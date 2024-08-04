Чья атака будет самой мощной в КХЛ?

Межсезонье в КХЛ получилось насыщенным: многие команды, не удовлетворённые результатом прошлого сезона, пошли на изменения в составе, в том числе в линии нападения. Ещё не придумали какого-то универсального силомера, чтобы оценить атаку какой-либо команды, поэтому это всё сваливается в сторону субъективного рассуждения. Именно этим мы вам и предлагаем заняться – оценить нападение топовых команд лиги. Есть лишь единственная просьба: делайте это без учёта тренерского штаба, заслуг команд и рисунка игры.
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«Динамо» Москва
Нападающие: Никита Буруянов, Никита Гусев, Максим Джиошвили, Артём Ильенко, Максим Комтуа, Павел Кудрявцев, Артём Михеев, Эрик О’Делл, Седрик Пакетт, Дмитрий Рашевский, Антон Слепышев, Джордан Уил, Артём Швец-Роговой.
Работа на рынке «Динамо» не была массовой, но вот точечной – однозначно. Оно и понятно – проблемы были не в этой линии. Подписания Комтуа, Михеева, Слепышева и Швеца-Рогового усилят команду. Причём каждый из них будет отвечать за свою определённую роль.
Но главным стало, конечно же, продолжение сотрудничества с Никитой Гусевым, который вновь грезил об НХЛ, но предложений ему не поступило. Алексей Кудашов получил полностью укомплектованное нападение, которое ещё будет дополняться молодыми игроками из системы.
«Авангард»
Нападающие: Михаил Беляев, Рид Буше, Линден Вей, Марк Верба, Станислав Галиев, Иван Игумнов, Коул Касселс, Антон Ковалёв, Игорь Мартынов, Иван Николишин, Александр Перевалов, Илья Рейнгардт, Владимир Ткачёв, Александр Филатьев, Никита Холодилин, Александр Яремчук.
Нападение «Авангарда» поредело после травмы Владимира Ткачёва, но генеральный менеджер омичей уверил всех в том, что форвард восстановится по ходу сезона.
Среди приобретений выделяются Линден Вей, которого хотели взять ещё под прошлый плей-офф, и Коул Касселс. Также совсем недавно был подписан Станислав Галиев, который попытается перезагрузить карьеру. В общем-то, у «Авангарда» есть ресурсы, чтобы наиболее безболезненно пережить потерю лучшего игрока.
СКА
Нападающие: Владимир Алистров, Сергей Андронов, Захар Бардаков, Михаил Воробьёв, Эмиль Галимов, Василий Глотов, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Павел Дедунов, Иван Демидов, Иван Зинченко, Валентин Зыков, Евгений Кузнецов, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин, Борна Рендулич.
Да, ростер у СКА внушителен по объёму, с этим у петербуржцев проблем никогда не было. Армейцы прилично усилились в межсезонье, подписав контракты с Андроновым, Григоренко, Плотниковым и Кузнецовым, добавив в состав как опыта, так и мастерства.
Но, скорее всего, по ходу августа кому-то из перечисленных выше придётся покинуть команду, так как ситуация с потолком будет вынуждать это сделать. Также важен и тот факт, что у каждого из перечисленных есть амбиции играть в основном составе, а такое невозможно даже чисто теоретически.
«Спартак»
Нападающие: Александр Беляев, Ансель Галимов, Николай Голдобин, Прохор Корбит, Максим Кровяков, Андрей Локтионов, Михаил Мальцев, Демид Мансуров, Иван Морозов, Александр Пашин, Павел Порядин, Шейн Принс, Герман Рубцов, Адам Ружичка, Егор Филин.
Задача «Спартака» заключалась прежде всего в том, чтобы удержать имеющихся игроков, а не набрать их извне. Она была выполнена, но самым эксцентричным способом из возможных. Среди новичков выделяется Адам Ружичка, который по собственной дурости закончил карьеру в НХЛ.
Московская команда показала лучшую игру в нападении в прошлом сезоне, забросив 233 шайбы за 68 матчей. Скоро мы узнаем, готово ли на повторение прошлогоднего подвига нападение Жамнова.
«Локомотив»
Нападающие: Денис Алексеев, Максим Берёзкин, Александр Волков, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Никита Кирьянов, Павел Красковский, Ярослав Лихачёв, Степан Никулин, Александр Полунин, Александр Радулов, Даниил Тесанов, Байрон Фрэз, Иван Чехович, Максим Шалунов.
Каких-то глобальных изменений у финалиста прошлого сезона не произошло. Многие эксперты отмечали, что «Локомотиву» не хватило лидера в нападении в серии с «Магниткой». Поэтому подписание Александра Радулова выглядит предельно логичным.
Ярославцам часто пеняют за то, что они примитивны в нападении, но эти избитые слова не совсем соответствуют действительности. У «Локомотива» достаточно мастеровитых игроков, причём доморощенных.
