Перезагрузка «Вашингтона» и мощные трансферы аутсайдеров. Таблица трансферов НХЛ

На рынке НХЛ прямо сейчас почти тотальное затишье. На рынке свободных агентов остаются заметные имена, но вряд ли они уже успеют подписать полноценные контракты сейчас. Кто-то из них выберет европейские лиги, в том числе КХЛ, их агенты уже набивают цену в прессе, а кто-то будет до последнего ждать своего шанса и цепляться за просмотровые контракты. Тем не менее 90% переходов этого межсезонья уже состоялось, и сейчас мы собрали их в одном месте.

Восточная конференция

Пожалуй, у восточного межсезонья оказались два хедлайнера — «Вашингтон» и «Нью-Джерси». «Столичные» решили собрать Александру Овечкину достойное окружение для его последних сезонов, при этом «Кэпс» не расстались с драфт-пиками первого раунда или лучшими молодыми игроками типа Ивана Мирошниченко. «Вашингтон» получил потенциально первого вратаря на годы вперёд Томпсона, потенциально первого центра Дюбуа, которому мешал дурной характер, а также героя ЧМ-2021 Манджапане. Защиту укрепят домосед Рой и растрачивавший карьеру в плохих командах Чикран.

Джейкоб Чикран Фото: Zuma/ТАСС

У «Дэвилз» были две проблемы: вратарский кризис и общекомандная мягкотелость. На первую беду ответили обменом Маркстрёма, который мог состояться ещё зимой, и болельщики «Калгари» недовольны той компенсацией, которую получил клуб. На решение второй были направлены почти все остальные трансферы. В Ньюарк отправились габаритные ребята из силовых команд — Песке, Ноэсен, Коттер. Кроме того, клуб подписал двух силовых защитников Диллона и Ковачевича — каждый весит добрый центнер, и теперь играть против «дьяволов» должно быть чертовски трудно.

Чемпионская «Флорида» не понесла таких больших потерь, как «Колорадо» пару лет назад — главным ударом станет уход защитников Монтура и Экмана-Ларссона. «Пантерам» придётся полностью пересобирать четвёртое звено, доверившись парням, которые не всегда проходили в основу в своих старых клубах. Примерно такие же процессы происходят в «Баффало», но там заново собрали всю боттом-6. Молодому клубу не хватало боевитых ветеранов, и теперь там дополнили задрафтованных талантов открытием прошлого сезона Лафферти, основным игроком меньшинства «Вашингтона» Маленстином, финалистом плей-офф Маклаудом и ещё парой интересных ролевиков.

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Айлендерс» н. Цыплаков («Спартак», КХЛ), н. Дюклер («Тампа-Бэй»),

н. Фуди («Нэшвилл») з. Ахо («Питтсбург»), з. Бортуццо,

н. Клаттербак, н. Мартин з. Райлли, н. Маклин,

н. Вальстрём, н. Хольмстрём «Баффало» гт. Рафф, в. Раймер («Детройт»), з. Гилберт («Калгари»), н. Лафферти («Ванкувер»),

н. Цукер («Нэшвилл»), н. Маклауд («Эдмонтон»),

н. Обе-Кюбель, н. Маленстин (оба — «Вашингтон») гт. Гранато, в. Комри («Виннипег»), н. Джост,

н.Робинсон (оба — «Каролина»), н. Гиргенсонс («Тампа-Бэй»),

н. Скиннер («Эдмонтон»), н. Олофссон («Вегас»), в. Луукконен, з. Йокихарью, з. Брайсон «Бостон» в. Корписало («Оттава»), з. Задоров, н. Линдхольм (оба — «Ванкувер»),

н. Джонс («Анахайм»), н. Кастелиц («Оттава»), н. Леттьери («Миннесота») в. Улльмарк («Оттава»), з. Форборт, н. Дебраск, н. Хейнен

