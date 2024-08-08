Фанаты «Лады» выступили с заявлением против руководства, а КХЛ назвала время начала домашних матчей клубов лиги.

У СКА нет проблем с потолком, Бобровский раскрыл важный секрет. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 8 августа 2024 года.

Роман Ротенберг ответил, есть ли у СКА проблемы с потолком зарплат

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у санкт-петербургского клуба нет проблем с потолком зарплат.

«Команда находится на льду. Вы же видели команду на льду? Значит, у нас всё хорошо. Вы смотрели, все же были на льду? Если бы мы нарушали какие-нибудь правила, нас бы не было на льду, нас бы не допустили», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

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Бобровский рассказал, когда и где он проведёт свой день с Кубком Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал подробности, когда он проведёт свой день с Кубком Стэнли. Россиянин отметил, что хочет собрать тренеров, с которыми он работал на протяжении всей своей карьеры, и отблагодарить их.

«Это будет 14 сентября во Флориде. Хочу собрать своих тренеров, с которыми работал здесь на протяжении своей карьеры в Америке. Я работал бо́льшую часть времени и в Австрии, в Зальцбурге, и с тренерами из Финляндии. Вот хочу всех собрать и сделать такую небольшую вечеринку — поблагодарить их за работу, за то, чего мне удалось достичь», — цитирует Бобровского ТАСС.

Фанаты «Лады» сделали громкое заявление по поводу конфликта с руководством клуба

Болельщики «Лады» сделали громкое заявление по поводу конфликта с руководством хоккейного клуба. Преданные фанаты недовольны новыми правилами продажи абонементов в седьмой сектор стадиона, согласно которым болельщиков будет отбирать руководство клуба.

«Менее месяца осталось до первых матчей в новом сезоне КХЛ, скоро зрители вернутся на свои любимые арены. Но с этого сезона руководство хоккейного клуба «Лада» Тольятти не хочет видеть поддержку фанатов на домашних матчах. Ещё с прошлого сезона нам дали понять, что мы не нужны клубу. Мы, кто бросает свои домашние, рабочие дела и шизит на протяжении всего матча, мы, кто ездит за командой по всей России, мы, кто выводит из себя игроков соперника, мы, кто любит свой клуб всем сердцем и душой.

С этого сезона руководство клуба ввело анкетирование перед продажей абонементов на сектор 7 для того, чтобы отсеять всех «неугодных и косячных». Если у тебя есть косяки, даже не связанные с фанатской жизнью, извини, ты не попадёшь на домашнюю фанку. Вот такой первый в России хоккейный Fan ID и отсев неугодных фанатов.

После встречи актива фанатов ХК «Лада» было принято решение полностью отказаться от прохождения анкетирования для получения абонемента на предстоящий сезон в седьмой сектор. Этим постом мы хотим придать огласку по всей России, чтобы всё фанатское сообщество увидело, как руководство убивает фанатизм в Тольятти, душит своими нововведениями преданных фанатов клуба! Надеемся на вашу поддержку!» — говорится в сообщении в фанатской группе тольяттинского клуба во «ВКонтакте» «Сектор 7».

Евгений Кузнецов исполнил фирменный медленный буллит на двусторонке СКА

Санкт-петербургский СКА сегодня, 8 августа, провёл двусторонний матч между хоккеистами клуба.

В одном из эпизодов новичок армейского клуба Евгений Кузнецов исполнил фирменный медленный буллит.

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

КХЛ назвала время начала домашних матчей клубов лиги

Утверждено время начала домашних встреч для каждой из команд в сезоне-2024/2025 чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Фото: КХЛ

Фото: КХЛ

Напомним, чемпионат стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка». Регулярка закончится 23 марта 2025 года. Начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Сроки предсезонных сборов также были изменены — для хоккеистов с односторонними контрактами участие в них запрещено до 1 августа; для хоккеистов на двусторонних и пробных контрактах — до 15 июля; для хоккеистов молодёжных команд — до 1 июля.