Что творится на рынке переходов? Есть звёздные подписания! Таблица трансферов КХЛ

Ровно три месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Сегодня команды уже приступили к началу предсезонной подготовки, а мы подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала.

КХЛ только сегодня начала регистрировать контракты с шестёркой хоккеистов, возвращающихся в ЦСКА из Северной Америки. Договорённости с каждым из игроков (чьи имена фигурируют в таблице) московскими армейцами были достигнуты давно, но официального объявления об их переходах не следовало в силу юридических причин. И вот наконец процесс запущен. Первым КХЛ зарегистрировала трёхлетний контракт нападающего Егора Афанасьева. Затем было объявлено о подписании двухлетних контрактов с форвардом Русланом Исхаковым и защитником Никитой Охотюком. В течение суток будут подтверждены и другие соглашения.

В свою очередь, СКА провёл последние две недели максимально интенсивным образом. Клуб с берегов Невы заключил контракт на четыре сезона с российским нападающим Евгением Кузнецовым. Чтобы вписаться в потолок зарплат, армейцы переподписали контракты с нападающим Арсением Грицюком и защитником Сергеем Сапего на более выгодных для себя финансовых условиях. Также официально было объявлено о сохранении хорватского нападающего Борны Рендулича. При этом прошла информация, что нападающий Эмиль Галимов может быть обменян в «Нефтехимик».

Московское «Динамо» подписало однолетний контракт с американским голкипером Хантером Миской, который теперь будет первым номером в столичной организации. Несколько часов назад было объявлено и о продлении соглашения с лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата КХЛ Никитой Гусевым. В свою очередь, нападающий Игорь Чернышов выкупил последний год своего контракта, приняв решение о продолжении карьеры за океаном.

«Спартак» начал предсезонную подготовку с отправления в список отказов защитника Романа Рукавишникова. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе. 20-летний голкипер Сергей Мурашов покинул систему «Локомотива», заключив контракт новичка с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

«Торпедо» в середине июля неожиданно объявило о завершении своей трансферной кампании, но впоследствии выяснилось, что главные новости руководство нижегородского клуба оставило на последние июльские дни. Состав команды пополнили бывшие игроки «Ак Барса» — защитник Вячеслав Войнов и нападающий Евгений Свечников. Таким образом, в Нижнем Новгороде образовалась целая казанская диаспора, ведь ранее клуб пополнил ещё и Дмитрий Кагарлицкий.

«Сочи» объявил об уходе 34-летнего нападающего Никиты Феоктистова и нападающего Доната Стальнова. Также южный клуб заключил пробный контракт с нападающим Ильёй Авраменко.

23-летний защитник Павел Денисов перешёл из «Северстали» в минское «Динамо». Нападающий Данила Квартальнов заключил пробное соглашение с белорусским клубом, а в тренерском штабе Сергей Пушков заменил покинувших команду Андрея Мезина и Александра Андриевского.

