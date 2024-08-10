«Россияне в нейтральном статусе на Играх? Не вижу ничего плохого». Интервью с Овечкиным

В субботу, 10 августа, невероятную для последнего десятилетия картину можно было наблюдать на «Арене-Мытищи», где уже как несколько лет домашние матчи проводит китайский «Куньлунь Ред Стар». Какая бы топ-команда КХЛ ни приезжала на выезд к «драконам», посещаемость матча не переваливает за отметку в две с половиной тысячи человек. На сей же раз уже в 11 часов утра в субботу подмосковная арена была забита практически битком. Всему виной приезд в Мытищи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

38-летний форвард прибыл в подмосковный регион, чтобы посетить финальный день турнира своего имени. На этот раз победителем Ovi Cup стал «Спартак», который в финале победил «Красную машину Юниор». Перед этим Овечкин провёл гала-матч, на который вышли такие звёзды, как Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и другие титулованные хоккеисты.

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Сам Александр второй год подряд принял участие в гала-матче вместе со своим сыном Сергеем, после чего главный герой дня дал серию эксклюзивных интервью для ведущих российских СМИ, в том числе пообщавшись и с обозревателем «Чемпионата».

«Я тоже был фанатом. Также ждал и надеялся, что смогу получить автограф»

— Недавно нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал об истории, которая навсегда изменила его представление о вас. Она была посвящена тому, как долго вы можете раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками, никому не отказывая. Не устаёте от такого внимания?

— Я же тоже был фанатом определённых игроков и команд. Так же ждал и надеялся, что смогу получить автограф. Это осталось у меня в памяти на всю жизнь. Я это помню и каждый раз, когда теперь у меня есть возможность дать людям автограф, почему нет?

— Базирующийся здесь «Куньлунь» не собирает и подобие аншлага, когда сюда приезжает хоть СКА, хоть «Спартак», хоть московское «Динамо». Приезжаете вы с другими звёздными ребятами, и уже в 11 часов субботнего утра биток. Приятно?

— Спасибо всем, кто нашёл время и пришёл посмотреть на нас. Мы это сделали от души, чтобы болельщики увидели легенд прошлого и настоящего.

«Каждый матч с сыном — особенный момент. Сегодня получил удовольствие»

— Насколько часто удаётся выходить на лёд вместе с сыном Сергеем: не только на таких мероприятиях, но и дома в Вашингтоне?

— Не так часто, как хотелось бы, потому что у него тренировки в одно время, у меня — в другое время. Поэтому сегодня получил удовольствие от совместного выхода на лёд.

— Каждый матч с ним – особенный момент?

— Конечно.

Александр Овечкин с сыном Сергеем Фото: Сергей Булкин/ТАСС

«Хотим сделать лучшую Академию. Будем делать всё возможное»

— В 2026 году в Мневниках будет введена в эксплуатацию Академия имени Александра Овечкина: насколько плотно контролируете строительство объекта, всё-таки это ваше имя и ваш бренд?

— Вместе с партнёрами мы вовлечены на 100%. Хотим сделать лучшую Академию. Понятно, что это тяжело, но будем делать всё возможное.

— Своей Академией планируете бросить вызов классическим столичным хоккейным школам?

— Мы будем следовать шаг за шагом. Если будет возможность конкурировать, то будем это делать. Если нет, то будем воспитывать детей сами – благодаря своему опыту и знаниям.

— Как найти баланс между коммерческой составляющей и тем, чтобы дети не из богатых семей также имели возможность заниматься хоккеем?

— Для этого есть главный тренер и тренеры команд, которые будут воспитывать детишек для того, чтобы они в зрелом возрасте приходили в другие клубы, поучая возможность играть в КХЛ или дай бог в НХЛ.

«Россияне в нейтральном статусе на Олимпиаде? Не вижу ничего плохого»

— В прошлом сезоне вы включили Стефена Карри в символическую пятёрку всех времён НБА: видели его выступление в полуфинале Олимпиады?

— На Олимпиаде не видел.

— Не интересуетесь Олимпиадой в Париже?

— Нет времени.

Команда во главе с Александром Овечкиным Фото: Сергей Булкин/ТАСС

— Но вы наверняка в курсе той дискуссии, которая развернулась в России вокруг поездки наших спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом. Часть общественности их поддержала, некоторые великие спортсмены прошлого жёстко критикуют – вы на чьей стороне?

— Если взять тот же Пекин (зимние Олимпийские игры 2022 года. – Прим. «Чемпионата»), когда все были в нейтральном статусе, их же никто не осуждал?

— То есть вы их поддерживаете?

— Не вижу ничего плохого.

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— Сами ещё верите, что вопрос с поездкой сборной России на зимнюю Олимпиаду разрешится положительным образом?

— Дай бог. Посмотрим.

«На бумаге у «Вашингтона» всё хорошо. Самое главное, чтобы смогли сыграться»

— «Вашингтон» в межсезонье провёл масштабную селекцию, подписав Дюбуа, Манджапане и других сильных хоккеистов. Кажется, что вы стали значительно сильнее. Довольны селекцией?

— На бумаге всё хорошо, но самое главное, чтобы мы смогли сыграться и показали те результаты, на которые рассчитывают болельщики, генеральный менеджер и вся команда.

— Долгие годы «Кэпиталз» ассоциировались с вами, с Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и многими другими игроками, долго игравшими за клуб. Сейчас из костяка остались вы, Джон Карлсон, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Становится сложнее, когда команда так сильно меняется и появляется много молодых ребят?

— Это же бизнес. Мы в нём хоккеисты и можем только играть, а всё решают руководство и генеральный менеджер.

«Кудашов и Сопин знают меня с детства. Успехов им и всего наилучшего»

— Вы обратили внимание, кто стал главным злым гением московского «Динамо» в их последней серии плей-офф, когда они завершили сезон КХЛ?

— Если честно, то нет.

— Зак Фукале – ваш бывший одноклубник по «Вашингтону».

— Да-да. Точно.

— В межсезонье «Динамо» смогло радикально усилить команду. Следили за деятельностью Алексея Сопина?

— Чуть-чуть удавалось следить. Повторюсь, что сейчас очень много своих дел, которые необходимо здесь решить. После 20-го числа мы встретимся и всё обсудим.

— Ваши давние знакомые занимают в «Динамо» ключевые посты: Алексей Кудашов – главный тренер, Алексей Сопин – спортивный директор. За них переживаете персонально?

— Безусловно, потому что они меня знают с детства. С Алексеем Кудашовым мы вообще вместе играли, поэтому желаю им успехов и всего наилучшего.

Александр Овечкин и Алексей Кудашов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Ваш друг Евгений Кузнецов вернулся в КХЛ и попал под шквал критики в родном Челябинске за то, что выбрал не «Трактор», а СКА. Если вы решите после завершения карьеры в НХЛ вернуться в Россию, этой командой может оказаться не московское «Динамо»?

— Я много раз уже говорил на эту тему. Нет смысла ещё раз её поднимать.

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— Её поднимает Роман Ротенберг, говоря, что надеется на то, что вы перейдёте в СКА.

— Вот через два года и посмотрим.

— То есть вы такой шанс для себя оставляете?

— Это вы сказали, а не я.