Хоккеисты не должны молчать. Почему КХЛ остро необходим профсоюз игроков

Независимая КХЛ в последнее время проводит кипучую работу над собственным законодательством. Почти все поправки в спортивный регламент лиги можно называть «поправками СКА», так как они были направлены на то, чтобы прикрыть те лазейки, которыми пользовался перетряхивающий состав питерский клуб. Все эти изменения были сделаны ради выравнивания возможностей клубов и повышения уровня интриги в плей-офф — и прошлый год показал, что эти перемены работают.

Однако в лиге, кроме клубов, есть ещё и хоккеисты. Изменения в регламенте не смогли защитить их от случаев, когда клуб решает расторгнуть контракт незадолго до старта тренировочного лагеря — и, несмотря на формулировку «по обоюдному согласию», одна из сторон явно остаётся недовольной. Снова вернёмся к словам Вячеслава Войнова: «Расторгнуть тебя могут за пару дней до начала тренировочного лагеря. И что тогда делать игроку? Был бы для всех правильный регламент, как это делать».

Формально профсоюз КХЛ жив — и на его сайте можно прочитать, что год назад прошёл некий «внеочередной съезд игроков». Однако на самом деле большинство игроков лиги эту организацию давно покинули после того, как организация оказалась по уши в скандалах. Против профсоюза КХЛ и его многолетнего главы Андрея Коваленко объединились люди, которые в обычных обстоятельствах жёстко конкурируют друг с другом — хоккейные агенты.

Шуми Бабаев в 2019-м завлял: «Зачем нужен профсоюз КХЛ? Обогащать руководителя. Я фамилию не хочу называть, все знают, кто руководитель. Я никогда не мог подумать, что у него такое в характере и он может сказать людям: «Раз вы уходите из профсоюза – значит, вы не получите те деньги, которые туда вложили».

Сергей Паремузов три года спустя добавил: «У нас в России профсоюз себя полностью дискредитировал, а Коваленко – уже имя нарицательное. И хоккеем управляют люди, которые в нём ничего не понимают».

Андрей Коваленко Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Недавно Коваленко принял участие в стриме «Скользкого льда», где ему в лоб было задано немало вопросов про профсоюз. Бывший форвард сборной отвечал: «В 2019 году практически все хоккеисты вышли либо по письменному заявлению о выходе из профсоюза, либо просто перестали платить взносы. Вот те, кто платил, и те, кто хочет получить – они звонят мне напрямую, и мы обсуждаем. У нас сейчас нет финансов, поэтому офис, в котором я один, практически закрыт. И на удалëнке у меня работают юрист и бухгалтер – всё». В общем, от профсоюза остался один лишь председатель.

В принципе, такой сценарий ещё далеко не худший для главы профсоюза. В 2018-м Коваленко нокаутировал судью в ветеранском матче, но отделался лёгким испугом. Через два года группа хоккеистов обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на присвоение членских взносов, на которые Коваленко якобы развивал свой бизнес, однако в возбуждении уголовного дела было отказано уже в МВД. В 2020-м Коваленко выиграл довыборы в Госдуму по родному Ярославскому округу, однако пробыл депутатом лишь год: на очередных выборах проиграл бывшему патрону «Локомотива» Анатолию Лисицыну.

Стоит отметить, что неработающие профсоюзы — это проблема не только хоккея. Современные российские профсоюзы в массе своей наследуют советским организациям и занимаются имитацией бурной деятельности, походами на первомайские демонстрации и распределяют какие-то путёвки. Профсоюз КХЛ создавался в тот момент, когда лига пыталась внедрить вообще все атрибуты НХЛ, а в России массово существовала вера, что поигравшие на Западе игроки привнесут в наш спорт какой-то западный менталитет. Как оказалось, эти представления были максимально наивными и в футболе, и в хоккее.

При этом нельзя сказать, что проблемами хоккеистов никто не занимается — относительно недавно в структуре КХЛ был создан департамент по взаимодействию с хоккеистами, который возглавил Сергей Гимаев-младший. Эта организация с самого начала называлась «скрытым профсоюзом» и действительно приняла на себя какую-то часть его функционала. Однако если переводить хоккейные трудовые отношения на более привычные нам, этот департамент скорее напоминает трудовую инспекцию, а не полноценный профсоюз.

Конечно, образцом для всех спортивных профсоюзов являются американские организации. Профсоюзы в Америке давно стали не только влиятельными, но и весьма финансово обеспеченными и даже подозреваются в связях с организованной преступностью. Однако важнее сама профсоюзная культура, если это можно так назвать. Правда, энхаэловская ассоциация игроков во время двух последних локаутов проявила себя не с лучшей стороны — лига оба раза продавливала условия, более выгодные ей, за что получала критику от тех же агентов.

Однако стоит отметить, что американские спортивные профсоюзы следуют старой цитате, которую приписывают всем подряд: «Война — слишком серьёзное дело, чтобы поручать её военным». В основном их возглавляют юристы, и сейчас у энхаэловского профсоюза чуть ли не самый влиятельный руководитель в истории. Марти Уолш перешёл в NHLPA с должности министра труда США, а до этого был мэром Бостона, членом заксобрания штата и главой одного из крупнейших бостонских профсоюзов. Эту же картину можно наблюдать и в НФЛ, и в НБА: у их глав может не быть спортивного опыта, но есть превосходные познания в законодательстве. А ведь такие союзы есть не только у игроков, но и у тренеров и судей, что особенно актуально на фоне недавних споров о судейских зарплатах.

Глава Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш Фото: Nathan Denette/AP/ТАСС

Конечно, можно сказать, что за такие деньги, которые получают игроки, они должны заткнуться и играть молча. Однако «такие деньги» получают далеко не все, немалая часть лиги играет на детских или минимальных контрактах, которые вполне приближены к доходам не самых элитных IT-специалистов. Перед глазами есть непаханое поле Высшей лиги: там большинство игроков вообще получает максимально приземлённые суммы, которые зачастую ещё и не выплачиваются в срок, а некоторые клубы в прошлом году отметились прогонкой пяти десятков человек за один сезон.

Профсоюз игроков позволил бы им стать самостоятельной силой, которая бы дала возможность защищаться от произвола агентов, которые в наших условиях берут слишком много. Профсоюз должен препятствовать издевательским переподписаниям контрактов, которые, опять же, происходят без особого желания игроков: почему они вообще должны отвечать за грехи менеджеров, которые ответственности за свои ошибки практически не несут? Этим летом мы видели, что хоккеисты могут организовывать благотворительные матчи на вполне пристойном уровне. Теперь им надо заняться собой.