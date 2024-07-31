У кого лучшие вратари в КХЛ? Западная конференция

Уже через месяц стартует новый сезон КХЛ. Команды почти закончили комплектование состава, а 1 августа уже начнутся сборы. Известная поговорка гласит, что вратарь – половина команды. Именно поэтому мы вам предлагаем рейтинг вратарских бригад западной части КХЛ, в котором вы самостоятельно можете сделать выбор: у кого на последнем рубеже всё в порядке, а кому будет сложно.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Локомотив»
Даниил Исаев, Алексей Мельничук, Максим Майоров
Финалист последнего розыгрыша Кубка Гагарина в новый сезон зайдёт без значимых изменений на последнем рубеже. Первым номером будет Даниил Исаев, отыгравший почти 50 матчей в регулярке и 20 (все) — в плей-офф.
А вот со вторым номером посложнее. Мельничук является хорошим вратарём по меркам КХЛ, но ему всегда что-то мешает сделать шаг вперёд. Посмотрим, подстегнёт ли его конкуренция с сыном Василия Кошечкина Максимом Майоровым, который продолжает ждать шанса дебютировать в КХЛ, потому что в той же МХЛ ему уже делать нечего.
«Спартак»
Патрик Рыбар, Дмитрий Николаев, Дмитрий Куликов
«Спартак» потерял Андрея Кареева, перебравшегося в Минск, но особых попыток удержать его и не было. Ставка сделана на пару Рыбар — Николаев, где основным вратарём, скорее всего, станет словак. Исходит это как из статистики, так и из паспорта. Держать вратаря-легионера на скамейке – роскошь при лимите.
Но у Патрика не самая приятная история медицинской книжки, поэтому наличие Дмитрия Николаева даёт тренерскому штабу москвичей толику спокойствия за последний рубеж, на который в предстоящем сезоне ляжет большая ответственность. Дмитрий Куликов в прошлом сезоне ни одной игры не провёл, и в этом его акции предварительно особо не повышаются.
«Торпедо»
Иван Кульбаков, Иван Бочаров, Лоренс Зинаддин
Адам Гуска «Торпедо» покинул, что автоматически сделало Кульбакова первым номером. Правда, он бы наверняка и так им стал. Статистика 27-летнего белоруса подтверждает тенденцию к росту.
Состав пополнил Иван Бочаров, который не смог закрепиться в «Локомотиве», проиграв конкуренцию Исаеву. Самое интересное, как Иван сможет переключиться на стиль игры «Торпедо», всё-таки в Ярославле схема диаметрально различается.
«Куньлунь»
Джереми Смит, Кайл Кейзер, Константин Волков
Вратарская бригада «Куньлуня» составлена из таких игроков, что сразу и не скажешь, кто займёт стартовую позицию. Да, начнёт сезон в роли первого наверняка Джереми Смит, для которого предстоящий сезон станет шестым в составе китайской команды.
А вот кто станет вторым? Кайл Кейзер прибыл в Мытищи из системы «Бостона», однако в прошлом сезоне провёл лишь пять игр в АХЛ. Константин Волков провёл добротный позапрошлый сезон, но сезон-2023/2024 у него не задался. В «Куньлуне» будет отличный шанс доказать состоятельность.
СКА
Никита Серебряков, Артемий Плешков, Павел Мойсевич
Конечно, вратарская бригада СКА шире, но здесь выделим трио, с которым клуб из Петербурга войдёт в сезон. В игре и уровне Никиты Серебрякова не произошло видимых метаморфоз при переходе в СКА, хотя не все выдерживают давление в культурной столице. Никита провёл хороший сезон, оставаясь железобетонным первым номером.
Но у большого клуба не может быть одного вратаря, поэтому подставлять плечо в случае чего будут Артемий Плешков и Павел Мойсевич, которым будут предоставлены шансы показать себя.
