Сколько заработают главные звёзды КХЛ, вернувшиеся в Россию? Трансферные слухи КХЛ

Продолжаем нашу традиционную рубрику о главных трансферных слухах в КХЛ. В межсезонье тема переходов, обменов, подписаний новых контрактов всегда самая горячая. В начале августа топ-клубы лиги заметно пошумели, заключив контракты с выступавшими в Северной Америке хоккеистами. Однако новостей по-прежнему хватает, а зарплаты звёздных новичков всегда интересуют публику.

Кузнецова завалили деньгами в Санкт-Петербурге

В СКА, как и в футбольном «Зените», любят гулять на широкую ногу. Главным трансфером межсезонья можно смело назвать возвращение из НХЛ Евгения Кузнецова и его переезд в Северную столицу. Кузнецова хотел заполучить «Ак Барс», его настойчиво звали в родной «Трактор», однако в итоге выбор форварда пал на команду Романа Ротенберга. За четыре года в СКА Кузя заработает 50, 92, 92 и 92 млн рублей в каждый из сезонов, а есть ещё огромные бонусы, например, за победу в Кубке Гагарина. 92 — ещё и номер, под которым играет Евгений. Символично, не правда ли?

Гусева в «Динамо» тоже не обидели

Никита Гусев снова хотел попробовать свои силы в НХЛ, однако подписывать двусторонний контракт в Северной Америке и кататься по АХЛ не было смысла, а получить одностороннее соглашение не получилось. Подписать однолетний контракт с московским «Динамо», о чём давно говорилось и писалось в прессе, — правильное решение. По сути, бело-голубые завершили комплектацию состава, «насыпав» Гусеву 77 млн рублей, включая бонусную часть. Кроме того, в контракте Никиты прописан бонус в 40 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Никита Гусев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А какие условия у Барабанова в «Ак Барсе»?

Александр Барабанов тоже вернулся из-за океана. Он мог оказаться и в СКА, и в ЦСКА, но в итоге выбрал Казань. В «Ак Барсе» лишились Шипачёва, Радулова, Галиева, поэтому лидер и мастеровитый хоккеист в атаку, безусловно, был нужен. Сколько же заработает Александр в столице Татарстана? По двухлетнему контракту в первый год соглашения форвард может заработать 82,5 млн рублей, включая бонусную часть, а во второй год сумма его контракта равна 95 млн рублей. Кроме того, у Александра прописан бонус в размере 50 млн рублей в каждом из двух лет контракта за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

В СКА не против возвращения Барабанова Роман Ротенберг: Барабанов в СКА? Мы от него не отказывались, может, ещё приедет

Фриц не прибыл в расположение минского «Динамо»

В начале августа в ряде источников, близких к минскому «Динамо», сообщили, что канадский нападающий Таннер Фриц не приедет в команду этим летом из-за травмы. Предварительные сроки восстановления — ближе к новому году. По нашей информации, в ЦИБ КХЛ у игрока стоит статус неограниченно свободного агента, то есть с ним расторгли контракт. Тем не менее форварда ждут в Минске, пускай и значительно позднее. Сейчас же свободные деньги можно потратить на новых хоккеистов.

Таннер Фриц (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лукоянов не может найти работу по не хоккейным причинам

С опытным нападающим Артёмом Лукояновым официально попрощались в «Ак Барсе». Кто-то говорит про это с усмешкой, однако Лука, как называют форварда болельщики, является настоящей легендой клуба. Человек никогда не отбывал номер на льду и всегда бился за команду. Однако определённые причины, не связанные с хоккеем, в итоге перевесили. Форвард мог оказаться в «Адмирале» или «Локомотиве», но и туда хоккеиста не спешат звать. Ситуация сложная. Хочется пожелать игроку поскорее найти себе новое место работы.