У кого лучшие вратари в КХЛ? Восточная конференция

Сегодня, 1 августа, команды вышли из отпуска, а через месяц ступят на лёд, чтобы начать новый сезон КХЛ. Вчера мы определялись, у кого лучшая вратарская бригада на Западе. Про Восток мы не забыли. Сегодня представим вам рейтинг, в котором вы также самостоятельно расставите бригады согласно вашим предпочтениям.

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