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Новости дня в хоккее за 6 августа 2024 года, московское Динамо обменяло игрока в Сочи, Василевский дал совет

СКА показал Кузнецова, Артюхину предложили бой с футболистом. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Итоги дня в хоккее
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Московское «Динамо» провернуло очередной обмен на рынке, а КХЛ назвала место проведения Матча звёзд — 2025.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 6 августа 2024 года.

Московское «Динамо» совершило обмен с ХК «Сочи»

21-летний нападающий Андрей Никонов покидает московское «Динамо» в результате обмена с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В сезоне-2019/2020 нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В результате обмена с «Торпедо» игрок пополнил ряды бело-голубых летом 2021 года. Всего в КХЛ игрок провёл 102 матча и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-18».

Днём ранее столичный клуб обменял права на голкипера Илью Коновалова в «Адмирал», взамен также получив денежную компенсацию.

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СКА показал Евгения Кузнецова в форме клуба

Пресс-служба СКА показала нападающего Евгения Кузнецова в форме клуба.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский дал совет юным вратарям

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский дал совет юным вратарям по поводу улучшения своей игры. Россиянин провёл тренировку в Северной Америке с подрастающим поколением вратарей.

«Старайтесь сначала повернуть свои руки и верхнюю часть тела, когда защищаете ворота. Сначала их, а уже потом поворачивайтесь остальным корпусом и ногами – так вы будете намного эффективнее. Понимаю, что это звучит сложно в первый раз, я так вообще всю жизнь делаю!» — сказал Василевский юным вратарям.

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В «Нашем Деле» готовы провести бой хоккеиста Артюхина и футболиста Тарасова

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян рассказал, кто может стать потенциальным соперником в поединке для экс-хоккеиста сборной России Евгения Артюхина.

«У нас уже были переговоры с Дмитрием Тарасовым по поводу возможного поединка в «Нашем Деле». Так что поединок этих двух крупных, габаритных, физически крепких спортсменов из разных дисциплин нам был бы интересен, но надо дождаться ответа от хоккеиста.

Я уже попросил наших матчмейкеров связаться с ним. Если мы найдём возможность организации его поединка у нас, то мы обязательно свяжемся также одними из первых с Тарасовым», — сказал Гулян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Евгений Артюхин — силовой нападающий, получивший широкую популярность как один из самых ярких тафгаев в истории КХЛ.

Ближайший турнир «Наше Дело 85» пройдёт в Челябинске, 23 августа в главном поединке встретятся Эдуард Вартанян и Александр Грозин.

Новосибирск примет Матч звёзд КХЛ — 2025

Континентальная хоккейная лига сообщила, что Неделя звёзд хоккея 2025 года пройдёт в Новосибирске на «Сибирь-Арене», вмещающей более 10 тыс. зрителей.

Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю звёзд хоккея. 1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ.

О старте продаж билетов на Неделю звёзд хоккея — 2025 лига объявит дополнительно.

«Ни для кого не секрет, какие города мы в первую очередь рассматривали как место проведения ближайшей Недели звёзд хоккея. Мы знаем, как в Новосибирске любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника. Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения молодёжного чемпионата мира, поэтому сейчас рады, что можем привезти сюда лучших игроков двух лиг — КХЛ и МХЛ. Благодарны руководству Новосибирской области и лично губернатору Андрею Александровичу Травникову за интерес и готовность вместе с нами провести это уникальное мероприятие», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

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«Ак Барс» продлил контракт с Дыняком

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Никитой Дыняком, сообщает пресс-служба казанского клуба. Новое соглашение действует до 31 мая 2026 года.

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний форвард провёл 58 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+16». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Дыняка пять встреч и одна заброшенная шайба.

Всего за свою карьеру в КХЛ нападающий сыграл 245 матчей, в которых записал на свой счёт 57 (30+27) баллов.
Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.

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