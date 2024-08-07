У «Сибири» новая стратегия в надежде на успех. К чему она приведёт?

Прошлый сезон «Сибири» стал наглядным примером разрушения надежд. Подходила к сезону команда из Новосибирска с обещаниями играть в яркий атакующий хоккей, для чего был приглашён Немировски вместо реально смотревшего на жизнь Мартемьянова, был подписан на роль лидера Николай Прохоркин, легионерская тройка выглядела одной из лучших в лиге. Сопровождалось это долгожданным переездом на новую арену.

Чем закончилось, все помнят: невзрачная игра, потеря Мёрфи на долгий срок, обмен Прохоркина за бесценок, скандальная история с четвёртым легионером и невыход в плей-офф.

Изменения в руководстве

Остаться без последствий такое не могло – «Сибирь» наметила перестройку, причём с верхов. Кирилл Фастовский, работавший в клубе с 2010 года, лишился своего поста, а на его место были приглашены Виктор Меркулов и Лев Крутохвостов. По правде говоря, это решение напрашивалось значительно раньше, но авторитет Фастовского не позволял резать по живому. Однако январские события не оставили выбора.

Виктор Меркулов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Изменения в тренерском штабе

Ушли: Сергей Кривокрасов, Александр Завьялов, Александр Сыроватский.

Пришли: Вадим Епанчинцев, Ярослав Люзенков, Андрей Сапожников, Игнат Савенок, Владислав Занковец.

Была ли предрешена участь исполняющего обязанности главного тренера после окончания сезона? Да, тем более когда на пост заступило новое руководство. Вместе с Кривокрасовым команду покинули Завьялов, пришедший по ходу прошлого чемпионата, и Сыроватский.

Поиски тренера для «Сибири» также не обошлись без эксцессов. Стоит напомнить, что изначально главным тренером команды был объявлен Анвар Гатиятулин, но обстоятельства извне изменили ситуацию. В итоге выбор пал на Вадима Епанчинцева, который в прошлом году работал в ВХЛ с «Югрой». Помогать ему будут Ярослав Люзенков, уже трудившийся в Новосибирске, и Андрей Сапожников.

Изменения в составе

Ушли: Антон Худобин, Зият Пайгин, Максим Марушев, Артём Михеев, Денис Александров, Михаил Назаров.

Пришли: Фёдор Гордеев, Егор Мартынов, Валентин Пьянов, Дмитрий Овчинников, Сергей Широков, Максим Карпов.

Потери новосибирцев в межсезонье не назовёшь фатальными. Команду покинули игроки, откровенно не впечатлившие, за исключением Артёма Михеева, которого можно было с уверенностью назвать самым стабильным игроком «Сибири» в прошлом сезоне. Также остаётся в подвешенном состоянии судьба Никиты Шашкова, но вероятность, что он продолжит карьеру в Новосибирске, близится к нулю. А жаль.

«Если анализировать через призму прошлого сезона, то не нашлось людей, которые бы подняли флаг и повели команду за собой. Сложно мне анализировать эту историю. Я здесь не работал целый сезон, пришёл под самый конец, когда уже осталась одна товарищеская игра. На мой взгляд, лидеров не хватало. Пытаемся эту историю завершить. По нашему мнению, не хватает в команде такого человека, который мог бы всю раздевалку объединить и повести команду за собой», — сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов на пресс-конференции в конце мая.

Селекция новосибирцев подтверждает эти слова. Клуб подписал четырёх игроков, которым уже за 30, с целью добавить опыта. Мартынов, Пьянов, Широков и Карпов 100-процентно должны становиться лидерами. В иной роли их представить сложно.

Сергей Широков Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Также состоялись два возвращения: Фёдора «Я русский» Гордеева и Дмитрия Овчинникова, который прошлый сезон провёл в фарме «Торонто».

Примерный вариант состава

Вратари

Красоткин — Костин.

Защитники

Морозов — Мёрфи

Мартынов — Аланов

Ахияров — Ефремов

Гордеев, Лукин, Хамидуллин, Жуков.

Нападающие

Широков — Бек — Карпов

Бутузов — Андреофф — Овчинников

Белоусов — Пьянов — Михалёв

Коротков — И. Климович — Дубакин

Решетько, Гоголев, Е. Климович, Яковлев, Сушко.

С вратарской бригадой «Сибири» было всё ясно с самого начала – Красоткин, совершивший прорыв в прошлом сезоне, будет первым номером, Костин – его бэкапом.

Защита новосибирцев так и осталась одной из самых молодых в лиге. В прошлом сезоне результата это не дало, но в этом есть основания полагать, что полученный опыт станет хорошей подмогой. Плюсом к этому команду усилил Егор Мартынов, который должен помочь молодым коллегам.

Нападение «Сибири» выглядит вполне боеспособным. Правда, если звёздные новички команды в лице Широкова, Карпова не будут сдавать позиции. То же самое касается и Бутузова, который может стать жертвой меланхолии в любой момент, и Белоусова, являющегося бесспорным мастером, но на дистанции иногда теряющего стабильность.

Нельзя не сказать и о молодой поросли в лице Овчинникова, Михалёва и братьев Климовичей, от которых в Новосибирске ждут прогресса. Здесь Вадиму Епанчинцеву предстоит серьёзная работа, так как это те козыри в рукаве, которые должны не просто сыграть в долгосрочной перспективе, но и дать результат здесь и сейчас.

Немного странно наблюдать, как команда уровня «Сибири» не использует в полной мере лимит в пять легионеров, однако есть уверенность, что при условии форс-мажорных обстоятельств новосибирская команда ещё использует этот ресурс. Вряд ли в руководстве оставляют запас на случай обнаружения «тайного» иностранца.

Позиция «Сибири» по поводу нового лимита на легионеров: Генменеджер «Сибири»: мы, естественно, рады увеличению лимита на легионеров

Перспективы

Избитые фразы руководства любой команды по типу «мы будем бороться за самые высокие места» оставим в стороне. На что реально претендует «Сибирь»?

Вернёмся к тезису об опыте, который нам даёт ясный ответ – результат нужен прямо сейчас, ничего никуда откладывать новосибирцы не будут. Селекция в целом позволяет на это рассчитывать. Только какой это результат?

Естественно, выход в плей-офф. Во-первых, новому руководству нужно показать себя, а как промежуточный результат – это неплохо. Во-вторых, выше увидеть «Сибирь» на бумаге – сложно. Тут тебе и фактор усиления конкурентов, и непонимание, куда нынешний путь развития заведёт команду. Ставка на опыт, может быть, более надёжная, чем ставка на молодёжь, но оборотная сторона этой медали может преподнести неприятные сюрпризы.