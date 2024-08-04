Чья атака будет самой мощной в КХЛ?

Межсезонье в КХЛ получилось насыщенным: многие команды, не удовлетворённые результатом прошлого сезона, пошли на изменения в составе, в том числе в линии нападения. Ещё не придумали какого-то универсального силомера, чтобы оценить атаку какой-либо команды, поэтому это всё сваливается в сторону субъективного рассуждения. Именно этим мы вам и предлагаем заняться – оценить нападение топовых команд лиги. Есть лишь единственная просьба: делайте это без учёта тренерского штаба, заслуг команд и рисунка игры.

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