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Лучшие вратари КХЛ, Восточная конференция, рейтинг Чемпионата, Авангард, Ак Барс, Металлург, Салават Юлаев, Трактор

У кого лучшие вратари в КХЛ? Восточная конференция
Максим Макаров
У кого лучшие вратари в КХЛ? Восточная конференция
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И снова выбор за уважаемыми читателями «Чемпионата».

Сегодня, 1 августа, команды вышли из отпуска, а через месяц ступят на лёд, чтобы начать новый сезон КХЛ. Вчера мы определялись, у кого лучшая вратарская бригада на Западе. Про Восток мы не забыли. Сегодня представим вам рейтинг, в котором вы также самостоятельно расставите бригады согласно вашим предпочтениям.

Рейтинг Запада:
У кого лучшие вратари в КХЛ? Западная конференция
Рейтинг
У кого лучшие вратари в КХЛ? Западная конференция

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая бригада вратарей в клубах КХЛ Восточной конференции
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
1 место

«Металлург»

Илья Набоков, Никита Подскребалин, Михаил Смолин

Одна из самых молодых бригад в КХЛ привела в прошлом сезоне Магнитогорск к третьему Кубку Гагарина. Имя одной из главных причин этого – Илья Набоков, который стал самым ценным игроком плей-офф.

Как отразится синдром второго сезона на Илье – непонятно. Но подстраховать есть кому – Подскребалин и Смолин дядьками, конечно, не являются, но занять место под солнцем не прочь.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
2 место

«Трактор»

Зак Фукале, Сергей Мыльников, Владислав Сухачёв

Фукале по-настоящему обратил внимание общественности на себя во время прошедшего плей-офф, когда отправил в отпуск «Салават» и «Динамо», а также классно мотивировал партнёров в раздевалке вместе со своим другом Германом.

Сергей Мыльников получил великолепный шанс проявить себя в полуфинале с «Локомотивом», так как Фукале досрочно закончил серию и сезон, но партнёры услугу партнёру не оказали, оставляя Сергея на растерзание парням Никитина.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
3 место

«Автомобилист»

Евгений Аликин, Владимир Галкин

Выбравшись с Дальнего Востока, Евгений Аликин только в прошлом сезоне провёл первый плей-офф в карьере, сумев помочь Екатеринбургу завоевать первые медали в истории.

Партнёром Аликина останется Владимир Галкин, который с каждым годом проводит всё больше матчей, но так и не может полноценно выглянуть из-за спины основного вратаря, кто бы им не был. В системе «Автомобилиста» есть ещё достаточно молодых вратарей, однако шансы они получат только при форс-мажорных обстоятельствах.

Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru
4 место

«Авангард»

Михаил Бердин, Павел Хомченко, Илья Проскуряков

После поражения во втором раунде плей-офф в прошлом сезоне руководство «Авангарда» приняло решение усилить вратарскую бригаду Михаилом Бердиным, который в результате трёхстороннего обмена перебрался в Омск.

В помощниках у него будут Павел Хомченко, который во второй половине регулярки стал основным и показал хорошую статистику, и один из главных старожилов лиги – Илья Проскуряков.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
5 место

«Ак Барс»

Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Максим Арефьев

Бригада вратарей «Ак Барса» не меняется уже долгие годы, хотя в это межсезонье могло всё измениться – переговоры с Биляловым шли долго. Именно Тимур и должен остаться основным вратарём, прошлый сезон это доказал, так как Билялов являл собой луч света в Казани.

Мифтахов совершил прорыв в позапрошлом сезоне, однако прошлый отбросил его на исходные позиции. В силах Амира навязать борьбу партнёру по команде в контрактный год.

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru
6 место

«Амур»

Игорь Бобков, Дмитрий Лозебников, Виктор Кобозев

«Амур» после успешного прошлого сезона сохранил вратарскую бригаду и войдёт в сезон с Бобковым и Лозебниковым. Регалий у Игоря больше в разы, но главным претендентом на звание твёрдого первого номера его это не делает.

Дмитрий впервые сыграл больше двух матчей в прошлом сезоне, а всего провёл их 24 (с учётом плей-офф). В потенциале Лозебников вполне способен стать первым номером в Хабаровске.

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru
7 место

«Салават Юлаев»

Александр Самонов, Семён Вязовой, Дмитрий Брагинский

Самонов провёл выдающуюся регулярку, заставив Илью Ежова провести на скамейке последние мгновения игровой карьеры. Правда, плей-офф Александру не удался, причиной чему стала полученная травма.

За Самоновым будет пребывать молодой Семён Вязовой, который в прошлом сезоне успел получить шанс дебютировать, и пока на уровне КХЛ Семён не проигрывал. Перспективы Дмитрия Брагинского пока сложно оценить, так как к 24 годам у него до сих пор нет матчей в главной лиге.

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru
8 место

«Лада»

Владислав Подъяпольский, Максим Третьяк, Александр Трушков

После неудачного путешествия в Санкт-Петербург Подъяпольский реанимировал свою карьеру в Тольятти, позволив команде в первом же сезоне после возвращения выйти в плей-офф.

Если по первому номеру, всё примерно понятно, то вот со вторым сложнее. За эту позицию будут бороться Трушков, который подменял Подъяпольского в прошлом году, и Максим Третьяк, перебравшийся из «Сочи».

Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru
9 место

«Сибирь»

Антон Красоткин, Денис Костин, Владимир Табатчиков

Новосибирцы впервые за много лет в лице Красоткина нашли стартового российского вратаря, обычно эту позицию занимали легионеры. Антон сделал рывок в прошлом сезоне, подарив «Сибири» надежду на плей-офф, а также успел съездить на Матч звёзд.

Денис Костин в прошлом году угодил в опалу сразу двух главных тренеров, один даже публично об этом заявил, после чего, правда, извинился. Если Костин провалится и в этом году, то, вероятно, его карьера в КХЛ закончена.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru
10 место

«Барыс»

Юхан Маттссон, Никита Бояркин, Артём Шестаков

Де-факто Маттссон потерял целый год в Петербурге, что не являет собой перспективу получения контракта на следующий год. Но у Юхана получилось – в Астане поверили в шведа. Ну а как отразится на Маттссоне прошлый год, покажет время.

В случае чего у «Барыса» есть Никита Бояркин, который на прошедшем чемпионате мира неплохо себя показал, особенно в матче со шведами. Не забываем ещё и тот факт, что в Казахстане стараются делать ставку именно на своих.

Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru
11 место

«Адмирал»

Василий Демченко, Андрей Мишуров, Никита Богданов

Владивосток продолжает искать своего Никиту Серебрякова. Несмотря на то что Иванов и Демченко обузой не выглядели, но и до уровня нынешнего вратаря СКА не дотягивали.

Железным первым номером Демченко не назовёшь, потому что Андрей Мишуров спокойно может пошатнуть позиции более опытного коллеги. В «Авангарде» Андрей звёзд с неба не ловил, но конъюнктура во Владивостоке иная – на вратаря там ложится больше нагрузки.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
12 место

«Нефтехимик»

Филипп Долганов, Артём Загидулин, Ярослав Озолин

То, как Долганов ворвался в КХЛ, вызывает восхищения. Когда у тебя к 25 годам нет ни одного матча в главной лиге России, многих бы это сломало. Но Филипп выдержал и с ходу стал основным.

Интересно посмотреть, как составит конкуренцию Долганову вечно перспективный Загидулин, который продолжает искать стабильность. Держим в уме и Ярослава Озолина, способного зацепиться за микрошанс.

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