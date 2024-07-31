Кузнецов официально перешёл в СКА, «Ак Барс» вернул россиянина из НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 31 июля 2024 года.

Нападающий «Питтсбурга» Малкин с юмором высказался о своём 38-летии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин 31 июля праздновал 38-летие. В связи с этим форвард опубликовал фото на своей странице в социальной сети, подписав её хэштегом #не40ужехорошо.

Евгений Малкин Фото: Страница Евгения Малкина в социальной сети

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Малкин является воспитанником «Металлурга», он выступал за российский клуб с 2003 по 2006 год и во время локаута в НХЛ — с 2012 по 2013 год. После победы магнитогорского клуба в Кубке Гагарина — 2024 хоккеист поздравлял родную команду в социальных сетях.

Ранее президент «Металлурга» Виктор Рашников высказался о желании пригласить в команду российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после окончания контракта за океаном.

Сайт НХЛ представил вероятные сочетания звеньев «Вашингтона» в новом сезоне

Журналист Харви Валентайн в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил вероятные сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.

Овечкин — Строум — Уилсон;

Макмайкл — Дюбуа — Оши;

Милано — Лапьер — Манджапане;

Протас — Дауд — Дюхайм;

Чикран — Карлсон;

Сандин — Рой;

Фехервари — ван Римсдайк;

Вратари: Линдгрен, Томпсон.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли не смог выиграть ни одного матча у «Нью-Йорк Рейнджерс», уступив в серии со счётом 0-4.

Ранее президент по хоккейным операциям «Вашингтона» Брайан Маклеллан оценил состояние команды в преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги.

Игорь Чернышов расторг контракт с «Динамо» и продолжит карьеру в Северной Америке

Нападающий Игорь Чернышов расторг контракт с «Динамо» и продолжит карьеру в Северной Америке. Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе игрока. Спортивные права на игрока остаются за московским «Динамо».

Уроженец Пензы является выпускником школы «Динамо». В молодёжке динамовцев нападающий провёл 84 игры и набрал 82 (43+39) очка при показателе полезности «+44». За два сезона в составе основной команды молодой игрок провёл 49 матчей, заработав 5 (4+1) результативных баллов. Игорь Чернышов является самым молодым игроком «Динамо» в КХЛ, а также автором самого молодого гола в истории бело-голубых в лиге. В 2024 году вместе с московским «Динамо» форвард стал обладателем Кубка Континента.

Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Чернышов провёл 34 матча, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка. В плей-офф сыграл 10 встреч и не смог отметиться результативными действиями.

СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым

Форвард Евгений Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

На драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

СКА перезаключил контракты с нападающим Грицюком и защитником Сапего и продлил соглашение с Борной Рендуличем

СКА расторг контракты с нападающим Арсением Грицюком и защитником Сергеем Сапего, после чего заключил с ними новые соглашения — они рассчитаны на один и четыре года соответственно. Кроме того, 32-летний хорватский форвард Борна Рендулич продлил контракт с санкт-петербургской командой. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2023/2024 Грицюк провёл в составе петербургских армейцев 60 матчей, в которых набрал 44 (23+21) очка. Сапего в прошлом сезоне провёл 68 игр, в которых набрал 13 (4+9) результативных баллов.

Напомним, 31 июля СКА заключил четырёхлетний контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Форвард ранее расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за предстоящий сезон.

В прошедшем сезоне 32-летний Рендулич провёл в составе петербургской команды 51 матч регулярного чемпионата, набрав 27 (11+16) очков. В плей-офф форвард принял участие в одной игре, в которой не отметился результативными действиями.

Также он сыграл 16 встреч за «Сочи», забросил девять шайб и отдал шесть голевых пасов, набрав в общем 15 баллов.

Всего в КХЛ на счету Рендулича 158 матчей и 84 набранных очка — 41 забитый гол и 43 передачи. Помимо СКА и «Сочи», нападающий играл в подмосковном «Витязе».

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Александром Барабановым

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Александром Барабановым. Как сообщает хоккейное агентство Winners, соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

В 2018 году Александр Барабанов выиграл олимпийское золото в составе сборной России в Пхёнчхане. Всего в НХЛ Барабанов провёл 206 матчей, в которых набрал 107 очков — забросил 32 шайбы и отдал 75 результативных передач.

«С большим удовольствием, давно хотел вернуться». Кузнецов — о возвращении в Россию из НХЛ

Нападающий Евгений Кузнецов поделился эмоциями от перехода в СКА. Форвард подписал четырёхлетний контракт с петербургским клубом. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной».

— 10 лет играли за океаном, теперь возвращаетесь в КХЛ. Следили, как изменился хоккей в России?

— Да, конечно, понимание имею. Знаю, кто как играет, игроков знаю многих. Может быть, удивятся, но с большим удовольствием давно хотелось вернуться уже, если честно.

Надеюсь, что всё получится. Сейчас нужно быстрее наладить быт и сфокусироваться на тренировках, — цитирует Кузнецова пресс-служба СКА.