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с тремя нападающими — состав «драконов» пополнили Рурк Шартье, Томаш Юрчо и Дэнни О'Реган. Каждый из перечисленных хоккеистов обладает различным опытом выступления в НХЛ.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА г.т. Воробьёв, т. Бабенко («Ак Барс»), т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Колорадо», НХЛ), н. Дроздов («Салават Юлаев», обмен), н. Гурьянов («Филадельфия», НХЛ), н. Исхаков («Айлендерс», НХЛ), н. Яппаров («Трактор»), з. Патрихаев («Динамо» М), з. Охотюк («Калгари», НХЛ), з. Седов, н. Рожков (оба — обмен), з. Ярош (все — «Северсталь»), з. Саморуков («Уилкс-Барре», АХЛ), н. Афанасьев («Сан-Хосе», НХЛ) г.т. Фёдоров, т. Якубов, т. Кравчук, т. Наумов («Бриджпорт», АХЛ), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Шарыченков, з. Диц («Авангард»), н. Светлаков («Трактор»), н. Григоренко, н. Плотников (оба — СКА), з. Ибрагимов («Трактор»), н. Слепышев («Динамо» М), н. Т. Калинин, з. Дыбленко (оба — «Северсталь», обмен), з. Родионов, з. Агафонов, н. Великов (все — «Салават Юлаев», обмен) т. Попов, в. Скотников, в. Самсонов, з. Гордеев, з. Барабоша, з. Рогов, з. Брютов, н. Кузьминов, н. Зуган, н. Фатеев, з. Уильямс, в. Новожилов СКА в. Заврагин («Югра», ВХЛ), н. Бучельников («Адмирал», из аренды), з. Смирнов («Динамо» Мн, из аренды), з. Галенюк («Сочи»), н. Мичков («Сочи», из аренды), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — «Авангард», обмен), н. Григоренко, н. Плотников (оба — ЦСКА), н. Андронов («Локомотив»), з. Зайцев («Чикаго», НХЛ), н. Кузнецов («Каролина», НХЛ) т. Зубов (ХК «Сочи»), в. Маттссон, з. Пашнин, з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — «Динамо» М), н. Кадейкин («Трактор»), н. Лайпсик, н. Гурзанов, н. Кабуш (оба — «Югра», ВХЛ), н. Гальченюк («Амур»), з. Камалов («Барыс», обмен), н. Бучельников («Витязь», обмен), н. Старков («Адмирал», обмен), н. Чивилёв («Витязь», аренда), н. Мичков (после возвращения из «Сочи» в «Филадельфию», НХЛ), в. Заврагин («Сочи», аренда), з. Коромыслов («Лада», аренда), з. М. Федотов, н. И. Федотов (оба — «Сочи», обмен), н. Галимов («Нефтехимик») з. А. Педан, з. Земчёнок, н. Дедунов, н. Бардаков, н. Зыков, н. Рендулич, н. Воробьёв, н. Хайруллин, з. Ремезовский, з. Семыкин, н. Лазутин, н. Романов, н. Мамаладзе, н. Грицюк, з. Сапего «Динамо» М т. Яцкевич («Югра», ВХЛ), з. Никитин («Адмирал», из аренды), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — СКА), н. Михеев («Сибирь»), н. Буруянов («Нефтехимик», из аренды), н. Слепышев (ЦСКА), з. Петрищев, в. Миска («Штраубинг», Германия), н. Комтуа («Каролина», НХЛ) т. Власов («Норильск», ВХЛ), т. Савченков («Куньлунь»), в. Коновалов («Динамо» Мн), в. Волков («Куньлунь Ред Стар»), в. Озолин («Нефтехимик», из аренды), з. Мартынов («Сибирь»), з. Миронов («Спартак»), н. Каблуков, н. Муранов, н. Петухов (оба — «Адмирал», обмен), з. Патрихаев (ЦСКА), з. Баклашев («Сочи», аренда), з. Шараканов («Лада», аренда), н. Чернышов г.т. Кудашов, з. Лиъматов, н. Рябкин, н. Уил, н. О'Делл, н. Гусев, з. Малышев, н. Кудрявцев, н. Пакетт, н. Косолапов «Спартак» з. Миронов («Динамо» М), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Адмирал», обмен), н. Ружичка (свободный агент), з. Мартынов («Амур»), з. Бычков («Локомотив»), н. Лукин («Трактор», обмен), з. Соболев («Брэнтфорд», ОХЛ), н. Плесовских, н. Мурашев (оба — «Югра», ВХЛ, обмен), з. Рукавишников з. Ручкин («Адмирал», обмен), н. Цыплаков («Айлендерс», НХЛ), н. Ковальчук (завершение карьеры), в. Кареев («Динамо» Мн), н. Талалуев («Амур»), н. Липанов («Трактор», обмен) з. Соколов, н. Лукьянцев, н. Голдобин, н. Пашин, з. Бычков, н. Лукин, з. Чайковски, н. Мальцев, н. Морозов, з. Костенко, з. Парамонов, н. Мурашев «Локомотив» н. Перевалов («Сочи», из аренды), н. Радулов («Ак Барс»), н. Фрёзе («Вегас», НХЛ) в. Бочаров («Торпедо»), з. Бычков («Спартак»), н. Андронов (СКА), н. Аверин, н. Перевалов (после возвращения из «Сочи» обмен в «Авангард»), в. Мурашов («Питтсбург», НХЛ) в. Мельничук, з. Гернат, н. Каюмов, н. Шалунов, н. Полунин, н. Тесанов, в. Исаев «Витязь» г.