(все — «Ванкувер»), з.Грызлик («Питтсбург»), н. Лауко («Миннесота»),

н. Боквист («Флорида»), з. Шаттенкирк, н. ван Римсдайк в. Бусси,.з. Митчелл, з. Регула «Вашингтон» гм. Патрик (повышение), в. Томпсон («Вегас), з. Чикран («Оттава»), з. Рой,

н. Дюбуа (оба — «Лос-Анджелес»), н. Манджапане («Калгари»),

н. Рэддиш («Чикаго»), н. Дюхейм («Колорадо») гм. Маклеллан (повышение), в. Кемпер («Лос-Анджелес»),

з. Дженсен («Оттава»), н. Маленстин,

н. Обе-Кюбель (оба — «Баффало»). н. Пасиоретти н. Макмайкл «Детройт» в. Тальбо («Лос-Анджелес»), в. Кэмпбелл («Эдмонтон»), з. Густафссон («Рейнджерс»),

з. Лагессон («Анахайм»). н. Тарасенко («Флорида»), н. Мотт («Тампа-Бэй») в. Раймер («Баффало»), з. Уолман («Сан-Хосе»),

з. Гостисбер («Каролина»), н. Перрон («Оттава»),

н. Спронг («Ванкувер»), н. Фаббри («Анахайм») н. Велено, н. Фишер, н. Кейн «Каролина» гм. Тулски, з. Уокер («Колорадо»), з. Гостисбер («Детройт»),

н. Джост, н.Робинсон (оба — «Баффало»), н. Каррье («Вегас»), н. Рословик («Рейнджерс») гм. Уодделл («Коламбус»), в. Раанта, з. Деанджело, з. Шей («Нэшвилл»),

з. Песке, н. Ноэсен (оба — «Нью-Джерси»). н. Гюнцель («Тампа-Бэй»),

н. Терявяйнен («Чикаго»), н. Кузнецов (СКА, КХЛ) з. Чатфилд, з. Славин, н. Нечас,

н. Друри, н. Мартинук «Коламбус» гм. Уодделл («Каролина»), гт. Эвасон,

з. Д. Джонсон («Колорадо»), н. Монахан («Виннипег») гт. Венсан («Лаваль», АХЛ), з. Боквист («Флорида»), з. Бин («Калгари»),

н. А. Нюландер («Торонто», АХЛ), н. Тексье («Сент-Луис»),

н. Гонс («Миннесота»), н. Марченко, н. Чинахов, н. Джонсон «Монреаль» н. Барре-Буле («Тампа-Бэй») з. Ковачевич («Нью-Джерси»), н. Юлёнен («Тампа-Бэй»),

н. Стивенс («Сиэтл»), н. Пирсон, н. Уайт з. Гуле, з. Бэррон, з.Джекай, н. Слафковски «Нью-Джерси» гт. Киф («Торонто»), в. Маркстрём («Калгари»), з. Ковачевич («Монреаль»),

з. Песке («Каролина»), з. Диллон («Вашингтон»), н. Татар («Сиэтл»),

н. Коттер («Вегас»), н. Бекман («Миннесота»), н. Ноэсен («Каролина») гт. Грин («Оттава»), в. Кяхкенен («Виннипег»), в. Шмид («Вегас»),

з. Баль («Калгари»), з. Марино («Юта») з. Смит («Даллас»),

н. Хольц («Вегас»), н. Носек («Флорида»), н. Тирни, н.Маклауд («Барыс», КХЛ) в. Доус, з. Макдермид, з. Хатакка «Рейнджерс» н. Кэррик («Эдмонтон»), н. Р. Смит («Питтсбург»), н. Гру («Анахайм») з. Густафссон («Детройт»), н. Гудроу, н. Веннберг (оба — «Сан-Хосе»),

н. Рословик («Каролина»), н. Уилер, н. Питлик з. Руэдель, з. Линдгрен, з. Шнайдер, н. Какко «Оттава» гт. Грин («Нью-Джерси»), в. Улльмарк («Бостон»), з. Дженсен («Вашингтон»),

