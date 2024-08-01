У кого лучшие вратари в КХЛ? Восточная конференция

Сегодня, 1 августа, команды вышли из отпуска, а через месяц ступят на лёд, чтобы начать новый сезон КХЛ. Вчера мы определялись, у кого лучшая вратарская бригада на Западе. Про Восток мы не забыли. Сегодня представим вам рейтинг, в котором вы также самостоятельно расставите бригады согласно вашим предпочтениям.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Металлург»
Илья Набоков, Никита Подскребалин, Михаил Смолин
Одна из самых молодых бригад в КХЛ привела в прошлом сезоне Магнитогорск к третьему Кубку Гагарина. Имя одной из главных причин этого – Илья Набоков, который стал самым ценным игроком плей-офф.
Как отразится синдром второго сезона на Илье – непонятно. Но подстраховать есть кому – Подскребалин и Смолин дядьками, конечно, не являются, но занять место под солнцем не прочь.
«Трактор»
Зак Фукале, Сергей Мыльников, Владислав Сухачёв
Фукале по-настоящему обратил внимание общественности на себя во время прошедшего плей-офф, когда отправил в отпуск «Салават» и «Динамо», а также классно мотивировал партнёров в раздевалке вместе со своим другом Германом.
Сергей Мыльников получил великолепный шанс проявить себя в полуфинале с «Локомотивом», так как Фукале досрочно закончил серию и сезон, но партнёры услугу партнёру не оказали, оставляя Сергея на растерзание парням Никитина.
«Автомобилист»
Евгений Аликин, Владимир Галкин
Выбравшись с Дальнего Востока, Евгений Аликин только в прошлом сезоне провёл первый плей-офф в карьере, сумев помочь Екатеринбургу завоевать первые медали в истории.
Партнёром Аликина останется Владимир Галкин, который с каждым годом проводит всё больше матчей, но так и не может полноценно выглянуть из-за спины основного вратаря, кто бы им не был. В системе «Автомобилиста» есть ещё достаточно молодых вратарей, однако шансы они получат только при форс-мажорных обстоятельствах.
«Авангард»
Михаил Бердин, Павел Хомченко, Илья Проскуряков
После поражения во втором раунде плей-офф в прошлом сезоне руководство «Авангарда» приняло решение усилить вратарскую бригаду Михаилом Бердиным, который в результате трёхстороннего обмена перебрался в Омск.
В помощниках у него будут Павел Хомченко, который во второй половине регулярки стал основным и показал хорошую статистику, и один из главных старожилов лиги – Илья Проскуряков.
«Ак Барс»
Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Максим Арефьев
Бригада вратарей «Ак Барса» не меняется уже долгие годы, хотя в это межсезонье могло всё измениться – переговоры с Биляловым шли долго. Именно Тимур и должен остаться основным вратарём, прошлый сезон это доказал, так как Билялов являл собой луч света в Казани.
Мифтахов совершил прорыв в позапрошлом сезоне, однако прошлый отбросил его на исходные позиции. В силах Амира навязать борьбу партнёру по команде в контрактный год.
«Амур»
Игорь Бобков, Дмитрий Лозебников, Виктор Кобозев
«Амур» после успешного прошлого сезона сохранил вратарскую бригаду и войдёт в сезон с Бобковым и Лозебниковым. Регалий у Игоря больше в разы, но главным претендентом на звание твёрдого первого номера его это не делает.
Дмитрий впервые сыграл больше двух матчей в прошлом сезоне, а всего провёл их 24 (с учётом плей-офф). В потенциале Лозебников вполне способен стать первым номером в Хабаровске.
«Салават Юлаев»
Александр Самонов, Семён Вязовой, Дмитрий Брагинский
Самонов провёл выдающуюся регулярку, заставив Илью Ежова провести на скамейке последние мгновения игровой карьеры. Правда, плей-офф Александру не удался, причиной чему стала полученная травма.
За Самоновым будет пребывать молодой Семён Вязовой, который в прошлом сезоне успел получить шанс дебютировать, и пока на уровне КХЛ Семён не проигрывал. Перспективы Дмитрия Брагинского пока сложно оценить, так как к 24 годам у него до сих пор нет матчей в главной лиге.
«Лада»
Владислав Подъяпольский, Максим Третьяк, Александр Трушков
После неудачного путешествия в Санкт-Петербург Подъяпольский реанимировал свою карьеру в Тольятти, позволив команде в первом же сезоне после возвращения выйти в плей-офф.
Если по первому номеру, всё примерно понятно, то вот со вторым сложнее. За эту позицию будут бороться Трушков, который подменял Подъяпольского в прошлом году, и Максим Третьяк, перебравшийся из «Сочи».
«Сибирь»
Антон Красоткин, Денис Костин, Владимир Табатчиков
Новосибирцы впервые за много лет в лице Красоткина нашли стартового российского вратаря, обычно эту позицию занимали легионеры. Антон сделал рывок в прошлом сезоне, подарив «Сибири» надежду на плей-офф, а также успел съездить на Матч звёзд.
Денис Костин в прошлом году угодил в опалу сразу двух главных тренеров, один даже публично об этом заявил, после чего, правда, извинился. Если Костин провалится и в этом году, то, вероятно, его карьера в КХЛ закончена.
«Барыс»
Юхан Маттссон, Никита Бояркин, Артём Шестаков
Де-факто Маттссон потерял целый год в Петербурге, что не являет собой перспективу получения контракта на следующий год. Но у Юхана получилось – в Астане поверили в шведа. Ну а как отразится на Маттссоне прошлый год, покажет время.
В случае чего у «Барыса» есть Никита Бояркин, который на прошедшем чемпионате мира неплохо себя показал, особенно в матче со шведами. Не забываем ещё и тот факт, что в Казахстане стараются делать ставку именно на своих.
«Адмирал»
Василий Демченко, Андрей Мишуров, Никита Богданов
Владивосток продолжает искать своего Никиту Серебрякова. Несмотря на то что Иванов и Демченко обузой не выглядели, но и до уровня нынешнего вратаря СКА не дотягивали.
Железным первым номером Демченко не назовёшь, потому что Андрей Мишуров спокойно может пошатнуть позиции более опытного коллеги. В «Авангарде» Андрей звёзд с неба не ловил, но конъюнктура во Владивостоке иная – на вратаря там ложится больше нагрузки.
«Нефтехимик»
Филипп Долганов, Артём Загидулин, Ярослав Озолин
То, как Долганов ворвался в КХЛ, вызывает восхищения. Когда у тебя к 25 годам нет ни одного матча в главной лиге России, многих бы это сломало. Но Филипп выдержал и с ходу стал основным.
Интересно посмотреть, как составит конкуренцию Долганову вечно перспективный Загидулин, который продолжает искать стабильность. Держим в уме и Ярослава Озолина, способного зацепиться за микрошанс.