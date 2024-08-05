Гигант из России побьёт рекорды американских лиг? 16-летний защитник уже дорос до 213 см

Уже несколько дней в трендах Elite Prospects лидирует 16-летний защитник Александр Карманов. Родившийся в Кишинёве игрок в прошлом сезоне делил игровое время между юниорскими командами «Витязя» и белорусскими «Пинскими ястребами» и вряд ли был кому-то известен за пределами детского хоккея. Сейчас юные игроки активно накручивают просмотры на главном хоккейном сайте статистики, и сперва показалось, что это тот же случай. Однако не всё так просто.

Карманов привлёк внимание хоккейной общественности после того, как достиг договорённости о продолжении карьеры в университете штата Пенсильвания в NCAA. Это нормально: американские университеты зачастую рекрутируют совсем юных игроков с прицелом на будущее. Однако поразило всех другое: первоначально в Elite Prospects указали габариты Карманова в 212 см и 114 кг. В соцсетях отец Карманова внёс ещё более удивительные правки: рост Александра — 7 футов (213,5 см), а вес — 276 фунтов (125 кг), и ведь ему ещё расти и расти!

На льду в окружении сверстников Карманов выглядит словно модель хоккеиста, которую создал кто-то слишком увлёкшийся игровым редактором. Вполне ожидаемо, что катание игрока выглядит слабее, чем у остальных — в 16 лет с такими габаритами не все сохраняют хорошую координацию и в обычной жизни. С другой стороны, Карманову помогает просто длина его рук — ему не нужно делать лишний шаг в той ситуации, где он может просто дотянуться до шайбы клюшкой, он неплохо играет позиционно. «Никогда не видел игрока ростом 7 футов — думаю, для его роста он катается неплохо», — добавляет автор сайта Dobber Prospects Остин Келли.

В следующем сезоне защитник сыграет за юниорскую команду из Уилкс-Бэрри в той же Пенсильвании. Клуб даже выпустил заявление по этому поводу: «Несмотря на тренды современного хоккея, габариты и сила Карманова позволяют ему иметь уникальное преимущество над оппонентами. Его комбинация высокого хоккейного IQ и мастерства привлекла внимание скаутов и тренеров по всему миру. Кроме того, университет Пенсильвании получает игрока с превосходной рабочей этикой, который готов усердно работать как на льду, так и за его пределами».

Александр Карманов в игре за «Витязь» Фото: Из личного архива Александра Карманова

Впрочем, как раз таки в габаритах и может крыться проблема. Семифутеры — это и в НБА случай редкий, а для хоккея просто уникальный. Виктор Вембаньяма, который уже сейчас считается главной будущей звездой Национальной баскетбольной ассоциации, в 16 лет был только на 5 см выше, чем Карманов сейчас. В хоккее же самым высоким игроком в истории как НХЛ, так и КХЛ является Здено Хара — 206 см. После того как словак завершил карьеру, лидером в НХЛ является Тайлер Майерс из «Ванкувера» — 203 см, а в КХЛ самый высокий — Степан Фальковский из СКА (205 см). При этом Майерса, что показательно, уже давно критикуют за низкую скорость.

Самым высоким игроком в истории более-менее известных лиг, если верить всё тому же Elite Prospects, является Мануте Бол. Не удивляйтесь, если вы уже слышали это имя вне хоккея: суданский центровой со своими 231 см роста — один из двух самых больших игроков в истории НБА, где он был известен своими блокшотами. В 2002-м Бол подписал контракт с командой из американской низшей лиги, которая даже раздобыла для него огромные коньки. Легенда попал в заявку, но на лёд так и не вышел: ноги в коньках, которые для Бола были совсем непривычны, отекли. Баскетболист покинул скамейку после первого периода и в оставшееся время подписывал автографы для многочисленной публики.

Как известно, в хоккее любят игроков повыше, однако зачастую слишком хорошо здесь — это тоже плохо. В базе данных Elite Prospects с учётом упомянутых выше Бола и Карманова есть лишь 14 игроков ростом выше 210 см — и вряд ли вы слышали хотя бы об одном из них. Самым высоким игроком в истории, судя по всему, является новозеландец Николас Такер, в активе которого только матчи за юниорскую сборную своей страны на третьеразрядных азиатских турнирах. След других ребят, которые перевалили за 210 см, растворяется где-то в третьих-четвёртых дивизионах Швеции и Финляндии или во второстепенных студенческих лигах Америки.

Если всё пройдёт благополучно, то Карманов станет самым высоким игроком в истории NCAA. Но для того, чтобы побить ростовой рекорд НХЛ, КХЛ или другой важной профессиональной лиги, нужно будет много работы уже на уровне детского хоккея. Нам остаётся надеяться, что Александр с помощью тренеров разовьёт все нужные качества, ведь подобных игроков на взрослом уровне мы даже и близко не видели.