У ЦСКА сразу семь новичков, Гусев официально в «Динамо». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 1 августа 2024 года.

ЦСКА объявил семь новых игроков

Сегодня ХК ЦСКА зарегистрировал сразу семь новичков, при этом шестерых армейцы вернули из-за океана, буквально взорвав российский трансферный рынок и проделав огромную работу.

Новичками красно-синих стали: нападающие Егор Афанасьев (соглашение на три сезона), Денис Гурьянов (соглашение на два сезона), Руслан Исхаков (соглашение на два сезона), защитники Никита Охотюк (соглашение на два сезона) и Дмитрий Саморуков (соглашение на три сезона), вратарь Иван Просветов (соглашение на три сезона), Иван Дроздов (соглашение на три сезона, ранее выступал в КХЛ).

Здесь статистика всех новичков ЦСКА в прошлом сезоне: Эксклюзив КХЛ сегодня зарегистрирует семь новичков ЦСКА, стали известны их имена и сроки контрактов

Стали известны детали нового контракта Никиты Гусева с московским «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», за год контракта нападающего Никиты Гусева с московским «Динамо» форвард заработает 77 млн рублей, включая бонусную часть. Кроме того, в контракте Никиты прописан бонус в 40 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата. О подписании контракта с Гусевым будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков. Гусев был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.

Сопин: Гусев пошёл на уступки, предложение «Динамо» отличалось от того, что было весной

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового контракта с лучшим бомбардиром прошлого сезона КХЛ Никитой Гусевым.

«Никита Гусев снова с нами. Хочу поблагодарить сторону игрока за конструктивный диалог при обсуждении контракта. С учётом того, что на дворе начало августа и команда почти укомплектована, наше предложение отличалось от того, что было весной. Поэтому можно сказать, что Никита пошёл на уступки, чтобы сделать нашу команду ещё сильнее и побороться за главный трофей», — цитирует Сопина пресс-служба бело-голубых.

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Райли Барбером

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Райли Барбером, сообщает пресс-служба казанского клуба. У американского хоккеиста по контракту оставался ещё год с зарплатой в 55 млн рублей.

30-летний Барбер перешёл в «Ак Барс» в прошлом сезоне из казахстанского «Барыса». По итогу сезона-2023/2024 он набрал 11 (5+6) очков в 28 матчах. Однако в стольких же матчах в составе «Барыса» он был более результативен, набрав 23 (10+13) очка.

Ранее американский нападающий играл в НХЛ, но после отсутствия результативности в течение нескольких сезонов в нескольких клубах высшей лиги начал играть за казахстанскую команду, где смог показать результат. Ранее казанский клуб отказался от услуг нападающего Максима Марушева по обоюдному согласию сторон.

И ещё одна знаковая потеря казанского клуба: Официально Нападающий Артём Лукоянов покинул «Ак Барс» по окончании контракта

«Спартак» поместил защитника Романа Рукавишникова в список отказов КХЛ

Защитник московского «Спартака» Роман Рукавишников помещён в список отказов КХЛ, сообщает пресс-служба красно-белых. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

В прошлом сезоне на счету 32-летнего защитника 65 игр, в которых игрок обороны набрал восемь очков — забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при положительном показателе полезности «+18».

Всего в КХЛ Рукавишников провёл 589 матчей, в которых защитник набрал 98 очков — забросил 21 шайбу и отдал 77 результативных передач.

В прошлом сезоне «Спартак» сумел пробиться в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина красно-белые обыграли «Северсталь», а во втором раунде уступили «Металлургу».

Кузнецов: в НХЛ уже точно не вернусь, впереди большая карьера в СКА, потом «Трактор» ждёт

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что больше не планирует играть в Национальной хоккейной лиге, а сосредоточится на карьере в КХЛ.

— И в НХЛ вы уже не вернётесь…

— Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. И меня потом «Трактор» ждёт, — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 Евгений играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

«Я был приятно впечатлён». Барабанов рассказал, почему выбрал «Ак Барс»

Нападающий Александр Барабанов рассказал, почему решил выбрать «Ак Барс» для продолжения карьеры, и заявил, что был впечатлён клубной инфраструктурой казанского клуба.

«Казань ­– классный город, ещё на стадии обсуждения контракта мне показали клубную базу, арену, всю инфраструктуру, я был приятно впечатлён. Знаю, что болельщики «Ак Барса» всегда активно поддерживают свою команду. Я соскучился по плей-офф, очень голоден до побед, хочу выиграть Кубок Гагарина, постараюсь помочь нашей команде прийти к этой цели. Чувствую себя прекрасно, впереди предсезонные сборы – время, чтобы подтянуть игровые и физические кондиции. Соскучился по хоккею, хочу побеждать», — цитирует Барабанова пресс-служба клуба.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».