стал американский вратарь Хантер Миска, который последние два года провёл в Германии. Сезон в «Штраубинг Тайгерс» Хантер закончил с процентом отражённых бросков 90,89 и коэффициентом надёжности 2,42 (если брать в расчёт игры плей-офф).

Вторым номером сезон начнёт Максим Моторыгин, который имел возможность стать первым ещё в прошлом сезоне, но не смог себя проявить в играх на вылет. Однако у Максима есть потенциал сделать это в предстоящем сезоне.

ХК «Сочи»
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
11 место

ХК «Сочи»

Сергей Иванов, Никита Тулинов, Александр Зенюк (Алексей Красиков)

Михаил Бердин отправился в Омск, оставив вакантным место первого вратаря. Но место это не пустовало ни секунды – на юг отправился Сергей Иванов в результате трёхстороннего обмена. Сергей по ходу прошлого сезона перебрался из Петербурга во Владивосток, где показал отличную игру для команды, которая рано отвалилась из борьбы за плей-офф.

В резерве у «Сочи» два молодых вратаря с одной игрой в КХЛ на двоих. Но на просмотре находится Алексей Красиков, который имеет большой опыт игры в лиге, а также уже выступал за сочинцев.

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