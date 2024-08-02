«Ткачёв вернётся гораздо раньше, чем пишут скептики». Интервью с генменеджером «Авангарда»

В первый день августа «Авангард», как и остальные клубы КХЛ, вышел из отпуска и сразу же провёл открытую тренировку, пригласив на неё болельщиков и журналистов. Самое деятельное участие в занятии принимал Антон Курьянов – генеральный менеджер, а теперь ещё и помощник главного тренера Сергея Звягина. Легенда омского клуба ушёл со льда последним, после чего не отказался ответить корреспонденту «Чемпионата» на несколько злободневных вопросов о делах в «Авангарде».

«Мы точно знаем, что Ткачёв вернётся по ходу сезона»

— Первый вопрос вам как помощнику главного тренера. Вы последний ушли со льда – не отпускает эта работа?

— Да я её и не прекращал особо. Катался с неиграющими, помогал, в конце прошлого сезона больше получалось выходить. Нельзя сказать, что я отвык, скорее соскучился.

— Ваша оценка селекции «Авангарда» по состоянию на начало августа.

— Никогда не будешь полностью довольным. Всё покажет весна. Пока тяжело судить, мы только вышли работать, ещё не видели многих в деле полноценно. Но все заряжены, настроены, мы пока довольны.

— Будете ли вы помещать Владимира Ткачёва в список травмированных до конца сезона, чтобы высвободить его зарплату из-под потолка?

— Нет. Мы даже не думаем, а точно знаем, что он выйдет. И выйдет гораздо раньше, чем многие скептики написали. Так что мы ждём Ткачёва.

«Юрчо не принял наше предложение. Макеева рассматривали, но подписали Галиева»

— Собираетесь ли искать на рынке прямую замену Владимиру?

— Очень сомневаюсь, что можно заменить Ткачёва. Даже на рынке иностранцев. У нас есть наши ребята, будем смотреть. Всё это случилось очень быстро. Проверим ребят, получит шанс каждый.

— Почему «Авангард» в межсезонье расстался со всем своим усилением в прошлый дедлайн: Жафяровым, Юрчо и Прохоркиным?

— Разные решения были, разные мысли. Юрчо мы сделали предложение в июле, он его не принял, решил иначе продолжить карьеру. По другим ребятам – таково наше видение.

— До старта сезона вы рассчитываете совершить ещё сделки по усилению?

— Давайте мы сначала начнём играть, а там видно будет.

— Сообщалось, что в сферу интересов «Авангарда» входит Алексей Макеев. Что скажете?

— Он был одним из кандидатов, но пришлось немного переиграть ситуацию. Нам понадобился праворукий нападающий, была определённая картинка. Поэтому взяли Галиева. И ещё раз скажу, что он не вместо Ткачёва. Просто после травмы Володи пазл сложился быстрее.

«На рынке нет готовых легионеров, которые могли бы помочь «Авангарду»

— Переход вратаря Бердина – это результат консультаций с Звягиным?

— Конечно. Вратарская позиция – особенная, тяжело здесь давать оценки. Поэтому нам потребовалось мнение тех, кто в этом детально разбирается.

— У «Авангарда» есть ещё две легионерские вакансии. Вы их планируете использовать в обязательном порядке?

— Сейчас нет. Есть наша команда, есть молодые ребята, которые, надеюсь, заберут свои места в составе. Давайте откровенно: на рынке сейчас нет готовых легионеров, которые могли бы нам помочь.