«Спартак» подписал канадца, «Локомотив» отказался от Чеховича. Итоги дня в хоккее

А чемпион России по хоккею теперь будет определяться в турнире ВХЛ.

Дайджест главных новостей из мира хоккея за 7 августа 2024 года.

«Адмирал» подписал контракт с вратарём Коноваловым

«Адмирал» подписал контракт с голкипером Ильёй Коноваловым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Соглашение с вратарём рассчитано до конца сезона-2025/2026 и носит односторонний характер.

Напомним, 5 августа в результате обмена на денежную компенсацию Илья Коновалов перешёл из московского «Динамо» в «Адмирал». В 2022 году вратарь перешёл в московское «Динамо», где отыграл два полноценных сезона. Всего в составе москвичей голкипер провёл 96 матчей. В регулярном сезоне-2023/2024 Коновалов сыграл 42 матча, в которых одержал 21 победу с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,05. В плей-офф голкипер провёл шесть встреч, где одержал две победы.

ФХР делегировала права на проведение чемпионата России по хоккею ВХЛ

Правление ФХР приняло решение делегировать права на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд Ассоциации «Высшая хоккейная лига», сообщает пресс-служба ВХЛ.

1 августа 2024 года прекратил действие договор о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд между Федерацией хоккея России и ООО «КХЛ».

Сегодня, 7 августа, состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд.

В сезоне-2024/2025 будет проведён чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига. Сегодня ФХР пригласила российские клубы к участию в чемпионате России. Состав участников будет утверждён 12 августа 2024 года.

«Локомотив» перевёл Ивана Чеховича в список отказов

«Локомотив» перевёл в список отказов нападающего Ивана Чеховича, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в прошедшей регулярке КХЛ 25-летний форвард сыграл 59 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 25-летний форвард провёл 12 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за фарм-клуб «акул» «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл четыре матча в НХЛ.

«Спартак» подписал контракт с канадским нападающим

«Спартак» подписал контракт с 26-летним канадским нападающим Уиллом Биттеном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение рассчитано на один сезон.

Форвард ранее играл за сборную Канады на юниорском чемпионате мира, был выбран «Монреаль Канадиенс» в третьем раунде драфта НХЛ, а с 2018 года выступал на уровне АХЛ за фарм-клубы «Миннесоты Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», став в 2022 году финалистом Кубка Колдера.

В сезоне-2023/2024 нападающий провёл 68 матчей в АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс» и набрал 33 (17+16) результативных балла.

РУСАДА сняло временное отстранение с 10 игроков «Толпара»

Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков «Толпара», которое было наложено после обнаружения в их допинг-пробах мельдония, сообщило юридическое агентство «Клевер Консалт».

В феврале этого года РУСАДА объявило о годичной дисквалификации первых семи хоккеистов. Но их отстранение начиналось с марта 2023 года и сейчас уже закончилось. В июле 2024 года ещё 10 игроков получили дисквалификации.

«Слушания в ДАК РУСАДА были непростыми и крайне интенсивными. Наши юристы подготовили развёрнутую правовую позицию, которая подробно и последовательно доказывала несоразмерность применённой к хоккеистам меры и содержала в том числе ссылки на прецедентные позиции CAS. В данном процессе фигурировали аргументы, подкреплённые самыми разнообразными доказательствами. По итогам слушаний члены ДАК РУСАДА согласились с представленной нашими юристами позицией и сняли временное отстранение со всех ребят», — говорится в сообщении.

Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским центрфорвардом

Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Канадец пополнил состав «Динамо» по ходу прошлого сезона-2023/2024.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 канадский нападающий провёл 17 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с отрицательным показателем полезности «-1». В плей-офф на счету форварда шесть матчей и одна результативная передача. Прошлый сезон стал дебютным для 32-летнего канадца в КХЛ.

«Ак Барс» обыграл в контрольном матче чемпиона ВХЛ

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл товарищеский матч между местным «Нефтяником» и «Ак Барсом». Казанский клуб одержал победу со счётом 4:2.

Победный гол забил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Ещё по разу в составе казанцев отличились Илья Сафонов, Ник Петан и Дмитрий Кателевский. В составе «Нефтяника» дублем отметился Максим Лазарев. Отметим, что за каждое нарушение правил игроки обеих команд пробивали штрафные броски.

Эта встреча стала первой для «Ак Барса» в текущем межсезонье. Следующий товарищеский матч казанский клуб проведёт 12 августа с китайским «Куньлунем». Напомним, в межсезонье «Ак Барс» сменил главного тренера. На место Зинэтулы Билялетдинова пришёл бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.