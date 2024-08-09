Останутся или уедут в Европу и… в СКА? 5 главных неограниченно свободных агентов НХЛ

Чуть более месяца прошло с момента открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Главные сделки были заключены в первые же дни, а в дальнейшем, как обычно, активность постепенно сошла на нет. Впрочем, даже в начале августа в поиске нового места работы осталось несколько игроков, которые могли бы усилить многие команды лиги. Рассказываем о пятёрке главных неограниченно свободных агентов НХЛ, среди которых есть как опытные ветераны, так и некогда перспективные и всё ещё довольно-таки молодые хоккеисты.

Кайлер Ямамото

Американец в последние пару лет перестал прогрессировать, хотя когда-то заходил в основу «Эдмонтона» с 26 очками за 27 матчей. Последний сезон Кайлер провёл в «Сиэтле», где не смог толком закрепиться и набрал лишь 8+8 за 58 появлений на льду, частенько оказываясь вне состава по причинам, не связанным с травмами. В результате «Кракен» не стали делать нападающему квалификационное предложение, после чего тот из ОСА превратился в НСА. Ценности на рынке Ямамото добавляет тот факт, что в сентябре ему исполнится всего лишь 26 лет — у форварда ещё наверняка будет возможность раскрыть свой потенциал, а при правильном использовании он может стать хорошей опцией для топ-9 уже сейчас.

Кайлер Ямамото Фото: John Froschauer/AP Photo/ТАСС

Доминик Кубалик

Неожиданно долго без работы находится и 28-летний чех. Несколько лет назад Кубалик мощно дебютировал в разваливающемся «Чикаго» и имел потенциал стать новым лидером «Блэкхоукс», однако спустя три сезона Доминик оказался в «Детройте», а ещё через год, несмотря на вполне неплохую регулярку, был обменян в «Оттаву» на Алекса Дебринкэта. В столице Канады у Кубалика не задалось — 11+4 очков за 74 матча, после которых «сенаторы» решили не предлагать чешскому форварду новый контракт.

По словам агента игрока, Доминик усердно готовится к новому сезону и всё ещё надеется получить предложение из НХЛ. В случае отсутствия такового Кубалик с большой долей вероятности вернётся в Европу. В КХЛ, впрочем, можно его не ждать — агент исключил этот вариант.

Джеймс ван Римсдайк

Из оставшихся свободных агентов Джеймс провёл лучший предыдущий сезон — на счету ван Римсдайка чуть более 0,5 очка за игру, при том что он пропустил всего 11 матчей «Брюинз» и от звонка до звонка отыграл плей-офф. Мечта 35-летнего форварда добраться до первого Кубка Стэнли в карьере наверняка никуда не делась — он вполне мог бы подписать краткосрочный контракт с командой без больших амбиций с перспективой дальнейшего обмена в клуб-контендер. Год назад решение «Филадельфии» не совершать такую сделку в дедлайн расстроило ван Римсдайка, который в последние годы всё чаще говорит о желании победить в последнем матче сезона, а это значит, что он вряд ли планирует заканчивать карьеру в НХЛ и будет ждать предложений.

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Тайлер Джонсон

В отличие от ван Римсдайка, на пальцах Джонсона уже есть два чемпионских перстня, поэтому форварду уже может быть не так принципиально место продолжения карьеры. Последние три года контракта, подписанного ещё в «Тампе», Тайлер провёл в «Чикаго», где в прошлом сезоне помогал входить в НХЛ Коннору Бедарду. Какой-то феерии в составе «Блэкхоукс» 34-летний форвард не демонстрировал, но при этом и показал, что ещё не растерял всего мастерства — 17 голов и 14 ассистов за 67 матчей в последней регулярке неплохо об этом говорят.

В целом, как и любой другой мастеровитый ветеран, Джонсон может подписаться на относительно неплохую сумму в клуб из нижней части таблицы, а затем попросить обмен в команду с большими кубковыми амбициями.

Тони Деанджело

После скандального ухода из «Рейнджерс» Тони провёл отличный год в «Каролине», затем неплохо отыграл в «Филадельфии», где его контракт всё равно был выкуплен. Возвращение в «Харрикейнз» не задалось — Деанджело провёл всего 40 матчей за регулярку и плей-офф и до сих пор не получил предложения ни от «ураганов», ни от кого-либо другого.

Американцу в октябре исполнится только 29 лет, и своего потолка он ещё наверняка не достиг. Если отталкиваться исключительно от игровых качеств, то за Тони вполне могла бы стоять очередь из многих команд НХЛ. Однако проблема кроется в его скверном характере — Деанджело стал его «жертвой» и в Нью-Йорке, и, по всей видимости, в последних двух клубах.

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Последний громкий слух и вовсе отправляет защитника в КХЛ, при этом в конкретный клуб — санкт-петербургский СКА. И хотя сам игрок заявил, что такая информация не имеет никакого отношения к действительности, главный тренер армейцев Роман Ротенберг не стал исключать возможности заключения соглашения с Тони. Интересно, смогут ли на берегах Невы найти подход к Деанджело, если тот действительно окажется в Северной столице.