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Переход Евгения Кузнецова из НХЛ в СКА: что не так, какие проблемы, почему не в Трактор, чем недовольны

«В Питер бы я точно не поехал». Почему многих бесит переход Кузнецова в СКА
Лев Лукин
Переход Евгения Кузнецова из НХЛ в СКА: что не так
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Всё классно, если не вдаваться в нюансы.

Вот ведь если подумать как-то глобально, не видя мелкого в зеркальном отражении, то переезд Евгения Кузнецова в Россию – это очень славно. Большой плюс для КХЛ, получающей звезду с мировым именем и не в пенсионном возрасте. Замечательно для журналистов, у которых появилась кликабельная фамилия, коих в КХЛ очень мало. Здорово для болельщиков – на Кузнецова будут ходить, на Кузнецова будут смотреть, ведь это тот самый парень из НХЛ, тот самый Кузя, который дерзил финнам и шведам на МЧМ! Поклонники «Трактора», чьи патриотические чувства задеты, тут точно окажутся в меньшинстве.

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Однако переход Кузнецова именно в СКА всё-таки вызывает много негатива. Именно у сугубо хоккейного, разбирающегося сообщества, в котором не слепо радуются приезду в Россию суперзвезды, а понимают суть процессов. Да, это очень малая группа, и Евгений точно не ощутит какого-то повсеместного давления. Но и нельзя не сказать про причины того, почему с «лучшей новостью межсезонья» и «большим событием для всего российского хоккея» не всё так гладко.

Во-первых, момент этический. Я про то, что Кузнецов вернулся в СКА, а не в родной «Трактор». Безусловно, Евгений не обязан играть в России только в Челябинске, он не подписывал каких-то соответствующих бумаг и волен был выбирать. Однако получилось некрасиво, ведь сам же Кузнецов в своё время говорил: «Вот в Питер бы я точно не поехал. А вот не поехал бы, и всё. Не хочу. И в Москву не поехал бы. Мне не нравится. К настолько большому городу я не привыкну».

Да, говорил это Кузнецов ещё в 2012 году до отъезда в НХЛ. С тех пор многое поменялось. Но когда Евгений произносил те слова, он как бы стремился показать, что он не из тех, кто променяет родную команду на огромные деньги и глянцевый блеск больших городов. И это, уверен, грело душу многим болельщикам «Трактора», знавшим, что где-то там, далеко в НХЛ, играет всё тот же простой челябинский парень. Но оказалось, что испытание деньгами и славой этот парень всё-таки не выдержал. И лучше бы Кузнецову было сейчас не объяснять в интервью «Матч ТВ», почему он выбрал СКА, а не «Трактор». Получилось совсем обидно для родного клуба, в который, оказывается, можно только приехать доигрывать, а иначе толпа фанатов не даст спокойно дышать.

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
нападающий СКА

«В данный момент всё так сложилось, что я пока не готов ехать в Челябинск. Не то чтобы в «Трактор», а именно сам город — мне там было бы очень тяжело. И нужно время, чтобы немного перестроиться. Резко бы сейчас, знаете, уехать из Вашингтона через Роли сразу в Челябинск — спокойной жизни у меня бы не получилось. Наверное, мне вообще на улицу невозможно было бы выйти».

Второй момент, классический. СКА, потолок зарплат… Петербургский клуб и без Кузнецова набрал игроков под самую зарплатную «кепку», но контракт Евгения чудесным образом уместился в платёжку. Помог первый в мире хоккеист-альтруист Арсений Грицюк, переподписавший свой контракт в сторону понижения ради Кузнецова. Форвард упал в зарплате, по данным «СЭ», с 60 до 12 млн в год. А ведь всего лишь год назад Арсений выбивал деньги из почти родного «Авангарда», не получил желаемого и ушёл в СКА, а сейчас его официальный оклад будет почти в два раза меньше, чем в последний сезон в Омске. Вот такие причуды судьбы. Но и помимо Грицюка оказалось немало желающих поиграть в Санкт-Петербурге за гораздо меньшие деньги, чем в предыдущих клубах. Михаил Григоренко стал зарабатывать 50 млн вместо 70 млн, Сергей Плотников – 35 вместо 60 млн, а Сергей Андронов – 25 млн вместо 65 млн.

При этом, разумеется, юридически СКА делает всё по правилам. КХЛ ограничила количество переподписаний в сторону понижения в рамках одного сезона, но не запретила их совсем, не зафиксировала в регламенте разницу, на которую можно срезать оклады игроков. По-хорошему, контролировать зарплаты хоккеистов в таких случаях должен арбитраж или профсоюз игроков, но в КХЛ нет такой реально работающей организации. Надеюсь, что только пока.

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Что касается космических бонусов Кузнецова, о которых судачит весь хоккейный интернет, то они выстроены по заковыристой системе и не учитываются под потолком зарплат. Так что – всё в порядке, всё по закону.
Поэтому народу, который всё видит, остаётся только поражаться гениальности петербургского менеджмента. Команда, игроки которой ещё в прошлом сезоне все вместе стоили 1,8 млрд рублей (с учётом энхаэловских зарплат Зайцева и Кузнецова), сейчас упакована в платёжку в 900 млн.

Но поражаться готовы далеко не все – от этого и негатив к, повторюсь, в целом шикарному трансферу для нашего хоккея.

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