т. Десятков («Лада»), т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Сочи»), н. Морозов («Адмирал», обмен), н. Готье («Ажуа», Швейцария), н. Баптист («Таппара», Финляндия), з. Стюарт («Манитоба», АХЛ), н. Бучельников (СКА, обмен), н. Чивилёв (СКА, аренда) г.т. Рябыкин, т. Тертышный («Ак Барс»), з. Тимашов, н. Угольников («Адмирал», обмен), н. Попов, н. Уилсон («Металлург» Мг), н. Яремчук («Авангард») в. Дорожко, в. Шикин, в. Чечелев, з. Р. Педан, з. Воронков, з. Рыдченко, н. Галузин, н. Кара, н. Дарьин, н. Савчик, н. Мирзабалаев, н. Козлов, н. Зубов, з. Ващенко, н. Барак «Торпедо» г.м. Аверкин, в. Зинаддин («Авангард», из аренды), з. Пелевин, з. Стеклов, (оба — «Зауралье», ВХЛ), н. Савунов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мисников («Югра», ВХЛ), н. Берлёв («Адмирал»), н. Фирстов («Айова», АХЛ, возвращение), з. Шумилов («Северсталь»), н. Кагарлицкий, з. Войнов, н. Е. Свечников (все — «Ак Барс»), н. М. Абрамов («Спрингфилд», АХЛ), з. Филлипс («Фехервар», Австрия), в. Бочаров («Локомотив») г.м. Гафуров, з. Сизов, з. Боуи, н. Коваленко («Колорадо», НХЛ), н. Кручинин («Северсталь»), н. Малов («Авангард», из аренды), в. Гуска, з. Марин («Северсталь») н. Атанасов, н. Шавин, н. Воронин, н. Ларионов, н. Линч, в. Зинаддин ХК «Сочи» г.т. Зубов (СКА), т. Шалдыбин («Амур»), в. Иванов (СКА, аренда), з. Мокрушев («Рубин», ВХЛ), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Швырёв («Югра», ВХЛ), н. Венгрыжановский («Авангард», обмен), н. Суворов («Динамо» Мн), н. Елисеев («Зволен», Словакия), з. Баклашев («Динамо» М, аренда), в. Красиков («Липтовски Микулаш», Словакия, пробный), в. Заврагин (СКА, аренда), з. М. Федотов, н. И. Федотов (оба — СКА, обмен), н. Тимашов («Ажуа», Швейцария), н. Авраменко («Югра», ВХЛ, пробный) г.т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Витязь»), з. Галенюк (СКА), н. Мичков (СКА, из аренды), в. Третьяк («Лада»), н. Перевалов («Локомотив», из аренды), в. Богданов, н. Николаев, н. Сагадеев (все — «Адмирал»), з. Косовец («Трактор»), н. Морозов, н. Бракко, з. Новиков, н. Феоктистов, н. Стальнов в. Тулинов, з. Мачулин, з. Манухов, з. Волков, з. Новиков, н. Хафизов, н. Спиридонов, н. Миць, н. Каменский, н. Кузнецов, н. Тянулин, н. Гараев «Северсталь» з. Калдис («Динамо» Мн), з. Марин («Торпедо»), н. Т. Калинин, з. Дыбленко (оба — ЦСКА, обмен), н. Кручинин («Торпедо»), з. Тихонов, н. Никитин, з. Шумилов («Торпедо»), з. Седов, н. Рожков (оба — обмен), з. Ярош (все — ЦСКА), н. Жабреев («Динамо» СПб, обмен), н. Гуслистов («Динамо» Мн, обмен), з. Денисов («Динамо» Мн) г.т. Козырев, з. Барберио, н. Лишка «Динамо» Мн т. Пушков, з. Парфенюк («Куньлунь», из аренды), з. Лайл («Калгари», АХЛ), в. Кареев («Спартак»), з. Хенкель («Барыс»), з. Брук («Лукко», Финляндия), з. Уэлле («Уилкс-Барре», АХЛ), н. Усов («Сиракьюз», АХЛ), в. Коновалов («Динамо» М), н. Шипачёв («Ак Барс», обмен), н. Гуслистов («Северсталь», обмен), з. Денисов («Северсталь»), н. Дюбе «Калгари», НХЛ), з. Гросс («Милуоки», АХЛ) т. Мезин, т. Андриевский, в. Колосов («Лихай Вэлли», АХЛ), в. Фергюсон, з. Смирнов (СКА, из аренды), з. Калдис («Северсталь»), з. Кёрран, з. Шинкевич, з. Коробов, н. Ричи, н. Основин, н. Суворов («Сочи»), н. Кодола («Барыс»), з. Бринкман, н. Меркли («Автомобилист», обмен), н. Клавдиев, н. Секерин, н. Игнатенко з. Хэмилтон, н. Энас «Куньлунь Ред Стар» г.т. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, з. Кленденинг («Ильвес», Финляндия), з. Лефевр («Эссят», Финляндия), з. Маккошен («Либерец», Чехия), в. Волков («Динамо» М), н. Хальбгевакс («Фрёлунда», Швеция), н. Элинюк («Чикаго», АХЛ), н. Уилки («Вольфсбург», Германия), в. Кейзер («Мэйн», ECHL), з. Паутов («Адмирал»), н. Юрчо («Авангард»), н. О'Реган (МОДО, Швеция), н. Шартье («Оттава», НХЛ) г.т. Игнатьев (переход на новую роль в клубе), т. Парфёнов, т. Белльмар, з. Парфенюк («Динамо» Мн, из аренды), н. Смит, н. Пулккинен, н. Броссо («Амур»), з. Спроул, н. Рич, з. Оттенбрайт, н. Кейн, з. Фрэм

