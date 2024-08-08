Найдут ли работу до начала сезона? 5 главных неограниченно свободных агентов КХЛ

До начала очередного регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги остаётся меньше месяца. Команды уже вышли из отпуска и вовсю готовятся к предсезонным турнирам, которые станут заключительным аккордом подготовки к новой погоне за Кубками Континента и Гагарина. Впрочем, далеко не все игроки успели найти себе новые клубы, и некоторые до сих пор находятся в статусе неограниченно свободных агентов — и среди них есть немало довольно-таки больших имён. Кто же они, вынужденные узники рынка?

Никита Сошников

После неудачной попытки вернуться в НХЛ Сошников оказался в «Тракторе», где относительно неплохо провёл последние полтора сезона. Однако новому главному тренеру челябинцев он, очевидно, не понадобился, поэтому прямо сейчас до сих пор находится в поиске нового клуба. В мае агент игрока Александр Черных рассказывал, что ведутся переговоры о переходе Никиты в «Автомобилист», но они, судя по всему, не увенчались успехом. С тех пор о возможных местах продолжения карьеры для нападающего не слышно ничего.

Никита Сошников Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Наиль Якупов

Слухи о возможном переходе Наиля из одного татарского клуба в другой пока так и остаются слухами — «Ак Барс» не заключил соглашения с Якуповым, хотя финансовый простор у казанцев всё ещё есть. Через два месяца форварду исполнится всего 31 год, и у него есть ещё несколько лет, чтобы поиграть на высоком уровне. Команды, однако, почему-то не торопятся подписывать нападающего, хотя он всё ещё способен приносить определённую пользу: 19 очков в 31 матче за «Нефтехимик» — довольно неплохой результат, и хоть топам КХЛ Наиль, возможно, и не пригодился бы, некоторым клубам он вполне бы пришёлся ко двору.

Алексей Макеев

Удивительно, но один из главных героев сказки «Автомобилиста» в прошедшем плей-офф почти в середине августа всё ещё находится без работы. По нашей информации, 32-летний нападающий мог продолжить карьеру в московском «Динамо» или «Авангарде», а генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов даже лично подтвердил наличие интереса к Макееву. Однако в Омске Алексею предпочли Станислава Галиева, да и с бело-голубыми игрок пока не договорился. Своему длительному пребыванию на рынке нападающий удивляется и сам.

Антон Бурдасов

Ещё две с половиной недели назад Антона в этом списке не было бы — «Трактор» сообщил игроку, что он может искать себе новый клуб, ещё в мае, но почти до самого конца июля в Челябинске надеялись на обмен опытного форварда. Однако интереса от других команд не последовало, поэтому «медведи» расторгли контракт со своим воспитанником, отправив того бороздить просторы рынка свободных агентов. Получается пока так себе — даже несмотря на то что финансовые требования Бурдасова ввиду выплаты неустойки должны были снизиться, найти новое место работы у него всё не получается. Практически сразу же после расторжения договора с «Трактором» слухи отправляли 33-летнего нападающего в «Авангард», однако быстро стало известно, что в Омске его подписывать не собирались.

Николай Прохоркин

«Было понятно, что клубы будут в первую очередь пытаться взять иностранцев. Почему-то в них верят больше и думают, что они для них лучше. Но это их выбор», — так в конце июля агент Прохоркина Шуми Бабаев ответил на вопрос, что мешает Николаю подписать новый контракт в КХЛ. Такая позиция, мягко говоря, вызывает дополнительные вопросы, потому что слабо верится, что ни в одном клубе лиги не выразили желание увидеть в своих рядах одного из лучших российских центров — свои пол-очка за игру нападающий всё ещё выбивает.

Кажется, что дело здесь скорее в запросах самого игрока, и при этом не только финансовых — сам он говорил, что его интересует борьба за Кубок Гагарина, а не просто за плей-офф. Впрочем, есть ощущение, что где-то Прохоркину придётся пойти на уступки, иначе к сентябрю он может и не найти себе новое место работы.

Другие известные игроки без контракта в КХЛ в статусе НСА

Вратарь: Александр Шарыченков.

Защитники: Виктор Антипин, Михаил Пашнин.

Нападающие: Иван Телегин, Сергей Калинин, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Александр Бурмистров, Егор Аверин, Илья Каблуков, Артём Лукоянов.