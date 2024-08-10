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Как СКА обходит потолок зарплат, лазейки в регламенте, что нужно сделать КХЛ, разбор ситуации

«То, что делает СКА, плохо для лиги». Для КХЛ настало время жёстких и конкретных мер
Лев Лукин
Как СКА обходит потолок зарплат,
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Проблема в том, что эти меры не понравятся не только петербуржцам. Но они необходимы.

СКА громко проводит межсезонье, заставляя вновь и вновь говорить об армейском клубе и его методах ведения трансферной кампании. Петербург в дополнение к прежнему костяку подписывает звёзд с российского рынка (Григоренко, Плотников), возвращает больших игроков из-за океана (Кузнецов, Зайцев), при этом вокруг СКА продолжают циркулировать удивительные слухи: говорят, например, про вполне возможные приобретения Тони Деанджело и Валерия Ничушкина.

Что мешает радоваться за менеджмент СКА и в целом за КХЛ, для которой приезд хоккеистов с именем – несомненный плюс? Ощущение, что нас всех где-то обманывают. И, более того, держат за дураков. Ведь со своим суперзвёздным составом армейцы не только каким-то чудом укладываются в потолок зарплат, но и всерьёз претендуют на дополнительное усиление.

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И именно что чудом, ведь формально и юридически к СКА не подкопаться. Никаких доказательств, что армейцы играют не по правилам, нет. А всё потому, что они действительно играют по правилам. Просто, видимо, знают эти правила и тонкости регламента лиги лучше всех.

Поэтому есть вопросы к КХЛ. Справедливости ради стоит сказать, что лига за последние годы приняла целый ряд поправок, направленных именно против хитростей СКА. Например, ограничила количество переходов в рамках одного сезона между двумя клубами – это усложнило армейцам процесс тасования хоккеистов внутри своей системы, включающей несколько де-юре независимых клубов-партнёров. Лига сократила до трёх количество контрактов, которые можно за год переподписать в сторону понижения. А ещё – перевела часть бонусов под потолок зарплат.

Но СКА благодаря своим огромным возможностям блестяще адаптировался к новым реалиям, и сейчас КХЛ обязана увидеть, что ей снова нужно реагировать. Ну неужели лигу не смущает, что в Петербурге практически все ведущие игроки получают зарплату ниже рыночной? Неужели лига нормально относится к тому, что какой-либо хоккеист двигается в деньгах аж в пять раз на ровном месте при полной поддержке своего агента?

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Очевидно, что полумеры, принятые КХЛ, не помогают. СКА, не выигрывавший Кубок Гагарина уже семь лет, отчаянно пытается это сделать и сверхграмотно использует все возможные лазейки в законодательстве. Армейцы, повторюсь, не нарушают никаких правил, действуют в рамках закона. Но столь виртуозное вращение регламента приводит к тому, что СКА собирает команду, значительно превосходящую по уровню хоккеистов любую другую в лиге. Это наносит колоссальный вред конкурентоспособности и отчасти возвращает в те времена, когда в Санкт-Петербурге собирали самый звёздный в КХЛ коллектив под соусом «базовый клуб сборной России». И особенно странно видеть эти процессы в тот момент, когда лига наконец получила независимость.

Так что КХЛ нужны не полумеры, а жёсткие меры. В первую очередь в отношении контрактов. Здорово, что эту тему сейчас поднял известный и уважаемый эксперт Леонид Вайсфельд, но скромный автор этого текста писал об этом, например, ещё в прошлом декабре, когда, помимо СКА, хитрил ещё и «Ак Барс».

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Да и раньше, в общем-то, было очевидно, что КХЛ должна прямыми и жёсткими методами добиться главного – уважения руководством всех клубов контрактов лиги. Сделать так, чтобы подписанный контракт был выполнен до конца и на первоначальных условиях, без всяких поблажек. Либо же выкуплен, но в таком случае штраф за это шёл бы команде под «кепку». Совершенно ложная по своей сути формулировка «расторжение контракта по обоюдному согласию» должна исчезнуть, как и переподписание (в любую сторону) действующих соглашений.

Прекрасно понимаю, что это лишит генменеджеров КХЛ (и вовсе не только из СКА) возможности легко исправить собственные ошибки. Свежие примеры расставания «Ак Барса» с Шипачёвым и Войновым, «Магнитки» с Карповым, «Трактора» с Бурдасовым говорят о том, что уходить от ответственности за оказавшиеся плохими/неудобными соглашения любят не в одном Санкт-Петербурге. По этой причине полный запрет переподписания контрактов вряд ли будет поддержан на голосовании руководителей клубов.

Значит, КХЛ должна спустить эту инициативу сверху в безапелляционной манере. Менеджерам станет сложнее работать, но не в этом ли прелесть по-настоящему конкурентной лиги? Во всяком случае это будет точно лучше, чем наблюдать ежегодную фантасмагорию с контрактами, да и все будут в равных условиях. Подписал контракт – выполняй условия до конца и неси ответственность за договор.

Второй важнейший момент – регулирование зарплат в лиге. Вероятно, заниматься этим должна не сама КХЛ, а некий специальный орган, но создать его (или хотя бы поднять вопрос о создании) должна лига. Да, я имею в виду какой-либо аналог энхаэловского арбитража. К сожалению, у нас сейчас слишком большое влияние имеют агенты игроков, тогда как определять зарплаты хоккеистов должен исключительно рынок. А суммы сильно ниже или сильно выше рыночных обязаны привлекать внимание, становиться предметом споров и разбирательств.

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Тогда это будет похоже на реальную конкуренцию. Сейчас же складывается ощущение, что она (конкуренция) не для всех, а кто-то просто в неё играет. Но мяч в этом вопросе сейчас на стороне лиги.

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