«Металлург»
Нападающие: Павел Акользин, Данил Башкиров, Даниил Вовченко, Игорь Гераськин, Михаил Грасс, Люк Джонсон, Денис Зернов, Роман Канцеров, Егор Коробкин, Никита Михайлис, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Скотт Уилсон, Данила Юров.
«Металлургу» незачем было импульсивно работать на рынке, поэтому подписаний вышло не так много. Скотт Уилсон и Данил Башкиров должны добавить глубины молодому нападению действующего чемпиона.
В прошлом году Разин открыл достаточно новых героев, в этом необходимо будет сделать то же самое, потому что скамейка пока у «Металлурга» не самая длинная.
«Трактор»
Нападающие: Михаил Горюнов-Рольгизер, Семён Дер-Аргучинцев, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Кирилл Кадышев, Михаил Котляревский, Виталий Кравцов, Егор Попов, Чарльз Робинсон, Андрей Светлаков, Дилан Сикура, Никита Тертышный, Владимир Ткачёв, Артём Удот, Максим Шабанов, Александр Шаров, Артём Шварёв, Данил Юртайкин.
«Трактор» отметился несколькими громкими подписаниями – из армейских клубов перешли Кадейкин и Светлаков. Из легионеров был подписан лишь Дилан Сикура, который точно едет под нового главного в Челябинске.
По именам состав точно не стал слабее, из потерь можно отметить Родевальда, Сошникова и Бурдасова, от которого пытались избавиться всеми способами. Важно сказать и о продлении контракта с Тертышным, у которого наметился спад. Но Бенуа Гру, кажется, верит в Никиту.
«Автомобилист»
Нападающие: Никита Бледнов, Алексей Бывальцев, Кёртис Валк, Анатолий Голышев, Стефан Да Коста, Максим Денежкин, Артём Каштанов, Семён Кизимов, Владимир Кузнецов, Брендан Лайпсик, Ник Меркли, Брукс Мэйсек, Андрей Обидин, Илья Овчинников, Владислав Раздьяконов, Данил Романцев, Василий Филяев, Степан Хрипунов.
Бронзовый призёр КХЛ провёл точечную работу на рынке, заполучив в свои ряды Лайпсика, поникшего в Санкт-Петербурге, и Ника Меркли, проведшего неплохой сезон в Минске.
В целом Екатеринбург не стал слабее, так как потери Макеева и Широкова были санкционированы ими самими. У Заварухина есть в активе талантливые молодые нападающие, опытные россияне и легионеры с именем.
«Салават Юлаев»
Нападающие: Данил Алалыкин, Матвей Гуськов, Владислав Ефремов, Глеб Кузьмин, Джошуа Ливо, Даниил Огирчук, Артём Пименов, Шелдон Ремпал, Егор Сучков, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Александр Шаров.
В прошлом году «Салават» показывал отличную игру в нападении в регулярке, однако в плей-офф всё легло на плечи Хмелевски, Ливо и Дроздова, который начнёт сезон в составе ЦСКА.
Чтобы создать боеспособную вторую тройку, руководство обратило взор на Северную Америку, откуда были подписаны Ремпал и Тодд. Также Козлову надо будет поработать с молодой порослью, так как глубиной нападение «Салавата» пока не отличается.
ЦСКА
Нападающие: Виталий Абрамов, Егор Афанасьев, Денис Гурьянов, Кирилл Долженков, Иван Дроздов, Василий Дронык, Руслан Исхаков, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Максим Мамин, Тахир Мингачёв, Константин Окулов, Прохор Полтапов, Никита Рожков, Максим Соркин, Егор Фатеев.
Московские армейцы провалили прошлый сезон, закончив выступление уже в первом раунде, что сподвигнуло руководство перетряхнуть состав. Основное внимание было направлено на заокеанский рынок – в Россию вернулись Афанасьев, Гурьянов и Исхаков. Внутри лиги главным переходом стал обмен с участием Ивана Дроздова.
Каковы шансы быстро привыкнуть к новой лиге игроков, которые в прошлом сезоне играли в АХЛ и НХЛ, непонятно. Но тот уровень мастерства, которым обладают вышеперечисленные игроки, должен скоротать время на адаптацию.
«Ак Барс»
Нападающие: Егор Бабенко, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Максим Быков, Артём Галимов, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Егор Коршков, Семён Кошелев, Ник Петан, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семён Терехов, Дмитрий Яшкин.
Нападение «Ак Барса» заметно видоизменилось – команду покинули три основных нападающих в лице Кагарлицкого, Радулова и Шипачёва. На их позиции были взяты Петан, Коршков и Барабанов.
Да, звёздности теперь в Казани не так много, но связано это с изменением курса. И, вероятно, расчёт будет сделан на воспитательные навыки Гатиятулина.