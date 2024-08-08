«Локомотив» не стал ничего ломать после провала в финале. Что изменит фактор Радулова?

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина тотально разочаровал. Команда, которую перед стартом серии с «Металлургом» уже успели короновать и давали на неё максимальные котировки, в итоге не только проиграла всухую, но и побила антирекорд лиги по количеству шайб в финалах. Конечно, помогла и своевременная работа видеотренеров «Магнитки», однако ярославцы выглядели догматичными, а Игорь Никитин бо́льшую часть финала продержал в запасе креативного Ярослава Лихачёва, который забил в четвёртой игре.

После этого финала мы предложили «Локомотиву» рецепт: создать одно звено с реально мастеровитыми игроками, которым в чужой зоне было бы позволено играть так, как они хотят и умеют. В никитинском ЦСКА, который в 2019-м стал чемпионом, такой была тройка Линдена Вея, в «Ак Барсе» — 2018 — звено Антона Ландера. Однако ситуация с легионерами в 2024-м уже не такая радужная, как сейчас, плюс ярославский менеджмент в последние годы не отличался тонкими ходами. Звёздные новички у «Локомотива» есть — но они словно продолжают старую стратегию.

Главным приобретением стал Александр Радулов. Сейчас переход Тасманского Дьявола кажется шагом не только чисто хоккейным, но и психологическим. До прошлого финала «Локо» не раз и не два демонстрировал феноменальное безразличие в ключевых матчах плей-офф, что приводило к ранним вылетам. Радулова могут подводить эмоции — можно вспомнить его удаление на Кирилле Воробьёве в серии с «Автомобилистом», которое повлияло на ход всего противостояния. Однако можно быть уверенным: Александру будет не всё равно и он не позволит местным игрокам быть безразличными.

Александр Радулов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Не считаю, что я главная звезда «Локомотива». Здесь много талантливых пацанов, не буду никого выделять, вы их всех знаете. Они своей сильной игрой всем всё доказали», — сказал Радулов в интервью «Чемпионату». Однако сложно вспомнить, когда в Ярославль в последний раз приезжал форвард с таким богатым портфолио — пусть и в 38 лет. После трагедии 2011-го в «Локомотиве» было мало ярких нападающих: за 10 лет ярославские игроки лишь шесть раз пробили отметку в 40 очков. Например, в более скромной «Сибири» на этом же отрезке эта планка покорялась хоккеистам 14 раз. Радулов может не побивать этих рекордов, но повторимся — это имя.

«Локо» также берёт первого иностранного форварда за два года — да-да, после увольнения Рида Буше по статье Трудового кодекса легионеров в атаке команды не было. Байрон Фрейз к 33 годам имеет почти полторы сотни игр в НХЛ, в двух последних сезонах он накопил 25 матчей в «Вегасе». Главная статистика, которая заметна на этом промежутке времени — 57% выигранных вбрасываний. С учётом того, что российские центры на «точке» часто заметно провисают, Фрейз может стать одним из королей вбрасываний лиги. Впрочем, это не тот центр, который будет разгонять атаки. Отчёты американских скаутов красноречивы: «пахарь, который большинство своих очков набирает в «краске».

Кроме того, «Локомотив» сделал важное переподписание и сохранил Мартина Герната. Весной было не совсем ясно, продолжит ли словак карьеру в КХЛ, однако ставший глотком свежего воздуха в игре Гернат продлил контракт на год и смог вернуться в сборную страны, не покидая при этом Россию. Впрочем, и получает словак порядочно: по данным «СЭ», 65 млн в год — немало для защитника, которого не назвать чисто атакующим.

Потери «Локомотив» понёс незначительные. Главный уход — это Иван Чехович, который как будто стал заложником той цены, которую за него заплатили. На момент обмена форварда из «Торпедо» большинство активов, которые «Локомотив» за него отдал, большой ценности для ярославцев не имели, однако в Нижнем раскрылись почти все — а Чехович, в свою очередь, не смог полноценно вписаться в схемы Никитина.

Высокая цена как будто бы затрудняла возможный обмен от «Локо», который неизбежно произошёл бы со скидкой. Опции «переподписать контракт ради Радулова» у «Локомотива», в отличие от других клубов, нет — поэтому Чеховича вынуждены вообще расторгать бесплатно. Ушли ветераны Андронов и Аверин, однако атакующая продуктивность у них уже не та, что прежде, а их влияние в раздевалке должен компенсировать всё тот же Радулов.

В общем, «Локомотив» не стал радикально менять концепцию — это и не было нужно после прошлого финала, и нынешний менеджмент в радикализме не замечен. У этого состава остаются прежние родимые пятна и вопросы к конкретным игрокам, которые не на 100% проявляли себя в плей-офф — однако надо учитывать и будущий прогресс молодых ярославцев. Дмитрий Симашёв и Данила Бут уже здорово показали себя в прошлом году, и сейчас тот же Бут на предсезонке занимается со связкой Фрейз — Радулов.

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина — 2024 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Мы ребятам после финала сказали две вещи. Первое: нужно правильно оценить, почему мы вообще оказались в финале. Это очень важно. Второе: если мы из этого вышли голодными и злыми, — это то, что нужно. Не нужно загадывать далеко. Необходимо сделать уверенный и подготовленный шаг. Ребята прошли мясорубку в прошлом сезоне. Мы прилично обожглись. Для любого мужчины и спортсмена это серьёзный стимул для роста», — сказал Никитин после первой открытой тренировки сезона.

Главный вопрос другой — сможет ли «Локомотив» навязать лиге свои тренды? Это межсезонье проходит под знаком молодости и скорости, на рынке до сих пор остаётся очень много именитых хоккеистов без контракта. КХЛ перенимает то, что было модно в НХЛ лет семь назад после победы «Питтсбурга», но после этого легковесные скоростные команды побили габаритные прессингующие машины — и «Сент-Луис», и «Колорадо», и «Вегас» с «Флоридой» подходят под это определение.

Прессинговать «Локомотив» умеет очень хорошо, но не всегда включает это оружие. Подстраиваться под тренды остальной лиги за один сезон смысла нет — примеры, подобные «Сибири», показали, что для этого нужна большая подготовительная работа. Так что в Ярославле будут гнуть свою линию, которая за три сезона приводила к постоянному улучшению результатов.