Отверженные. 8 легионеров КХЛ, которых «отменили» в Америке

Один из самых громких трансферов КХЛ в это межсезонье — переход Майкла Маклауда в «Барыс». Он примечателен не только своим масштабом — канадец был заметен в «Нью-Джерси», — но и тем, что на родине Маклауд вляпался в скандал, из-за которого за океаном его фактически «отменили». Пусть вина Майкла в сексуальном насилии пока не доказана, дорогу в НХЛ ему закрыли.

Маклауд — не первый игрок, который был отвержен в Америке, но с теплом принят в КХЛ. Рассказываем о ещё семерых хоккеистах, которые когда-то со скандалом покинули Новый Свет, а сейчас защищают цвета клубов нашей лиги.

Диллон Дюбе

Чуть раньше Маклауда в КХЛ перебрался его «товарищ по несчастью» — Диллон Дюбе предстанет перед судом по тому же делу, что и новичок «Барыса». В отличие от экс-форварда «Нью-Джерси», Дюбе, который ранее выходил на лёд в составе «Калгари», отправился не в Казахстан, а в Беларусь, где под руководством Дмитрия Квартальнова будет пытаться добиться успехов с минским «Динамо». Как и в случае с бывшим «дьяволом», на Диллоне поставили крест ещё до вынесения приговора — презумпции невиновности в Северной Америке, по-видимому, не существует.

Дюбе должен стать хорошим усилением для «зубров» — при наличии опытного Шипачёва, североамериканских лидеров прошлого сезона и талантливой белорусской молодёжи в Минске собирается вполне приличная команда, которая может замахнуться и на второй раунд. Который Диллон, если «Динамо» туда пройдёт, наверняка пропустит из-за судебного заседания, намеченного на апрель.

Адам Ружичка

Словацкий форвард лишился возможности играть в НХЛ по собственной неосторожности — Ружичка хотел поделиться с другом подробностями своего прекрасного (нет) времяпрепровождения, но отправил видео с неким белым порошком не в личные сообщения, а на всеобщее обозрение. В «Аризоне» не стали тянуть и быстро расторгли контракт с нападающим, которого от безработицы спас московский «Спартак».

Восстанавливать репутацию в столице России Адам будет под крылом свояка в лице Михала Чайковски, который готовится начать второй сезон в составе красно-белых. Если Ружичка возьмётся за голову и сможет сконцентрироваться на спорте без допинга, у него вполне может получиться неплохая карьера в КХЛ. А вот будет ли у него возможность вернуться за океан, пока вопрос.

Митчелл Миллер

А вот для защитника «Ак Барса» путь в НХЛ практически наверняка закрыт. Миллеру до сих пор не могут простить события его юношества — на момент событий, повлиявших на карьеру американца, ему было 14 лет. Выполнение общественных работ, а также извинения перед жертвой и публикой не помогли — даже комиссионер лиги Гэри Беттмэн в категорической форме исключил появление Митчелла в НХЛ.

В ноябре прошлого года судьба привела 22-летнего игрока в «Ак Барс», где он довольно быстро стал одним из лидеров обороны — Миллер постоянно появлялся в большинстве и закончил сезон в статусе третьего бомбардира среди защитников казанцев, несмотря на меньшее количество матчей по сравнению со многими из них. С уходом Вячеслава Войнова стоит ожидать, что в следующей регулярке роль Митча в столице Татарстана будет куда важнее. Впрочем, Альберт Яруллин может с этим поспорить.

Брендан Лайпсик

О проступке новичка «Автомобилиста» мог бы вообще никто не узнать — Брендан в частном чате критически высказался о нескольких женщинах и назвал двух одноклубников по «Вашингтону» неудачниками. В результате взлома аккаунта, по словам самого Лайпсика, это стало достоянием общественности.

В НХЛ такого поведения терпеть не стали, а «Кэпиталз» расторгли контракт с канадским форвардом, который летом 2020 года оказался в ЦСКА. Впрочем, самый продуктивный период Брендан провёл в «Металлурге», где оказался ещё через год. За два сезона в Магнитогорске форвард набрал 110 очков (включая плей-офф) и остановился в шаге от Кубка Гагарина.

Последний же сезон в России получился для него кошмарным — Лайпсик, оказавшись в СКА, страдал от последствий травмы, полученной в начале регулярки, и набрал всего четыре очка в свитере петербургских армейцев. Зато именно благодаря клубу из Северной столицы Брендан получил российский паспорт — с января 2024 года он является нашим соотечественником.

Джек Родевальд

Мало кто помнит (или вообще знает), но в том самом чате с Лайпсиком был ещё и нынешний форвард «Адмирала», который также получил порицание от НХЛ и закончил с североамериканской карьерой. Впрочем, она и так была не особо успешной — Родевальд провёл всего 10 матчей в элите и в основном выступал в АХЛ.

Джек Родевальд Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Джек оказался в КХЛ немногим позже Лайпсика — первые два сезона после «изгнания» он провёл в Европе, по году отыграв в Чехии и Финляндии, откуда в 2022-м перебрался в «Куньлунь». Но самое запоминающееся событие в России с ним произошло в составе «Трактора», где он оказался в результате обмена в конце декабря — по ходу серии плей-офф с «Салаватом» Родевальд попал под силовой приём Григория Панина, который спровоцировал очередную волну драк в противостоянии челябинцев и уфимцев.

Несмотря на боевой характер и определённую пользу по ходу Кубка Гагарина, «Трактор» не стал сохранять канадца, который теперь будет играть во Владивостоке.

Алекс Гальченюк

Переход Алекса в СКА год назад под занавес лета стал самым громким переходом межсезонья. Обсуждали, однако, не столько талант игрока, когда-то ушедшего с драфта под общим третьим номером, сколько то, из-за чего ему пришлось отправиться в КХЛ. Именно пришлось — незадолго до скандальных событий Гальченюк подписал контракт в НХЛ, который довольно быстро был расторгнут, а дорога в другие клубы за океаном оказалась перекрыта.

В Петербурге же закрыли глаза на выходки славянского американца и выдали ему щедрый контракт, дав шанс на реабилитацию. Алекс действительно провёл сезон без скандалов и принёс много пользы армейцам, но в полной мере того, чего от него ждали в руководстве, так и не показал, результатом чего стало расторжение контракта в середине мая.

Новой командой Гальченюка стал «Амур», где 30-летний форвард наверняка будет играть более важную роль, чем на северо-западе страны — в Хабаровске претендентов на роль первой скрипки явно меньше, чем в Петербурге. Посмотрим, как Алекс с этим справится.

Рид Буше

Уверен, никто не будет спорить, что Буше является одной из главных звёзд нашей лиги и, пожалуй, её лучшим легионером. Американец в своё время разрывал АХЛ и подтвердил своё реноме снайпера в России, став автором наибольшего количества заброшенных шайб среди иностранцев «Авангарда», а также остановившись всего в четырёх точных бросках от рекорда Сергея Мозякина по голам за одну регулярку в прошлом сезоне.

Однако пару лет назад в истории Рида на какое-то время наступила чёрная полоса. Нет, это не про краткосрочное пребывание в «Локомотиве», а про историю из прошлого, которая всплыла спустя 11 лет.

Буше удалось избежать тюремного заключения, благодаря чему мы можем наблюдать за его игрой на отечественных площадках. Вот только в американские лиги путь ему закрыт навсегда.