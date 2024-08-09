Экс-легионер «СЮ» в Минске, Ротенберг не отказался бы от Овечкина. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 9 августа 2024 года.

Ротенберг рассказал, реально ли приглашение Овечкина в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о шансах петербургского клуба пригласить российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после истечения его контракта со «столичными».

«Реально ли приглашение Овечкина в СКА? У него контракт ещё два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»… А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно.

Удастся ли потянуть его условия? Надеюсь, да. Это благодаря нашим спонсорам, генеральным спонсорам, акционерам, компании ПАО «Газпром», лично Алексею Борисовичу Миллеру мы имеем возможность развивать хоккей, детский хоккей и комплектовать нашу команду», — приводит слова Ротенберга «КП Спорт».

Четверо россиян попали в топ-10 рейтинга лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала обновлённый рейтинг лучших вратарей НХЛ.

Лучшим голкипером признан россиянин Игорь Шестёркин, выступающий в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». На третьем месте списка расположился вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. В топ-10 из российских игроков также вошли Сергей Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 5) и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 7).

Топ-10 выглядит следующим образом:

Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»). Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»). Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Джереми Свейман («Бостон Брюинз»). Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»). Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»). Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»). Джейк Эттингер («Даллас Старз»). Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»). Линус Улльмарк («Оттава Сенаторз»).

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: есть опасения по глубине состава

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о глубине состава уфимского клуба и рассказал, какую легионерскую позицию хотел бы закрыть.

– Насколько вас беспокоит глубина состава?

– Есть опасения, но у нас имеются молодые ребята, которые могут занять эти позиции.

– Одно легионерское место не закрыто. Кого рассматриваете?

– Вопрос к руководству. Хотелось бы атакующего защитника, это желание многих тренеров в КХЛ. Нужен защитник типа Макара, Фокса, но, к сожалению, они пока к нам не едут, — приводит слова Козлова «ГорОбзор».

Кравец рассказал, в какой хоккей будет играть «Куньлунь» под его руководством

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал, в какой хоккей будет играть китайский клуб под его руководством.

– В какой хоккей будет играть «Куньлунь» под вашим руководством?

– Сейчас многие пишут про агрессивный хоккей (смеётся). Естественно, будем так играть, больше времени проводить в зоне атаки, не убегать быстрее в оборону, потому что в прошлые годы было по 45 бросков по воротам «Куньлуня». Джереми Смит отбивал это всё вместе с Джурусиком, поэтому хотим облегчить задачу: делать больше блок-шотов, больше и быстрее играть в атаке, выходить из-под давления. Над этим мы сейчас и работаем, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Защитник Николя Мелош подписал контракт с минским «Динамо»

Защитник Николя Мелош подписал контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, 1 августа 2024 года «Салават Юлаев» обменял Николя Мелоша в минское «Динамо». 27-летний канадец присоединился к уфимской команде в октябре 2023 года. За это время защитник провёл 46 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков.

Бо́льшую часть карьеры Мелош провёл в АХЛ, выступая за «Сан-Антонио Рэмпейдж» (2017/2018), «Колорадо Иглз» (2018/2019), «Сан-Хосе Барракуда» (2019–2022) и «Калгари Рэнглерс» (2022/2023). Статистика в АХЛ: 257 матчей, 76 (16+60) набранных очков, показатель полезности «-1», штрафные минуты – 254.

В прошлом сезоне минское «Динамо» попало в плей-офф с восьмого места в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде белорусский клуб уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.

Журналист The Athletic рассказал подробности о переподписании контракта Кросби

Журналист The Athletic Роб Росси заявил, что «Питтсбург Пингвинз» переподпишет контракт с Сидни Кросби и между ними нет никакого конфликта.

«37-й день рождения Кросби никогда не был целевой датой для нового контракта, в подписании которого он и команда уверены. Кросби сказал близким друзьям, что намерен повторно подписать контракт с «Пингвинз» и что он, агент Пэт Бриссон и генеральный менеджер команды Кайл Дубас в значительной степени согласны относительно деталей нового контракта; однако его приоритетом в это межсезонье была подготовка к предстоящему сезону», — приводит слова Росси Hockey Patrol.

Ранее ходили слухи, что стороны переподпишут контракт после дня рождения Кросби, однако, кроме поздравления с днём рождения, на странице «Питтсбурга» ничего не появилось. Также были версии, что стороны не могут договориться по условиям контракта. Более того, некоторые предполагали, что руководство клуба имеет претензии по отношению к Кросби по поводу того, что команда не выходит в плей-офф уже второй сезон.