Пенсионный фонд. 6 известных форвардов НХЛ, которые завершили карьеру летом

Лето в НХЛ — время не только приобретений, но и непростых решений. Часто говорят, что хоккеисту из хоккея никуда не деться, но неумолимое время всё равно доводит игрока до отметки, когда он уже не сможет тянуть игру в главной лиге мира — особенно на её нынешних скоростях. После окончания прошлого сезона много звёздных игроков объявили, что уходят из хоккея — сегодня мы рассказываем про самых заметных.

Джефф Картер

Когда-то выбор Картера на драфте не одобряли фанаты «Филадельфии»: его взяли сильно выше, чем канадец шёл в преддрафтовых рейтингах. Однако именно Картер вместе с Майком Ричардсом составил дуэт центров, который в 2010-м впервые за 13 лет довёл «Филадельфию» до финала. Та команда долго не прожила — буквально через год менеджмент решил омолодиться и обменял своих лидеров. Картера отправили в «Коламбус», куда он ехать категорически не хотел, присоединился к команде только после уговоров Рика Нэша, но при этом ещё полгода портил обстановку в команде. Канадца после этого в Огайо терпеть не могут, а он в рамках ещё одного обмена отправился в «Лос-Анджелес», где вместе со старым другом Ричардсом выиграл два Кубка.

Самая показательная статистика Картера — 92 победных гола, на дистанции последних 20 сезонов круче только Овечкин с его огромным временем в овертайме. Канадец в пиковые годы был жизненно важным для системы Саттера крутым двусторонним центром, пусть и не получавшим голосов за «Селке», благодаря чему успел попасть в канадскую дрим-тим образца Сочи-2014. А вот последние годы канадец явно предпочёл бы забыть: попытка «Питтсбурга» собрать вокруг Джеффа полноценное третье звено оглушительно провалилась и сопровождалась только критикой болельщиков. В последний год Картеру уже не хватало скорости и работоспособности, поэтому он периодически оказывался на фланге.

Эндрю Кольяно

Главная ассоциация с форвардом — его серия игр без пропусков. С момента дебюта в лиге осенью 2007-го Эндрю без пропусков провёл 830 игр, регулярно хитуя и играя в меньшинстве, и никакие травмы его не брали. Однако на рекорд помешала зайти грубость: за удар в голову Адриану Кемпе Кольяно получил двухматчевую дисквалификацию. «Не могу описать вам, насколько это было тяжело. Но это та работа, на которую я подписался», — сказал глава Департамента безопасности игроков Джордж Пэррос.

Эндрю Кольяно Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Несмотря на свои качества, Кольяно долго не мог выиграть Кубок Стэнли — в 2020-м вместе с «Далласом» уступил в финале. На дедлайне 2022-го «Колорадо» провёл массовую закупку, которая оказалась ключевой для чемпионства: Эндрю на фоне более звонких имён мог потеряться, но достойно пахал в четвёртом звене и выиграл заслуженный перстень. «Мы добавили в состав несколько очень, очень, очень характерных ребят, которые просто хотели победить», — говорил после победы капитан «лавин» Габриэль Ландеског. После чемпионства ветеран задержался в Денвере ещё на два сезона.

Джо Павелски

В принципе, вы уже могли прочитать много материалов о том, как легенда минского «Динамо» ушёл из хоккея — здесь повторяться не будем. Конечно, поражает то, что Джо сделал это после того, как в регулярке выбил 67 очков (и это в 39 лет!). Да, в плей-офф Павелски резко сдал, однако многие рингчейзеры и не в таком состоянии доезжали до желанного перстня на спинах более молодых партнёров. Павелски же, судя по всему, решил не обманывать хоккей — и жаль, что игра за такое отношение не вознаградила его хотя бы одним трофеем на взрослом уровне.

Дерик Брассар

Всю свою карьеру Брассар был крепким вторым центром, который после обмена в «Рейнджерс» в 2012-м заработал себе и хорошую кубковую репутацию. В 2016-м он ушёл в «Оттаву», которой было нужно немедленное усиление, в обмен на Мику Зибанеджада, перспективы которого ещё не казались столь ясными — и после этого началось трансферное безумие. «Сенаторы» вышли в финал конференции, остановились лишь в шайбе от главного финала, но через год поломали всю «химию» обменом Дюшейна — тогда клуб заново начал перестройку и отправил Брассара в «Питтсбург».