н. Перрон («Детройт»), н. Грегор («Торонто»),

н. Амадио («Вегас»), н. Годетт («Сент-Луис») гт. Мартен, в. Корписало («Бостон»), з. Чикран («Вашингтон»),

з. Бреннстрём, н. Келли (оба — «Колорадо»), н. Кастелиц («Бостон»),

н. Соколов («Юта»), н. Джозеф («Сент-Луис»), н. Шартье («Куньлунь», КХЛ),

н. Кубалик, н. Качук, н. Смейкал н. Пинто «Питтсбург» з. Ахо («Айлендерс»), з. Грызлик («Бостон»), н. Лизотт («Лос-Анджелес»),

н. Бовилье («Нэшвилл»), н. Хейз («Сент-Луис») з. Джозеф («Сент-Луис»), н. Харкинс («Анахайм»), н. Р. Смит («Рейнджерс»),

н. Хиностроза («Нэшвилл»), н. Картер (завершил карьеру) в. Неделькович, з. Сент-Айвани, з. Ши,

н. Груден, н. Бемстрём «Тампа-Бэй» з. Макдона («Нэшвилл»), з. Мозер, н. Гики (оба — «Юта»), н. Юлёнен («Монреаль»),

н. Гюнцель («Каролина»), н. Гиргенсонс («Баффало»), н. Аткинсон («Филадельфия») з. Сергачёв («Юта»), з. де Хаан («Колорадо»), з. Дамба («Даллас»),

з. Флёри («Сиэтл»), н. Стэмкос («Нэшвилл»), н. Мотт («Детройт»),

н. Барре-Буле («Монреаль»), н. Дюклер («Айлендерс»),

н. Жанно («Лос-Анджелес») з. Хедман, з. Лиллеберг, н. Чаффи «Торонто» гт. Берюбе, в. Столарз, з. Экман-Ларссон (оба — «Флорида»),

з. Танев, з. Хаканпяя («Даллас»), н. Гребёнкин («Металлург», КХЛ) гт. Киф («Нью-Джерси»), в. Самсонов («Вегас»), в. Джонс, з. Джиордано,

з. Клингберг, з. Любушкин («Даллас»), з. Эдмундсон («Лос-Анджелес»),

з. Броди, н. Бертуцци (оба — «Даллас»), н. Грегор («Оттава») в. Уолл, в. Мюррей, з. Лильегрен,

н. Доми, н. Дьюар «Филадельфия» н. Мичков (СКА, КХЛ) з. М. Стаал, н. Аткинсон («Тампа-Бэй»), н. Гурьянов (ЦСКА, КХЛ) в. Федотов, з. Замула, з. Э. Джонсон,

н. Конечны, н. Бринк, н. Хэтэуэй «Флорида» з. А. Боквист («Коламбус»), з. Шмидт («Виннипег»), з. Мегна, н. Энтвистл (оба —

«Чикаго»), н. Й. Боквист («Бостон»), н. Грир («Калгари»), н. Носек («Нью-Джерси») в. Столарц. з. Экман-Ларссон (оба — «Торонто»). з. Монтур, з. Махура

(оба — «Сиэтл»), н. Стенлунд («Юта»), н. Ломберг («Калгари»),

н. Тарасенко («Детройт»), н. Окпосо, н. Казинс, н. Лоренц з. Куликов, н. Райнхарт, н. Лунделль

Из относительно точечных усилений отметим подписания «Торонто» и «Коламбуса». Первые всё-таки решили дать «большой четвёрке» ещё один шанс сыграть в этом составе, обновив защиту тремя опытными оборонцами. Экман-Ларссон должен забрать себе вторую бригаду большинства, а Танев и Хаканпяя дать надёжности. «Мундиры» решили возродить старую связку Годро — Монахан из «Калгари»: может быть, возвращение старого друга и центра поможет Джонни Хоккею вернуться на суперзвёздный уровень?

Самые большие потери летом понесла «Каролина». Дело здесь не только в качестве ушедших, среди которых были многолетние лидеры Песке и Тервяйнен, — дело ещё и в том, кем их заменили. Состав «ураганов» теперь забит бойцами-силовиками типа Каррье и Робинсона, которые идеально подходят под стиль Бриндамора, но вряд ли позволят «Каролине» оставаться претендентом на титул.

