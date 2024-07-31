Новый клуб учителя Овечкина, возвращение культового тренера. 5 перестановок на Востоке НХЛ

Продолжаем рассказывать о тренерских перестановках в НХЛ в это межсезонье и на этот раз перемещаемся на Восток. Стоит отметить, что здесь, в отличие от Западной конференции, не нашлось места тенденции повысить кого-либо из системы — все пять специалистов в этом списке пришли на новое (впрочем, не для всех) место работы из других клубов.

«Коламбус»

Паскаль Венсан в качестве главного тренера «Блю Джекетс» продержался немного дольше, чем Майк Бэбкок. Боссам «мундиров» хватило всего одного сезона, чтобы понять, что канадскому специалисту у руля их команды делать нечего. На место Венсана в Огайо пригласили Дина Эвасона, который в ноябре прошлого года был уволен из «Миннесоты». Не очень понятно, чем «Коламбусу» приглянулся тренер, чей послужной список в НХЛ не так уж и богат (хотя в сравнении с Венсаном он, конечно, больше).

Вероятно, в стане одних из главных неудачников последних лет, не попавших в плей-офф четыре раза подряд, обратили внимание на требовательность и жёсткость Эвасона, которые тот не стеснялся демонстрировать на публике. Но также возможно, что там оценили его работу с Александром Овечкиным и Кириллом Капризовым, которых, по скромному признанию нового коуча «Блю Джекетс», он научил «всему, что они умеют». Видимо, в «Коламбусе» надеятся, что и к Чинахову, Воронкову, Марченко, Проворову и Тарасову 59-летний наставник тоже найдёт подход.

Иронично, что официальный дебют Эвасона в новой роли придётся на игру с «Уайлд». «Конечно, это что-то значит для меня. Они же уволили меня в прошлом году!» — полушутя поделился канадец на пресс-конференции. Желание доказать, что «дикари» ошиблись с этим увольнением, у Дина наверняка присутствует, но доказывать что-либо ему и его новой команде нужно не только «Миннесоте».

«Оттава»

За четыре года с Ди Джей Смитом во главе «сенаторы» не разу не попали в плей-офф. Чуда не случилось и на пятый год — напротив, канадский клуб в декабре предпочёл отправить Смита в отставку, временно поставив на его место одного из самых успешных тренеров в истории клуба Жака Мартена, вернувшегося в «Оттаву» в качестве старшего советника.

Возглавивший «Сенаторз» Трэвис Грин в последние годы тоже особо не преуспевал — его первый тренерский опыт в НХЛ в «Ванкувере» ограничился всего одним выходом в плей-офф за четыре полноценных сезона и увольнением в декабре 2021 года. После этого Грин на год уехал из Северной Америки, поработав в качестве старшего советника в сборной Швейцарии на Кубке Карьяла, а также возглавив сборную Канады на Кубке Шпенглера.

Трэвис Грин Фото: AP/TASS

В 2023-м Грина пригласили в «Нью-Джерси», но лишь в штаб к Линди Раффу, которого после увольнения Трэвис и заменил в марте этого года. «Дьяволы», однако, по окончании сезона предпочли не продлевать отношения с 53-летним тренером, который довольно быстро нашёл себе работу в столице Канады.

«Нью-Джерси»

«Дэвилз» же после провального сезона наняли того, кто совершил практически невозможное — помог «Торонто» впервые за 19 лет преодолеть порог первого раунда плей-офф. На этом, правда, список достижений Шелдона Кифа у руля «Мэйпл Лифс» заканчиваются — один из самых молодых тренеров НХЛ не смог привести талантливое нападение команды с Мэттьюсом, Марнером, Нюландером и Таваресом к чему-то большему даже в тот год, когда для прохода в полуфинал Кубка Стэнли им было необходимо обыграть две канадские команды — и это при условии, что в так называемом Северном дивизионе «листья» были главными фаворитами.

