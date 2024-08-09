«Задача «Куньлуня» — борьба за медали». Интервью с Михаилом Кравцом во главе новой команды

Михаил Кравец последние два года возглавлял «Авангард», приводил команду к медалям, но минувшей осенью его пребывание в Омске было резко оборвано – тренера уволили после 0:7 во второй игре четвертьфинальной серии с «Локомотивом».

Правда, долго Михаил Григорьевич без работы не оставался – уже 1 мая он возглавил «Куньлунь». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» тренер рассказал:

почему быстро принял предложение «Куньлуня»;

о работе в Китае;

о мощной трансферной кампании китайской команды;

почему не позвонил Владимиру Ткачёву после полученной им травмы;

о новом календаре КХЛ.

«По разговору с генеральным менеджером понял, что мы будем набирать солидную команду»

– Неделя сборов прошла. Каков настрой у вас и вашей команды?

– Хороший настрой, понравилось, как ребята тренируются, во всём позитив, с хорошей энергией. Всё отлично.

– Как долго думали над предложением «Куньлуня»?

– Практически сразу согласился, потому что они ко мне обращались уже во второй раз. Так что долго не думал. Мне нравится тренерская профессия, поэтому сразу согласился.

– Многие тренеры иногда берут паузу на год, чтобы посмотреть на хоккей со стороны. У вас не было такой мысли?

– Такой мысли не было, потому что я не устал от хоккея. Он часть моей жизни.

– Были ли предложения, помимо «Куньлуня»?

– Когда «Куньлунь» пригласил, я практически сразу согласился. Может быть, они бы потом были, но я уже дал согласие, и потом мы практически сразу подписали контракт.

– Связан ли факт вашего быстрого согласия возглавить команду с тем, что вы уже работали в китайской команде до этого?

– Это больше связано, во-первых, с тем, что сам хотел работать, а во-вторых, знал руководство ещё с момента, когда работал в ВХЛ. Плюс по разговору с генеральным менеджером понял, что мы будем набирать солидную команду, все вместе пытаться менять ситуацию и бороться за самые высокие места.

– Можете подробнее рассказать об опыте, полученном с китайской командой в сезоне-2017/2018.

– В тот сезон, когда меня пригласили, мы практически сразу же поехали в Китай и в основном там проводили тренировки в городе Харбин. Было много игроков китайской национальности, пришлось очень много заниматься обучением, но было и пять или шесть российских игроков. Было, как всегда – приехал, познакомился, начали тренировать. Потом начался сезон, и стали играть.

Хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» Фото: Артур Лебедев, photo.khl.ru

– Отличался ли подход к китайским игрокам? Всё-таки другой менталитет.

– Я впервые столкнулся с такими хоккеистами. Да, где-то другой менталитет у них. Но те ребята очень хотели играть в хоккей, хотели развиваться, поэтому подход один – поддержка, помощь и обучение. Потому что ты понимаешь, что люди впервые занялись хоккеем на таком уровне. И, естественно, обращался к российским хоккеистам, которые могли этим ребятам что-то подсказать и как-то помочь.

«Мы много ребят просмотрели и остановились на тех, кто показывал стабильную игру в АХЛ и НХЛ»

– А изменился ли подход к работе в «Куньлуне» в связи с тем, что бо́льшая часть команды — североамериканцы?

– У всех задача одна – побеждать. Зная лучшие качества североамериканских игроков, ты настраиваешься развивать эти качества, давать возможность их проявить, поддержать. Чтобы в голове была идея побеждать и все были одной хорошей семьёй, которая вместе будет стремиться к победам. Поэтому провожу индивидуальные собрания, узнаю́, что ребята хотят от этого сезона. Вот уже с 12 игроками переговорил, и все они хотят улучшать игру на своей позиции, добавлять на тренировке, в игре, а также попасть в плей-офф.

– «Куньлунь» провёл очень добротную трансферную кампанию. Это была часть договорённостей при заключении контракта?

– Да, мы разговаривали об этом с генеральным менеджером Николаем Феоктистовым на эту тему. Может быть, мы не можем набрать игроков на какие-то большие суммы, но брали опытных, тех, кто играл с ребятами, которые были до этого, кто-то играл против. Мы много ребят просмотрели и остановились на тех, кто показывал стабильную игру в АХЛ и НХЛ, несколько человек там поиграли. Может быть, они не занимали там лидирующие позиции, но поиграли всё равно. Плюс рассматривали тех, кто после этого уехал в Европу и показывал хороший хоккей, был результативен.

