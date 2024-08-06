В Казани отказались от дрим-тим, но ради чего? Что ждать от перестройки «Ак Барса»

В последние несколько сезонов мы привыкли к тому, что «Ак Барс» назывался одним из главных претендентов на Кубок Гагарина, по крайней мере от Востока — в Казани был собран мощный по именам состав, да и на тренерском мостике клуба стояли значимые фигуры. Тем не менее той дрим-тим, которая была в столице Татарстана, так и не удалось добыть для города первый с 2018 года трофей — ростер казанцев был очень силён на бумаге, но по факту ограничился финалом годичной давности, а в прошлом плей-офф и вовсе ушёл в отпуск уже после первого раунда. Что-то подсказывает, что в новом сезоне трёхкратных обладателей Кубка Гагарина к числу его соискателей относить не будут — в начале регулярки уж точно.

Селекция «Ак Барса» в межсезонье-2024

Ушли: Александр Радулов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Станислав Галиев, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Райли Барбер, Евгений Свечников, Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов

Пришли: Александр Барабанов, Ник Петан, Альберт Яруллин, Егор Коршков, Марк Янчевский, Егор Бабенко

Впервые за долгие годы «Ак Барс» вступил в стадию перестройки. После неудачи в серии с «Автомобилистом» команду покинул ряд главных звёзд и лидеров команды, включая и нескольких старожилов клуба. Практически все изменения пришлись на переднюю линию — нападение казанцев будет значительно отличаться от того, которое было ещё несколько месяцев назад.

Массовой закупки в атаку в «Ак Барсе» делать не стали — судя по всему, в клубе верят в дальнейший прогресс воспитанников клуба Кателевского, Быкова и Терехова, которые будут получать больше игрового времени. На роль лидера нападения претендует вернувшийся из НХЛ Александр Барабанов, который стал самым громким приобретением команды в межсезонье — в первую очередь от него, а также от Дмитрия Яшкина в Казани будут ждать результата.

Ник Петан, которого спустя несколько лет всё-таки убедили приехать в КХЛ, тоже может стать одним из тех, кто поведёт за собой атаку «Ак Барса». При этом у перечисленной тройки будет неплохая помощь — джокер казанцев прошлого сезона Семён Кошелев, блеснувший в Хабаровске Егор Коршков и самый полезный игрок команды Кирилл Семёнов должны стать хорошей поддержкой к огневой мощи. Немного смущает глубина передней линии, где, опять же, много времени получит молодёжь. Впрочем, по словам генерального менеджера команды Марата Валиуллина, усиление ещё возможно, да и с молодыми игроками, как мы знаем, можно выигрывать.

В защите таких радикальных изменений не произошло, зато состоялось давно ожидаемое местными болельщиками возвращение Альберта Яруллина. Оборонительный корпус казанцев выглядит вполне укомплектованным — лидеры прошлого года, за исключением Вячеслава Войнова, остались в обойме, при этом от игроков вроде Журавлёва, Князева и Миллера вполне можно ждать определённого прорыва.

Изменения в тренерском штабе

Ушли: Зинэтула Билялетдинов, Юрий Бабенко, Александр Бойков, Сергей Абрамов

Пришли: Анвар Гатиятулин, Александр Макрицкий, Алексей Тертышный, Денис Ячменёв, Георгий Гелашвили

Эпоха Зинэтулы Билялетдинова у руля «Ак Барса», похоже, теперь точно подошла к концу. Изначально на его место в Казань должен был ехать Илья Воробьёв, однако вместе с Юрием Бабенко экс-тренер «Металлурга» и СКА будет работать в ЦСКА, а казанцев возглавил Анвар Гатиятулин, который привёз в Татарстан и весь штаб из «Трактора».

Зинэтула Билялетдинов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Главный вопрос к новому главному тренеру команды — в каком стиле будет играть его «Ак Барс». Как мы помним, хоккей Гатиятулина никогда не отличался яркостью — игра его подопечных в разных клубах была более прагматичной и строилась в первую очередь от обороны. Будет немного странно, если такая тенденция продолжится и в Казани — набор игроков позволяет казанцам чаще играть первым номером, хотя на дистанции силу этого «Ак Барса» ещё предстоит проверить. Впрочем, сам Гатиятулин обещает ставить в Казани активный хоккей.

Перспективы команды

На прошедшей пресс-конференции была озвучена цель бороться за Кубок Гагарина, что пока кажется задачей трудновыполнимой. У «Ак Барса» будет очень серьёзная конкуренция на Востоке в лице чемпионского «Металлурга», традиционно метящего на вершину «Авангарда», дерзнувшего по ходу прошлого плей-офф «Автомобилиста», да и того же вечного соперника в лице «Салавата», который местами выглядит более перспективно, но, как известно, может сам себе придумать проблемы на ровном месте. На Западе также есть несколько команд, которые прямо сейчас выглядят более предпочтительными кандидатами на кубок, нежели «Ак Барс».

Впрочем, в восьмёрку Восточной конференции казанцы должны попадать при любом раскладе, а вот дальнейшее продвижение команды, как кажется, во многом будет зависеть от их соперников. Пока что есть сомнения, что «Ак Барс» сможет забраться дальше второго раунда.