Начинать тренерскую деятельность в НХЛ в «Торонто», при этом сразу в качестве главного было не просто смело, а с ума сойти как смело, и за это Кифу стоит отдать должное. В Ньюарке же, кажется, мы сможем взглянуть на него по-новому: оковы ожиданий неподалёку от Нью-Йорка давят гораздо слабее, чем в одном из самых хоккейных городов мира, да и звёзд такого калибра, которые перевешивали бы собой калибр тренера, в «Нью-Джерси» явно поменьше — здесь руководительские способности Шелдона должны выйти на первый план.

Ресурсы «дьяволов» позволяют им выходить в плей-офф — вопрос, как теперь ими распорядится Киф. Во второй раз подряд оказаться вне кубковой восьмёрки в клубе точно не хотят.

«Баффало»

Самое эмоциональное назначение межсезонья прошло именно здесь. Весь Баффало захлестнула волна ностальгии — спустя 11 лет в «Сэйбрз» вернулся, пожалуй, лучший тренер в истории клуба. Именно на мостике «клинков» Линди Рафф начинал свой путь в качестве главного тренера в НХЛ, и уже на второй год самостоятельной работы он вывел команду во второй и последний на сегодняшний день финал Кубка Стэнли. Рафф отработал в «Баффало» 14 полноценных сезонов и стал творцом его главных успехов в XXI веке — именно при нём «Сэйбрз» в 2007 году выиграли единственный Президентский кубок в своей истории, при нём они дважды останавливались в шаге от финала и при нём последний раз выходили в плей-офф.

С уходом Линди закончилась лучшая эпоха «клинков» — ни один из следующих тренеров команды так и не смог построить на северо-западе штата Нью-Йорк сильную команду, хотя возможности для этого точно были. Предшественник Раффа Дон Гранато едва не сумел снять проклятие «Баффало» в прошлом году, когда «Сэйбрз» закончили сезон всего в одном очке от кубковой восьмёрки, однако последняя регулярка, несмотря на возродившиеся надежды, получилась для него и его команды неудачной.

Сам же Рафф за пределами клуба, в котором он стал обладателем «Джек Адамс Эворд» и который можно назвать его родным — в качестве игрока и тренера «клинков» уроженец Эдмонтона провёл 1872 матча в регулярных чемпионатах и розыгрышах Кубка Стэнли, — особых успехов не снискал: за восемь сезонов у руля «Далласа» и «Нью-Джерси» он всего три раза вышел в плей-офф и ни разу не забрался дальше второго раунда, хоть и вновь номинировался на звание лучшего тренера сезона в 2023-м.

Забавный факт — Рафф был в «Баффало» в каждом из десятилетий существования клуба: в 1970-х и 1980-х он присутствовал в клубе в качестве игрока, а в 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х — в качестве тренера. Теперь эта, без преувеличения, культовая для клуба и города личность постарается вернуть «клинкам» былую славу.

«Торонто»

В, вероятно, последнем году пребывания в «листьях» четвёрки Мэттьюс – Марнер – Нюландер – Таварес в полном составе команду возглавит специалист, для которого авторитет игрока не значит практически ничего. Вместо Шелдона Кифа, который, как казалось, порой слишком мягко относился к звёздным хоккеистам «Мэйпл Лифс», канадский клуб будет тренировать Крэйг Берюбе, ставший одним из главных авторов сказки «Сент-Луиса» в сезоне-2018/2019.

Берюбе заработал репутацию довольно-таки строгого тренера, эдакого «плохого копа» — он требует одинаковой самоотдачи от без исключения всех игроков команды, при этом не стесняется критично высказаться на пресс-конференциях в адрес тех, кто, по его мнению, недорабатывает на льду.

«Торонто» такой человек был нужен ещё вчера, потому что год за годом этой мастеровитой команде не хватало стержня, что во многом и оставляло талантливое, но при этом порой инфантильное нападение да и всю остальную команду за пределами серьёзной борьбы за Кубок Стэнли. Берюбе — один из немногих тренеров в лиге, который имеет опыт успешного сочетания жёсткости и прямолинейности в общении с достижением высоких результатов.

За «листьями» будет интересно понаблюдать в новом сезоне — вопрос в том, сможет ли Крэйг действительно повлиять на главных творцов команды, при этом не лишив их той самой творческой стороны.