Главным событие в Восточной конференции можно смело назвать возвращение в Россию нападающего Александра Барабанова, заключившего двухлетний контракт с «Ак Барсом». Помимо него, состав «барсов» пополнил североамериканский форвард Ник Петан. Менеджменту казанцев удалось расстаться с дорогостоящими Войновым и Свечниковым. Сегодня же были расторгнуты контракты с Марушевым и Барбером.

В «Барыс» приехал североамериканский защитник Батчер, а «Авангард», лишившийся на длительный срок получившего тяжёлую травму Ткачёва, пригласил Галиева, с которым так и не договорился «Ак Барс». Скоро одного из самых стабильных нападающих лишится «Сибирь»: о переезде Шашкова в столицу Татарстана говорят всё активнее.

«Салават Юлаев» официально разорвал соглашение со Шмелёвым, а в «Металлурге» отказались от услуг Карпова. Здесь без неожиданностей, обо всём этом писали давно. «Нефтехимик» пополнил ряды своей обороны олимпийским чемпионом Киселевичем и, думается, постарается заполучить кого-то из уроженцев Нижнекамска: Шмелёва или Галимова, если того обменяют из СКА.

«Трактор» расторг контракт с Антоном Бурдасовым, которому активно ищут новый клуб, а в «Адмирале» из целой толпы хоккеистов, находившихся на просмотре, остались только четверо: Основин, Михасёнок, Тихонов и Фазылзянов.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено