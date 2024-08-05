«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым

Подписание Александром Радуловым однолетнего контракта с «Локомотивом» кого-то удивило, но сам 38-летний нападающий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» подробно объяснил причины сделанного им выбора. Получилось побеседовать с именитым форвардом и на многие другие злободневные темы, включая ситуацию Шипачёва и Войнова в «Ак Барсе», отношения Александра с Олегом Знарком и «наезд» со стороны Андрея Разина.

«Не хотелось уходить из «Ак Барса» на такой ноте»

— Как появился вариант с «Локомотивом»?

— Игорь Валерьевич [Никитин] позвонил, предложил увидеться. Я с ним уже работал, знал его, с большим желанием откликнулся на предложение о встрече. Хотелось обо всём поговорить, всё обсудить. Он мне обрисовал картину в Ярославле, мы пришли к общему знаменателю. Дальше уже работа агентов. Я поговорил с главным тренером, а они занимались юридической частью сделки. Кстати, с президентом «Локомотива» Юрием Николаевичем Яковлевым мы вместе с агентом тоже пообщались. Всех всё устроило.

— Переговоры получились быстрыми?

— Да, довольно быстрыми и оперативными, без проблем и заморочек. Мы друг друга поняли с первых слов. Понимал, чем могу помочь, дай бог так и получится. Будем работать.

— Действительно ли вы общались с московским «Динамо» и почему в итоге не срослось?

— Были переговоры, это нормально, когда люди разговаривают, но не все же в итоге договариваются, правильно?

— Разумеется. Довелось слышать, что разговоры с «Автомобилистом» и спортивным директором Олегом Гроссом у вас тоже были. С ним вы работали ещё в чемпионской Уфе и прекрасно знакомы.

— Лично я ничего конкретного по поводу «Автомобилиста» не слышал. Да, мы с агентом разговаривали и обсуждали этот вариант. Но до переговоров не дошло. Я так понимаю, что Юрий Леонидович Николаев общался, однако конкретики не было.

— Правда, что вы хотели играть в московском регионе или поближе к Москве? И, например, были не готовы лететь на Дальний Восток.

— Честно, в какой-то момент мы рассматривали дальний вариант, но если говорить начистоту, то я до последнего момента не начинал никаких переговоров ни с кем, меня всё устраивало в «Ак Барсе». Первый сезон в Казани был удачным для всех, за исключением седьмого матча финала с ЦСКА, осадочек остался. В следующем сезоне не получилось ни у команды, ни у меня. Не хотелось уходить из «Ак Барса» на такой ноте. Всё было на высоком уровне, спасибо Казани огромное, но так вышло. Меня просто не продлили, я вышел на рынок свободных агентов. Это нормально для такой ситуации. «Локомотив» стал одним из первых, кто со мной связался.

Александр Радулов в «Ак Барсе» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«В 13-14 лет я учился в спортинтернате Ярославля. Сквозь годы вся эта ностальгия вернулась»

— Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов жалуются, как с ними расстались в «Ак Барсе». У вас, в отличие от них, закончился контракт с казанцами, но в целом вы попрощались с клубом хорошо?

— Я за них не могу говорить, однако если рассуждать в качестве человека со стороны, то в определённых моментах их поддержу. Люди заключили контракты, играли, отдавали все силы на льду. В итоге такая ситуация… Клуб хочет каких-то изменений, каждый намеревается сделать лучше для себя. «Ак Барс» решил идти дальше без них, с Вадимом и Славой расстались. Вопрос в том, как расстались. Но это уже пусть обсуждает руководство. У меня никаких проблем не было. Мне во многом помогали. Увы, не получилось всё исправить и сделать так, как хотел.

— Александр, стал ли фактор Никитина, с которым вы работали в ЦСКА, одним из решающих в пользу «Локомотива»?

— Безусловно, можно сказать и так. Игорь Валерьевич мне прекрасно знаком, всегда нравилось с ним работать в те два сезона в ЦСКА (Игорь Никитин был помощником у Дмитрия Квартальнова с 2014 по 2017 год — Прим. «Чемпионата»). Есть ещё один дополнительный момент: в 13-14 лет я учился в спортинтернате Ярославля, играл за «Торпедо», которое потом стало «Локомотивом». Сквозь годы вся эта ностальгия вернулась. У «Локомотива» сейчас молодая команда, классные хоккеисты, отличный коллектив. В прошлом году они всё это доказали. Мне хотелось перейти в этот клуб и бороться за Кубок. Лично я понимаю, что шансы есть.

— Каким получился упомянутый вами разговор с Игорем Никитиным, какого хоккея он от вас ждёт?

— Мы много разговаривали и перед, и после подписания контракта. Игорь Валерьевич объяснил, как он видит меня в команде, что от меня будет требовать. Это всё обговаривалось, всё подошло и мне, и ему. Сейчас остаётся работать и доказывать. Нужно давать результат и делать то, для чего меня брали.

Александр Радулов общается с Игорем Никитиным в ЦСКА Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

«Тело позволяет работать на 100%, а это самое важное»

— Понимаете, что в «Локомотиве» молодая команда, а вы станете её главной звездой?

— Ничего страшного, будем пытаться, работать, помогать. Не считаю, что я главная звезда «Локомотива». Здесь много талантливых пацанов, не буду никого выделять, вы их всех знаете. Они своей сильной игрой всем всё доказали.

— Какой видите свою основную задачу в команде на данный момент?

— Задача — выходить на каждый матч и стараться его выиграть, а дальше посмотрим, куда нас это приведёт.

— В какой форме вы сейчас находитесь, как работаете над собой?

— Всё нормально. Главное, что ничего по здоровью не беспокоит, тело позволяет работать на 100%, а это самое важное. Подождём сентября, октября, сезон покажет, как я подготовился.

— С возрастом насколько сильно меняется ваша личная подготовка к сезону или продолжаете готовиться так, как и 10-12 лет назад?

— Как хоккей не стоит на месте, так и подготовка. Когда ты моложе, организм иначе реагирует, по-другому восстанавливается, какие-то микроповреждения быстрее заживают. Когда становишься старше, то всё проходит сложнее, меньше отдыхаешь, нужно держать себя в тонусе. Все взрослые ребята из хоккея понимают, что я имею в виду. Конечно, что-то в своей подготовке я поменял: определённые вещи перестал делать, а другие, наоборот, добавил. Смотрю по ситуации.

— Готовы к быстрой и энергозатратной игре?

— Я-то готов, посмотрим, как будет (смеётся).

«Я знаю Разина, знаю, что это за человек. У него есть своё мнение»

— Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин сказал про вас и Вадима Шипачёва буквально следующее: «Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади». Вас не задели такие слова?

— Я абсолютно нормально к этому отношусь. Знаю Разина, знаю, что это за человек. У него есть своё мнение. Он здорово играл в хоккей, я был юниором и ходил на взрослый хоккей, когда он уже принимал участие в матчах. Видел его матчи за московское «Динамо», мне нравилось. Это его мнение, он вправе его озвучивать. Для меня это как личный стимул доказывать самому себе, на что я способен. Самое главное, чтобы наша команда побеждала и радовала ярославских болельщиков. Такова наша общая цель. Хочется выполнить задачу для ребят, всех людей, города, руководства, тренеров. В предыдущем сезоне «Локомотив» был очень близок. Такие поражения всегда неприятны, но ребят они закалят. Прошлый опыт обязательно поможет в будущем.

— Евгений Кузнецов уже сказал, что вопрос с возвращением в НХЛ для него закрыт. Можете сказать про себя то же самое?

— Мне уже 38 лет исполнилось. Он 1992 года рождения, а я 1986-го. Для меня-то, наверное, да, с НХЛ всё понятно. Мы все всё понимаем, это нормально. У Жени, лично моё мнение, ещё полно сил и энергии. Как оно сложится через год или два — никто не знает. Может, он проснётся и скажет: «Хочу назад». У меня была ситуация в ЦСКА, когда я в 30 лет хотел вернуться и возвращался, ощущал, что хочу ещё поиграть в НХЛ.

— Возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ — плюс для нашей лиги?

— Безусловно. Женя — крутой хоккеист. Дай бог ему здоровья, чтобы он радовал болельщиков, но только не в матчах с «Локомотивом».

«Сперва мы откатывается от пяти к трём иностранцам, а через год — возвращаемся назад. Зачем тогда нужно было что-то менять?»

— Сейчас на рынке огромное число игроков, которых ещё год-два назад оторвали бы с руками. Удивлены, что так получается?

— Я вообще не понимаю, почему так происходит, поэтому сложно как следует углубиться в этот вопрос. Я действующий хоккеист. Меняются правила, лимит на легионеров. Не всегда понимаю, как это работает и как принимаются решения. Сперва мы откатывается от пяти к трём иностранцам, а через год — возвращаемся назад. Для меня это непонятно, странно. Зачем тогда нужно было что-то менять? На эти вопросы ответственные руководители должны давать чёткие пояснения. Трудно смотреть на пацанов, которые в своём праймовом возрасте сидят без работы. Это не вызывает восторга. Хочется, чтобы ребята нашли себе клубы и работу, желаю им удачи. Например, недавно катался с Антоном Бурдасовым, мы вместе занимались на льду. Он в абсолютно нормальной форме. Нужно находиться там, где принимаются решения. Всё это не совсем приятно.

— Согласны, что лига всё сильнее омолаживается?

— Согласен. Но, опять же, я сам себе задаю вопрос. Вот есть Коля Прохоркин. Он 1993 года рождения, ему 30 лет. Это же самый сок, самый пиковый возраст. Хоккеист раскрывается в этот момент, я так вижу. В итоге нет работы. Повторюсь, вопрос к менеджменту, руководству. Может, нам объяснят и есть причины. Возможно, потолок зарплат тоже вносит коррективы. Всё в совокупности связывает людям руки.

— В последние несколько дней многие клубы и вовсе отказались от услуг игроков, разорвав контракты за день до начала предсезонки. В этой связи снова зашёл разговор о необходимости создании профсоюза игроков КХЛ. Нужна ли такая организация хоккеистам в России?

— Да, но я думаю, что всё должно быть сделано хорошо. У нас же был профсоюз, всем известно, что с ним стало, не хочется вдаваться в подробности. Нужен сильный профсоюз, по факту это же оппозиция лиге, защищающая интересы игроков. Было бы здорово иметь такой же орган для защиты хоккеистов, как в НХЛ. Посмотрите, как там работает профсоюз. Повторюсь, важны организация, правильность принятых решений. Просто для галочки и сбора денег профсоюз не имеет смысла.

«Со Знарком у нас всё в порядке. Можете у него спросить»

— Недавно в Москве состоялся «Матч года». Как вам идея, рады были повидаться с тем же Александром Овечкиным?

— Я всех рад был видеть, не только Ови. Малкина, Кови [Илью Ковальчука], ребят помоложе. Боба [Сергея Бобровского] поздравил с заслуженным завоеванием Кубка Стэнли, с Панарой [Артемием Панариным] пообщались. Побольше бы таких событий! Летом же, как правило, в хоккей не играют, поэтому вот так собрать посреди лета большую аудиторию у экранов и зрителей на трибунах — это круто. Все кайфанули от матча, все друг с другом увиделись.

Александр Радулов и Дмитрий Орлов на «Матче года» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Из тренеров приехал в том числе Олег Знарок. Ваши с ним разногласия остались в прошлом?

— Их особо никогда и не было, это просто рабочие моменты. Порой всё выливается в медиа, ещё куда-то. Люди что-то добавляют от себя, начинают писать свои комментарии. Когда он уходил из Казани, мы тепло попрощались, поблагодарили друг друга за работу. Сейчас я тоже заходил в тренерскую, мы пообщались, обсудили разные вещи. Наверное, даже фотографии есть, поищите в интернете. Думаю, он вам то же самое скажет, можете у него спросить. Так что всё в порядке.