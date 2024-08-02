«Металлург» продлил контракт Разина, словаков из КХЛ пустят в сборную. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 2 августа 2024 года.

Андрей Разин продлил контракт с «Металлургом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин продлил контракт с магнитогорской командой, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Андрей Разин стал главным тренером «Металлурга» в межсезонье 2023 года. До «Магнитки» Андрей Владимирович тренировал «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь». В первый же сезон после прихода в «Металлург» Разин привёл команду к Кубку Гагарина, обыграв в финале «Локомотив» с общим счётом 4-0.

Как игрок Разин выступал за «Металлург» в сезонах-1994/1995 и 1995/1996, с 1997-го по 2001-й и с 2004 по 2005 год. В составе магнитогорцев Андрей Разин стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную

По итогам голосования клубов словацкой лиги было принято решение о том, что словацкие игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, могут быть вызваны в национальную команду страны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Словакии.

52% представителей клубов проголосовали за участие игроков КХЛ в сборной, 38% — против и 10% воздержались.

«По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий», — сказано в сообщении Федерации хоккея Словакии.

Отметим, что в конце августа 2024 года сборная Словакии сыграет в олимпийской квалификации на Играх 2026 года, где встретится с командами Австрии, Венгрии и Казахстана.

«Барыс» подписал контракт с Майклом Маклаудом — фигурантом секс-скандала в сборной Канады

«Барыс» заключил однолетний контракт с нападающим Майклом Маклаудом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

У хоккеиста закончился контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», по которому его кэпхит составлял $ 1,4 млн. В прошедшем сезоне Маклауд набрал 19 (10+9) очков в 45 матчах регулярки НХЛ. В общей сложности в лиге на его счету 85 (29+56) результативных баллов в 287 играх.

26-летний форвард является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодёжной сборной Канады – 2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и четыре его партнёра по той команде. Диллон Дюбе ранее перешёл в минское «Динамо».

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).

«Авангард» не будет помещать Ткачёва в список травмированных до конца сезона

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что клуб не будет помещать нападающего Владимира Ткачёва в список травмированных до конца сезона.

— Ваша оценка селекции «Авангарда» по состоянию на начало августа.

— Никогда не будешь полностью довольным. Всё покажет весна. Пока тяжело судить, мы только вышли работать, ещё не видели многих в деле полноценно. Но все заряжены, настроены, мы пока довольны.

— Будете ли вы помещать Владимира Ткачёва в список травмированных до конца сезона, чтобы высвободить его зарплату из-под потолка?

— Нет. Мы даже не думаем, а точно знаем, что он выйдет. И выйдет гораздо раньше, чем многие скептики написали. Так что мы ждём Ткачёва.

— Собираетесь ли искать на рынке прямую замену Владимиру?

— Очень сомневаюсь, что можно заменить Ткачёва. Даже на рынке иностранцев. У нас есть наши ребята, будем смотреть. Всё это случилось очень быстро. Проверим ребят, получит шанс каждый, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Роман Ротенберг: на сегодняшний день на 99,9% комплектование СКА готово

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о комплектовании команды и заявил, что в клубе ещё не определились с капитаном армейцев на новый сезон.

«На сегодняшний день на 99,9% комплектование команды готово. По поводу того, кто будет капитаном, общаемся, поговорим. Сейчас у нас есть капитан Александр Никишин», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.