Михаил Кравец на тренировке «Куньлунь Ред Стар» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Переходы Юрчо и Паутова были инициированы вами?

– Томаша, может быть, я не так много знал, но понимаю, что это за нападающий. Естественно, у меня возник вопрос к Николаю [Феоктистову], можем ли мы такого форварда взять. Договорились, и он сам захотел поехать к нам, зная, как я тренирую и какие у меня требования. Так же было и с Юрой: он мне позвонил, сказал, что предлагают контракт, и спросил, как я его вижу и что от него хочу. Он со мной был в «Витязе» и «Сочи», поэтому его очень хорошо знаю. Думаю, и ему будет комфортно, когда тренер его знает и использует его лучшие качества.

«Будем готовить команду, чтобы она выигрывала медали. Задача стоит перед тренерским штабом такая»

– Как вы смотрите на то, что в «Куньлуне» нет молодых игроков? Двум самым молодым в этом месяце исполнится 24 года.

– Мне без разницы, с кем работать: с молодыми или с более опытными. Главное, чтобы они играли хорошо в хоккей, уважали себя, партнёров и тренерский штаб и у нас с ними было взаимопонимание. Поэтому без разницы. Но сейчас мы просматриваем и хотим взять одного или двух лимитчиков, поэтому, думаю, в скором будущем они появятся. Может быть, это будут те, кто уже понюхал порох в КХЛ, в районе 20-22 лет.

– Как относитесь к тому факту, что до этого вы работали с командой, которая боролась за медали, а теперь приняли коллектив, сражающийся за плей-офф?

– Вообще не вижу в этом проблемы, будем готовить команду, чтобы она выигрывала медали. Задача стоит перед тренерским штабом такая, мы отступать никуда не собираемся, будем держать в голове этот позитив и улучшать свою игру как на тренировке, так и в игре.

– В какой хоккей будет играть «Куньлунь» под вашим руководством?

– Сейчас многие пишут про агрессивный хоккей (смеётся). Естественно, будем так играть, больше времени проводить в зоне атаки, не убегать быстрее в оборону, потому что в прошлые годы было по 45 бросков по воротам «Куньлуня». Джереми Смит отбивал это всё вместе с Джурасиком, поэтому хотим облегчить задачу: делать больше блоков, больше и быстрее играть в атаке, выходить из-под давления. Над этим мы сейчас и работаем.

– Как относитесь к тому, что китайская команда играет в Мытищах? Райан Спроул полгода назад сказал: «Мытищи — хорошее место для нас прямо сейчас».

– Действительно, так и есть. Это практически Москва, 15-20 минут — и ты в городе, всем ребятам нравится: есть куда пойти, что посмотреть, узнать что-то новое о стране. Поэтому мы все довольны, что находимся здесь, и у нас есть возможность быть в этой конференции, проживать в этом городе.

– Нет ли разговоров, что «Куньлунь» может сыграть вынесенные матчи в Китае в этом сезоне?

– Пока не знаю. Но если руководство примет такое решение, не вижу здесь ничего страшного, потому что команда всё равно является китайской, можно так сказать.

– В чём видите ценность «Куньлуня» для КХЛ?

– Смотрите, у нас КХЛ образовывалась для таких целей. Были «Лев», «Йокерит», хотели, чтобы были команды из Швеции, например. Никто же не говорил, что они должны были играть в чемпионате Финляндии? Такая у нас лига. Для Китая это полезно, потому что эту команду знают, растёт популярность хоккея. Если команда, что мы планируем и хотим сделать, будет составлять конкуренцию, то будет полезно и для других команд играть с таким неудобным коллективом.

«Чтобы я в раздевалке на кого-то накричал, было, может быть, один раз»

– С момента вашего увольнения из «Авангарда» прошло достаточно времени, эмоции должны были улечься. Поменялось ли восприятие того события?

– Это уже история, я работаю в другой команде, у меня сейчас другие задачи и цели. Те моменты я в голове не держу, у нас такая работа. Продолжаем дальше трудиться и заниматься любимым делом.

– Насколько чувствовали давление при работе в Омске? Вы сами не раз подчёркивали, что были близки к увольнению и раньше.