Западная конференция

На Западе самыми активными были две худшие команды прошлого сезона. «Чикаго» и «Сан-Хосе» решили, что их ценные некстваны не должны ковыряться на дне таблицы с первых же сезонов, выписав им по полноценной пятёрке новичков. Имена «ястребов» звучат погромче — они вложились в защитников-ветеранов Броди и Мартинеса, вернули Терявяйнена, который побеждал с «Чикаго» в Кубке Стэнли ещё в 2015-м. «Сан-Хосе» по небольшой цене вложился в реанимацию талантов, зачахших в других командах, и в сезон команда входит даже с переизбытком ролевых форвардов, при этом имея небольшой недостаток защитников.

В плане имён, конечно, громче всех отработал «Нэшвилл». «Предаторз» вели мягкую перестройку, но Барри Троц не признаёт сливов сезона. Благодаря легенде, сменившей профессию, все могут ахать от непривычного вида Стивена Стэмкоса, впервые за 15 лет сменившего джерси в НХЛ, а помогать ему будет опытнейший MVP позапрошлого плей-офф Джонатан Маршессо. И ведь молодёжь, которую клуб успел накопить, пока никуда не уходит.

Стивен Стэмкос Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Сильно отработал лето «Эдмонтон», хотя формально вступил в июль без действующего генерального менеджера. «Ойлерз» удалось по приемлемой цене сохранить почти всех важных ролевиков, проявивших себя в кубковом походе — в их числе Адам Хенрик и Коннор Браун, ещё одни чемпионы мира — 2021. На рынке свободных агентов «Эдмонтон» пригласил никогда не игравшего в плей-офф Джеффа Скиннера, и теперь на бумаге «нефтяники» обладают самым глубоким и сбалансированным составом за девять макдэвидовских лет.

На бумаге страшно выглядит список потерь «Вегаса», но надо понимать, что своё межсезонье клуб фактически начал ещё на дедлайне, когда отметился сенсационными обменами Хэнифина и Гертла, которые уже получили многомиллионные контракты. А вот генменеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк уже наверняка получает тонну критики: «короли» за лето лучше не стали, Дюбуа, за которого год назад заплатили немалую цену, уходит в обмен на возрастного вратаря, а ни один из новичков клуба не впечатляет.

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Анахайм» з. Дюмулин («Сиэтл»), н. Фаббри («Детройт»), н. Харкинс («Питтсбург») з. Лагессон («Детройт»), з. Линдстрём, н. Джонс («Бостон»),

н. Сильверберг («Брюнес», Швеция), н. Гру («Рейнджерс»),

н. Майерс («Сиэтл») з. Лакомбе, з. Вааканайнен,

н. Лисон, н. Лундестрём «Ванкувер» з. Деарне («Эдмонтон»), з. Форборт, н. Дебраск, н. Хейнен (все — «Бостон»),

н. Спронг («Детройт»), н. Шервуд («Нэшвилл») в. Десмит («Даллас»), з. Коул («Юта»), з. Задоров, н. Линдхольм

(оба — «Бостон»), н. Михеев («Чикаго»), н. Лафферти («Баффало») в. Шилов, з. Майерс, з. Гронек, н. Блюгерс,

н. Джошуа, н. Подколзин «Вегас» в. Самсонов («Торонто»), в. Шмид, н. Хольц (оба — «Нью-Джерси»),

н. Олофссон («Баффало») в. Томпсон («Вашингтон»), з. Мартинес («Чикаго»), н. Манта («Калгари»),

н. Стивенсон («Сиэтл»), н. Каррье («Баффало»), н. Коттер («Нью-Джерси»)

н. Маршессо («Сиэтл»), н. Амадио («Оттава»), н. Фрёзе («Локомотив», КХЛ) н. Дорофеев «Виннипег» гт. Арниэль (повышение из помощников), в. Комри («Баффало»),