Дерик Брассар Фото: РИА Новости

Весной 2018-го, на момент обмена, тот переход выглядел совсем нечестным. «Питтсбург» только что выиграл два Кубка, и Брассар казался идеальным третьим центром для суперзвёздного дуэта. В итоге оказалось, что обмен поломал и командную химию, и карьеру Брассара, которого «пингвины» уже через год обменяли во «Флориду». После этого форвард начал трансферный анабасис, сменив ещё шесть команд за пять лет, иногда соглашаясь даже на просмотровые контракты. Год назад Алёша Пилко говорил, что предлагал форварда «Авангарду», но связку с Ридом Буше мы так и не увидели. Весь прошлый год Брассар пропустил.

Эрик Стаал

Фактически член легендарной хоккейной семьи закончил карьеру ещё год назад, когда просидел сезон без работы, но официально объявил об этом только в этом июле. «Каролина», конечно же, выведет из обращения номер человека, который привёл клуб к первому в истории Кубку Стэнли. Карьера Стаала проехалась по удивительной траектории: к 25 годам он вошёл в «Тройной золотой» клуб и имел за спиной 100-очковый сезон. Но вскоре «ураганы» перестали плей-офф даже нюхать, а центр с зарплатой в $ 8,5 млн еле переваливал за 60 очков в сезоне. Провальная «аренда» в «Рейнджерс» под плей-офф-2016 (0 очков, «-7» за пять игр) как бы убедила всех, что Стаал кончился.

Однако Эрик возродился в «Миннесоте». 1 июля 2016-го стал контрактной Цусимой для генменеджеров НХЛ, все большие сделки того дня стали дикими провалами — однако Стаал, получивший скромные $ 3,3 млн в год, перезапустил карьеру и помог всей «Миннесоте» наконец заиграть ярко. Эрик мог уйти из хоккея ещё в 2021-м, когда был обменян в «Баффало», куда ехать категорически не хотел, но после этого ещё успел покапитанить в пекинской олимпийской сборной и сыграть в двух финалах с «Монреалем» и «Флоридой». В плане насыщенности конец карьеры у Эрика вышел в чём-то и покруче её начала.

Зак Паризе

Одновременно сошли с дистанции почти все мастодонты великого драфта-2003: Павелски, Стаал и Картер входили в топ-10 бомбардиров того мощного года. Паризе шёл на шестом месте. При этом его карьера получилась удивительно противоречивой. В «Нью-Джерси» Зак был человеком, который стабильно клал 30 и более шайб за сезон, если не учитывать дебютный год и потерянный из-за травмы чемпионат. «Миннесота» в 2012-м наверняка ждала от форварда сохранения такой же продуктивности, когда выписывала ему и Райану Сутеру контракты, которые окончательно доломали контрактную систему, построенную в НХЛ после первого локаута.

Зак Паризе Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Однако за 30 голов обладатель мегасделки перемахнул лишь раз, а «Миннесота» долгое время больно стукалась головой о стеклянный потолок в лице праймового «Чикаго». Когда «ястребы» ушли в тень, Паризе уже успел постареть, а его контракт потихоньку стал превращаться в проблему. В 2021-м Зак мог перейти в «Айлс» к своему старому знакомому Ламорелло, но тогда этот трейд сорвался. Паризе всё-таки отправился на Лонг-Айленд, но уже после выкупа контракта, «хвост» от которого несколько лет перекрывает воздух команде, построенной вокруг Капризова. Лишь раз за свою карьеру Паризе продвинулся дальше второго раунда, и последняя попытка выиграть чемпионство в «Колорадо» тоже не стала успешной.

Также официально ушли из НХЛ: в. Брайан Эллиотт, в. Павел Францоуз, з. Крис Уайдман, н. Уэйн Симмондс, н. Якуб Ворачек, н. Яков Сильверберг (продолжит карьеру в Швеции).