Словаки покажут Европе бредовость русофобии? Игроки из КХЛ могут играть за местную сборную

Вчера по «Телеграму» и лентам сайтов стремительно пронеслась новость «Словакия разрешает игрокам КХЛ играть за сборную». После февраля 2022-го словаки остались чуть ли не единственными европейцами, которые продолжили выступать в КХЛ, если не считать редких национальных исключений типа Фредерика Классона и Либора Шулака. Впрочем, если сравнивать словацкий легион образца 10-летней давности, когда хоккей в стране находился на пике, то сейчас всё скромнее — в прошлом году в КХЛ играли лишь девять словаков.

Прямо сейчас словацкий корпус в КХЛ составляют вратарь Патрик Рыбар («Спартак»), защитники Михал Чайковски («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Марио Грман («Адмирал») и нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Михал Криштоф («Сочи»), Томаш Юрчо («Куньлунь»), Адам Ружичка («Спартак»). Кроме того, пока неясно место продолжения карьеры вратаря Адама Гуски: прошлый сезон он провёл в «Торпедо», нижегородцы сохраняют права на игрока, но в старый клуб словак уже не вернётся.

И что же решила словацкая федерация хоккея? Она провела опрос клубов — всех членов местной федерации, от элитной лиги до низших дивизионов. Инициатором голосования стал президент клуба «Зволен» предприниматель Душан Мраз. 52% проголосовавших выступили за участие игроков КХЛ в сборной, 38% клубов были против, 10% клубов воздержались.

Патрик Рыбар — один из тех, кто может вернуться в сборную Словакии Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Хоккейное сообщество в ходе опроса склоняется к варианту, что национальная команда должна выступать на турнирах в максимально сильном составе, независимо от клубной принадлежности игроков. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий при выдвижении кандидатур на международные турниры», — торжественно заявила словацкая федерация в своём пресс-релизе. Однако по факту ничего не изменилось.

«У нас начинается абсурдная дискуссия в связи с тем, что игроки, выступающие в КХЛ, следовательно, в российской хоккейной лиге, не должны представлять Словакию. Опять называются конкретные имена. Поэтому я призываю словацкую федерацию хоккея серьёзно обдумать свою позицию и не торопиться с принятием решения, которое под бессмысленным давлением оппозиционных партий и СМИ не позволило бы этим хоккеистам представлять Словакию», — заявил в феврале председатель парламента Петер Пеллегрини, который позже был избран президентом страны. Пеллегрини — однопартиец премьера Роберта Фицо, который (как и его партия) в западной прессе получил ярлык пророссийского политика.

При этом весной формально никакого запрета уже не было. Генменеджер сборной Мирослав Шатан перед ЧМ-2024 заявлял: ««Этот вопрос долгое время разделял общество. Во время выборов эта тема стала ещё более актуальной. Большинство игроков из КХЛ были либо травмированы, либо имели личные причины для того, чтобы не приезжать в сборную. Они решили не приезжать в сборную, учитывая ту ситуацию, которая ждала их после присоединения к команде. Дверь для каждого игрока в сборную открыта, и это не зависит от того, где он играет». На тот момент тот же Рыбар, который мог стать основным вратарём сборной, действительно был травмирован.

Сейчас, судя по всему, на решение местной федерации повлияла ситуация с олимпийским отбором.

Парадоксально, но бронзовый призёр Пекина не имеет прямой путёвки в Милан — квалификация происходит по рейтингу ИИХФ, который рассчитывается на основе нескольких турниров. Словаки примут на домашнем льду круговой турнир с участием Австрии, Казахстана и Венгрии: олимпийский билет получит лишь одна команда. Конечно, на бумаге словаки всё равно сильнее своих конкурентов, тем более к ним подтянутся все доступные игроки из НХЛ. Однако цена ошибки всё равно слишком высока, и отказываться от лучших доступных игроков было бы самоубийственно.

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Однако это далеко не первый случай, когда словацкая федерация принимала такое решение. В сентябре 2022-го её исполком решил, что играющие в России игроки сборной не нарушают никаких законов или правил и могут играть за сборную. Это решение вызвало бурю возмущения: решение осудили спонсоры федерации и представители Минспорта, знаменитый Михал Гандзуш в знак протеста вышел из исполкома федерации. В результате перед ЧМ-2023 тренер сборной Словакии заявил, что кахаэловцев в команде не будет: «Ради спокойного хода подготовки и 100-процентной концентрации нашей сборной на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ».

Игроки сборной Словакии на ЧМ-2024 Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

Можно сказать, что этой весной на ЧМ выступали Ян Дрозг (Словения) и Стефан Да Коста (Франция), и большого возмущения это не вызвало. Французы были больше удивлены тем, что Да Косте можно было играть за сборную, а звёздному разыгрывающему Томасу Эртелю из «Зенита» доступ в баскетбольную команду был закрыт. Однако для Словакии сам хоккей в десятки раз важнее, а зона боевых действий расположена буквально по другую сторону госграницы. Кроме того, политическая ситуация в стране обострена после покушения на премьера Фицо, а вопрос с игроками КХЛ в сборной тоже является политическим.

Этот вопрос может расколоть и сам коллектив сборной. «Возможное приглашение игроков КХЛ в сборную Словакии? Мне было бы стыдно за такую команду. Критика будет исходить со всех сторон, и это лишь подтвердит, что данное решение для игроков КХЛ неправильное», — ещё в прошлом году заявил бронзовый призёр Олимпиады Кристиан Поспишил. Другой кандидат в сборную Роберт Лантоши был более осторожен: «Ничего не имею против игроков из КХЛ, но давление со стороны СМИ и людей в Чехии было бы невыносимым».

У нас есть более свежий пример — новичок «Адмирала» Грман, который играл на пяти чемпионатах мира и вполне может сыграть и в олимпийской квалификации. «Конечно, меня беспокоила реакция общественности. Это горячая тема в Словакии и Чехии. Я читал несколько враждебных комментариев, в которых люди желали мне смерти, говорили, чтобы я подавился рублями. Это их мнение, и я не принимал это всерьёз», — говорил игрок местным СМИ.

В общем, вопрос с игроками КХЛ очень поляризующий. Это видно даже по цифрам голосования, где поправка прошла с минимальным преимуществом, а 10% «воздержавшихся» занимают совсем неясную позицию. Есть ощущение, что при формальном зелёном свете игроки из КХЛ снова не наденут на себя джерси с крестом на груди: они окажутся травмированы, «травмированы», или члены тренерского штаба вновь заявят о «спокойном ходе подготовки», которому помешают представители нашей лиги.