в. Кяхкенен («Нью-Джерси»), з. Флёри («Тампа-Бэй»), н. Шоу («Миннесота»),

н. Андерсон-Долан («Нэшвилл») гт. Боунесс (завершил карьеру), в. Броссуа («Чикаго»), з. Шмидт («Флорида»),

з. Диллон («Нью-Джерси»), н. Тоффоли («Сан-Хосе»), н. Монахан («Коламбус») з. Демело, з. Стэнли, з. Миллер, н. Густафссон «Даллас» в. Десмит («Ванкувер»), з. Дамба («Тампа-Бэй»), з. Любушкин («Торонто»),

з. Смит («Нью-Джерси»), н. Блэквелл («Чикаго») в. Веджвуд («Нэшвилл»), з. Сутер («Сент-Луис»), з. Танев, з. Хаканпяя

(оба — «Торонто»), н. Смит («Чикаго»), н. Факса («Сент-Луис»),

н. Делландреа («Сан-Хосе»), н. Павелски (завершил карьеру) з. Лундквист, н. Дюшен, н. Стил «Калгари» з. Баль («Нью-Джерси»), з. Бин («Коламбус»),

н. Манта («Вегас»), н. Ломберг («Флорида») в. Маркстрём («Нью-Джерси»), з. Гилберт («Баффало»), з. Охотюк (ЦСКА, КХЛ)

з. Чюлингтон («Колорадо»), н. Манджапане («Вашингтон»),

н. Грир («Флорида»), н. Дюбе («Динамо» Мн, КХЛ) в. Вольф, н. Шарангович «Колорадо» з. де Хаан («Тампа-Бэй»), з. Макдональд («Сан-Хосе»), з. Чюлингтон («Калгари»)

з. Бреннстрём, н. Келли (оба — «Оттава»), н. Иннала («Фрёлунда», Швеция) в. Просветов (ЦСКА, КХЛ), в. Францоуз (завершил карьеру), з. Уокер

(«Каролина»), з. Джонсон («Коламбус»), з. К. Джонс («Лос-Анджелес»),

н. Тренин («Миннесота»), н. Дюхейм («Вашингтон»), н. Паризе,

н. Кольяно (оба — завершили карьеру), н. Олофссон («Цуг», Швейцария) н. Миттельштадт, н. Кивиранта, н. Друэн «Лос-Анджелес» в. Кемпер («Вашингтон»), з. Эдмундсон («Торонто»), з. К. Джонс («Колорадо»),

з. Берроуз («Сан-Хосе»), н. Жанно («Тампа-Бэй»), н. Фёгеле («Эдмонтон») в. Тальбо («Детройт»), з. Рой, н. Дюбуа (оба — «Вашингтон»), н. Арвидссон

(«Эдмонтон»), н. Лизотт («Питтсбург»), н. Грундстрём («Сан-Хосе») гт. Хиллер, в. Копли, в. Риттих, з. Спенс,

н. Байфилд, н. Тюркотт, н. Льюис «Миннесота» н. Тренин («Колорадо»), н. Бойд («Аризона»),

н. Д. Шор («Сиэтл»), н. Лауко («Бостон»), н. Р. Джонсон («Чикаго») з. Голигоски, н. Бекман («Нью-Джерси»),

н. Шоу («Виннипег»), н. Леттьери («Бостон») в. Флёри, з. Фэйбер, з. Миддлтон, н. Уокер «Нэшвилл» в. Веджвуд («Даллас»), з. Шей («Каролина»), н. Стэмкос («Тампа-Бэй»),

н. Маршессо («Вегас»), н. Хиностроза («Питтсбург») в. Ланкинен, з. Бэрри, з. Макдона («Тампа-Бэй»), н. Цукер («Баффало»),

н. Шервуд («Ванкувер»), н. Бовилье («Питтсбург»), н. Фуди

(«Айлендерс»), н. Андерсон-Долан («Виннипег») в. Сарос, н. Каррье «Сан-Хосе» гт. Варсофски (повышение из помощников), з. Уолман («Детройт»),