«Северсталь»
Александр Самойлов, Константин Шостак, Дмитрий Шугаев
Александр Самойлов стремительно ворвался в КХЛ, дебютировав только в январе. В том же месяце он стал лучшим вратарём лиги. В плей-офф «Северсталь» провела лишь пять матчей, пропустила много шайб, но сложить всю вину на вратаря – точно нельзя. Связано это прежде всего со стилистикой игры команды Козырева.
В обойме у череповчан есть ещё Констанстин Шостак и Дмитрий Шугаев, которые прошлый сезон начинали как два первых вратаря, а теперь, вероятно, станут помощниками Самойлова.
«Витязь»
Максим Дорожко, Дмитрий Шикин, Даниил Чечелев
Вратарская бригада «Витязя» не претерпела никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном. Правда, дозироваться игровое время будет по-другому – Максим Дорожко, вероятно, станет твёрдым первым номером. Хоть статистика Максима и просела, если сравнивать с показателями в сезоне-2022/2023, но связано это в первую очередь с плохой игрой подмосковной команды в первой половине регулярки.
Не списываем со счетов и Дмитрия Шикина, который на протяжении своей карьеры показал, что может пребывать в роли как первого, так и второго вратаря. Также в обойме «Витязя» находится и Даниил Чечелев, проведший один матч в прошлом сезоне. Его игровое время вряд ли изменится, коллеги Даниила по цеху пока выглядят сильнее.
ЦСКА
Иван Просветов, Дмитрий Гамзин, Всеволод Скотников
Да, трансфер Просветова ещё не был официально объявлен, но дело там исключительно в бюрократии. Иван, так и не сумевший закрепиться в НХЛ, приглашён на роль первого номера.
Правда, доказывать состоятельность придётся в очень конкурентной среде, так как Дмитрий Гамзин и Всеволод Скотников просиживать штаны на скамейке явно не собираются. А новый тренер армейцев Илья Воробьёв не посмотрит на регалии Просветова, если кто-то из молодых вратарей выстрелит.
«Динамо» Минск
Андрей Кареев, Егор Вельмакин, Тихон Чайка
Вероятно, этот вариант вратарской бригады ещё изменится, так как Алексей Колосов, поразивший многих в прошлом году, не вернётся в расположение «Филадельфии». Но если отталкиваться от действующего варианта, то можно сказать уверенно – Кареев приехал в Минск на роль первого вратаря. Статистика Андрея в «Спартаке» немного обманчива, так как надо брать во внимание тот факт, что москвичи играли в атакующий хоккей, часто оставляя дыры в своей зоне.
Учиться у Кареева и одновременно ему помогать будут два молодых белоруса – Егор Вельмакин и Тихон Чайка. Егор в прошлом сезоне провёл семь игр в составе минчан, но до первой победы так и не добрался.
«Динамо» Москва
Хантер Миска, Максим Моторыгин
Главной причиной раннего вылета из плей-офф многие называли неудовлетворительную игру вратарей. Поэтому ещё в марте было понятно, что «Динамо» будет искать первого номера. Им в итоге стал американский вратарь Хантер Миска, который последние два года провёл в Германии. Сезон в «Штраубинг Тайгерс» Хантер закончил с процентом отражённых бросков 90,89 и коэффициентом надёжности 2,42 (если брать в расчёт игры плей-офф).
Вторым номером сезон начнёт Максим Моторыгин, который имел возможность стать первым ещё в прошлом сезоне, но не смог себя проявить в играх на вылет. Однако у Максима есть потенциал сделать это в предстоящем сезоне.
ХК «Сочи»
Сергей Иванов, Никита Тулинов, Александр Зенюк (Алексей Красиков)
Михаил Бердин отправился в Омск, оставив вакантным место первого вратаря. Но место это не пустовало ни секунды – на юг отправился Сергей Иванов в результате трёхстороннего обмена. Сергей по ходу прошлого сезона перебрался из Петербурга во Владивосток, где показал отличную игру для команды, которая рано отвалилась из борьбы за плей-офф.
В резерве у «Сочи» два молодых вратаря с одной игрой в КХЛ на двоих. Но на просмотре находится Алексей Красиков, который имеет большой опыт игры в лиге, а также уже выступал за сочинцев.