– Мне кажется, такое у любого главного тренера в любой команде. Никто не застрахован. Можно проигрывать в другой команде по 10 игр или не набирать очков, что ли? Здесь любой может находиться под давлением. Просто бывает, что в серьёзных командах к этому выводу приходят быстрее, например, через шесть-семь игр, если ты проиграл подряд. Давление – это нормально, это требование, которое выставляет руководитель той или иной команды. Здесь твоя задача — проявлять характер, терпение и находить выход из ситуации.

Михаил Кравец на скамейке «Авангарда» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Не было ли контактов с Дамиром Шарипзяновым после слов, которые вы направляли в адрес друг друга?

– Он же всем сказал, что не успел мне позвонить. В принципе, и не позвонил, конечно. Но у человека ведь могут быть свои дела. А так мы достаточно хорошо всегда общались, у меня нет никаких претензий к Дамиру, желаю ему хорошей игры и обходиться без травм.

– Владимир Ткачёв получил серьёзную травму до начала сборов, не созванивались с ним?

– Честно говоря, я был очень занят. В этой ситуации человек наверняка очень сильно переживает, думаю, пусть немножко всё уляжется. И после я с ним обязательно переговорю.

– Многие отмечают вашу чрезмерную эмоциональность при работе. Если это неправда, откуда идут эти разговоры? А если правда, то мешает это или помогает?

– А эмоциональность к чему относится? Вот я могу быть эмоциональным в переживаниях, при несправедливости. Я всегда придерживался своих взглядов на жизнь, поэтому всегда борюсь за это. Может быть, это неправильно, но это чисто моё решение и понимание игры и жизни. Чтобы я в раздевалке на кого-то накричал, было, может быть, один раз. И то потом понял, что это было неправильно. Эмоции есть у всех: без них ни играть в хоккей, ни работать тренером – невозможно. Единственное, нужно их правильно и вовремя проявлять, поэтому об этих вещах всегда думаю и вспоминаю. Где, например, их можно было не проявлять. Ты продолжаешь каждый день учиться.

– Нет ли сожаления, что в прошлом году выбрали «Авангард», а не «Куньлунь»?

– Нет, конечно. Отработал два года в хорошем коллективе, добился определённого результата, получил удовольствие от великолепных болельщиков, которые приходили на каждую игру, от обстановки во время и после игры. Я с удовольствием воспринимал их отношение ко мне.

«Я считаю, очень важный момент в том, что хоккеисты и тренеры больше времени провели с семьёй летом»

– Как оцениваете изменения в КХЛ, связанные с тем, что теперь команды позже начинают сборы?

– Я и в прошлом году об этом говорил, потому что, мне кажется, наши ребята давно уже созрели, чтобы подготовиться в июле, или кто-то может в мае начать. Люди нанимают специалистов, идут группами кататься на лёд, индивидуально работают с тренером. Вот когда мы на предсезонке работали, было столько народу, каждому надо дать индивидуальное задание, одному столько вес штанги дать, другому — столько. Это немного неудобно. Раньше мы это всё равно всё делали, но я считаю, что ребята сейчас стали настоящими профессионалами, сами занимаются, и, когда они приходят на лёд, мы уже работаем над другими качествами, которые должны использовать во время игр.

– Как относитесь к тому, что чемпионат будет продолжаться до 31 мая?

– Да, может быть, это не очень удобно для Казахстана ввиду чемпионата мира, но мне этот календарь очень понравился. Пора уже дать ребятам и побольше отдыха, потому что прошлый календарь был очень тяжёлым. У того же «Куньлуня» был тяжёлый календарь. Я считаю, что сейчас есть хорошие перерывы, во время которых можно отдохнуть, а также что-то потренировать, изменить, исправить. Это важно. Когда игры идут подряд с перелётами, люди всё-таки не железные, нужно хоть чуть-чуть отдыхать.

Я считаю, очень важный момент в том, что хоккеисты и тренеры больше времени провели с семьёй летом. Это тоже очень важно. Это даёт только положительные эмоции, ты ещё больше соскучился по хоккею, побыл с семьёй. Каждый игрок и тренер сейчас с удовольствием работают и ждут, когда уже начнутся игры.

– Вы прочувствовали на себе прошлогоднее нововведение – перекрёстный плей-офф. Как считаете, удалась ли эта идея?

– Думаю, что да, удалась. Нормально всё, поменялись. Это особо ни на что не влияет. Надо и других обыгрывать (смеётся). Нужно вносить такие изменения, я считаю.