н. Селебрини (университет Бостона, NCAA), н. Смит (колледж Бостона, NCAA),

н. Тоффоли («Нью-Джерси»), н. Делландреа («Даллас»), н. Гранлунд («Питтсбург»),

н. Грундстрём («Лос-Анджелес»), н. Веннберг, н. Гудроу (оба — «Рейнджерс») гт. Куинн, з. Берроуз («Лос-Анджелес»), з. Макдональд («Колорадо»),

з. Эддисон, з. Кныжов, н. Карпентер («Сан-Диего, АХЛ), н. Задина,

н. Лабанк, н. Хоффман, н. Барабанов («Ак Барс», КХЛ) з. Тран, з. Эмберсон, н. Бордело,

н. Бейли, н. Канин «Сент-Луис» з. Сутер («Даллас»), з. П-О. Джозеф («Питтсбург»),

н. М. Джозеф («Оттава»), н. Тексье («Коламбус»), н. Факса («Даллас») з. Сканделла, н. Годетт («Оттава»), н. Хейз («Питтсбург»),

н. Врана, н. Бле гт. Баннистер, з. Перунович,

н. Бучневич, н. Капанен «Сиэтл» гт. Байлсма («Коачелла», АХЛ), з. Монтур, з. Махура (оба — «Флорида»),

н. Стивенсон («Вегас»), н. Стивенс («Монреаль»), н. Майерс («Анахайм») гт. Хэкстол, з. Шульц, з. Дюмулин («Анахайм»), н. Татар («Нью-Джерси»),

н. Д. Шор («Миннесота»), н. Белльмар, н. Ямамото н. Толванен «Чикаго» в. Броссуа («Виннипег»), з. Левшунов (университет штата Мичиган, NCAA),

з. Мартинес («Вегас»), з. Броди, н. Бертуцци (оба — «Торонто»), н. Назар

(университет Мичигана, NCAA), н. Михеев («Ванкувер»), н. Марун («Бостон»),

н. Терявяйнен («Каролина»), н. Смит («Даллас») з. Зайцев (СКА, КХЛ), з. Тинорди, з. Мегна, н. Энтвистл (оба — «Флорида»),

н. Р. Джонсон («Миннесота»), н. Блэквелл («Даллас»), н. Рэддиш

(«Вашингтон»), н. Т. Джонсон з. Власик. н. Райхел, н. Андерсон «Эдмонтон» гм. Боумэн, з. Д. Браун («Юта»),

н. Арвидссон («Лос-Анджелес»), н. Скиннер («Баффало») гм. Холланд, в. Кэмпбелл («Детройт»), з. Деарне («Ванкувер»),

н. Маклауд («Баффало»), н. Кэррик («Рейнджерс»),

н. Фёгеле («Лос-Анджелес»), н. Ганье, н. Эрне в. Пикар, з. Стечер, н. Перри, н. К. Браун,

н. Хенрик, н. Янмарк, н. Лавуа «Юта» з. Сергачёв («Тампа-Бэй»), з. Марино («Нью-Джерси»), з. Коул («Ванкувер»),

н. Стенлунд («Флорида»), н. Соколов («Оттава») з. Браун («Эдмонтон»), з. з. Мозер, н. Гики (оба — «Тампа-Бэй»), з. Дермотт з. Колячонок, з. Кессельринг, з. Дурзи,

з. Вялимяки, н. Хэйтон, н. О'Брайен

Интересно отработали два самых молодых клуба лиги — пусть «Юта» молода только названием.

Свежепереехавшие «мормоны» потратили часть коллекции драфт-пиков, унаследованных от «Аризоны», на приобретение Михаила Сергачёва и Джона Марино, которые вместе с ветераном Коулом должны укрепить защиту. «Сиэтл» первые годы существования придерживался философии равных звеньев и отказывался от очень больших контрактов, но сейчас Чендлер Стивенсон и Брэндон Монтур войдут в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов команды.