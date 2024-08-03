КХЛ приютила главного фигуранта секс-скандала! «Барыс» подписал топ-легионера из НХЛ

«Барыс» без шума и пыли провернул один из лучших трансферов межсезонья — в столицу Казахстана приехал Майкл Маклауд, который на протяжении последних шести лет играл в НХЛ в составе «Нью-Джерси». С чисто хоккейной точки зрения этому переходу можно поставить наиболее высокую оценку — в КХЛ едет отличный двусторонний форвард в расцвете лет.

Как же вышло, что такого игрока не подписали за океаном? А вот здесь история не нова — от Маклауда в Северной Америке отказались из-за резонансной истории, вышедшей в публичное пространство спустя несколько лет после её происшествия. Майкл — один из пяти игроков «золотой» канадской молодёжки образца 2018 года, обвиняемых в сексуальном насилии. При этом Маклауд — единственный, кому обвинение предъявлено ещё и в пособничестве, что бы это ни означало в данном контексте.

И хотя суд ещё не вынес вердикт, в заявления нападающего о его невиновности публика не поверила — под новостями о переезде Майкла в КХЛ в зарубежных соцсетях можно прочитать много «тёплых» пожеланий никогда не возвращаться. В нашей лиге, которая приютила уже второго фигуранта этого дела — в минском «Динамо» не так давно оказался Диллон Дюбе, — ставить крест на игроках таким образом не принято, поэтому как минимум один сезон Маклауд проведёт в «Барысе».

Мы тоже не будем ставить себя на место судей и поговорим о том, какого хоккеиста получает казахстанский клуб. Тем более что астанинцы пригласили, пожалуй, самого яркого полевого игрока из обвиняемой группы. Раскрываться в НХЛ, правда, Майкл начал довольно поздно — «Дэвилз» задрафтовали его под высоким 12-м номером ещё в 2016 году, но полноценным игроком основы он стал лишь в сезоне-2020/2021.

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Справедливости ради, конкуренция на его позиции в «Нью-Джерси» там слишком высокая — места в топ-6 заняты Нико Хиширом и Джеком Хьюзом, да и в нижних звеньях стабильное игровое время ещё нужно было заработать. Маклауд постепенно справлялся с этим — его минуты на льду с трудом можно назвать большими, но при этом качество игры становилось лучше от сезона к сезону. Майкл прогрессировал и в наборе очков, и в игре у собственных ворот, и в игре на вбрасываниях.

К слову, в КХЛ едет настоящий монстр игры на «точке» — за всё время полноценного пребывания в НХЛ Маклауд неизменно появлялся в топ-10 по выигранным вбрасываниям среди хоккеистов, вступавших в единоборство не менее 100 раз, а в последнем сезоне, который прервался для него в конце января, и вовсе занял первую строчку в лиге с показателем 65% за 652 вбрасывания. В XXI веке лишь один игрок может похвастаться лучшей статистикой за одну регулярку — в 2004 году Яник Перро выиграл 65,2% на «точке».

Майкл Маклауд Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

Впрочем, и с атакующей техникой у Майкла порядок — ещё в плей-офф-2023 форвард заявил о себе, набрав шесть очков в 12 матчах. На его счету было два гола в меньшинстве, один из которых стал результатом отличного сольного прохода в серии с «Каролиной», но настоящие мягкость рук и хладнокровие канадец продемонстрировал в седьмом матче противостояния с «Рейнджерс», поразив ворота Игоря Шестёркина. Конечно, львиная доля заслуги в том голе принадлежит буквально задушившему прессингом двух соперников Ондржею Палату, однако спокойствие и уверенность Маклауда, который внешне легко уложил российского голкипера, тоже заслуживают внимания.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на странице компании Sportsnet в соцсети Х (ранее Twitter).

Последний сезон и вовсе должен был стать для него лучшим в карьере — из-за травмы Хьюза Майкл получил место во втором звене и набрал 19 очков в 45 матчах, включая рекордные для себя 10 голов. Проведи Маклауд всю регулярку, он вполне мог бы набрать больше и наверняка провёл бы самый результативный год в карьере, однако этого мы уже не узнаем.

В ближайшем будущем показывать себя Маклауд будет на площадках КХЛ, и на первый взгляд кажется, что «Барыс» нашёл лучшую версию Корбана Найта, которого когда-то и привёз в нашу лигу — навыки на вбрасываниях, игра в меньшинстве, способность отрабатывать на обоих концах площадки, определённая мастеровитость канадца и даже схожие габариты напоминают об одном из лучших легионеров последних лет.

С учётом того, какой след в КХЛ оставил Найт, есть основания полагать, что и Маклауд может проявить себя здесь не хуже. Дорога в НХЛ пока кажется для него закрытой, даже если он докажет свою невиновность, а вот в КХЛ в таком случае дальнейший спрос — опять же, при условии успешной игры — на него точно будет.