Фетисов ярко обратился к Овечкину, Александр устроил праздник в России. Итоги дня в хоккее

Леонид Вайсфельд вспомнил, как Яромир Ягр едва не приехал в Тольятти, а Павел Бучневич сравнил лето в Череповце с летом в Майами.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 10 августа 2024 года.

Команды Овечкина и Фетисова сыграли вничью в гала-матче в Мытищах

Команды обладателя Кубка Стэнли Александра Овечкина и двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова сыграли вничью со счётом 6:6 в хоккейном гала-матче в рамках Кубка Овечкина среди детских команд. Встреча прошла на «Арене-Мытищи» при аншлаге.

В матче приняли участие олимпийский чемпион, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота» Кирилл Капризов, победитель Олимпиады Илья Ковальчук, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Евгений Малкин и другие.

Вячеслав Фетисов мощно обратился к Александру Овечкину

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что с нетерпением ждёт, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Когда Гретцки закончил играть, никто не думал, что кто-то его сможет превзойти. Этот рекорд, к которому Саша подобрался, нужно забирать. Я говорю Саше: «Всё брось, у тебя осталось 42 гола. Я тебя прошу, все мужики страны тебя просят — ты должен сделать всё, чтобы побить этот рекорд», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Овечкин выразил отношение к участию россиян в нейтральном статусе на Олимпийских играх

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

— Вы наверняка в курсе той дискуссии, которая развернулась в России вокруг поездки наших спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом. Часть общественности их поддержала, некоторые великие спортсмены прошлого жёстко критикуют – вы на чьей стороне?

— Если взять тот же Пекин (зимние Олимпийские игры 2022 года. – Прим. «Чемпионата»), когда все были в нейтральном статусе, их же никто не осуждал?

— То есть вы их поддерживаете?

— Не вижу ничего плохого, — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Вайсфельд заявил, что в сезоне-2004/2005 Яромир Ягр мог перейти в «Ладу»

Российский хоккейный комментатор, судья и функционер Леонид Вайсфельд заявил, что в сезоне-2004/2005 Яромир Ягр мог перейти в «Ладу».

«У меня была возможность пригласить Ягра в Тольятти, в локаутный сезон-2004/2005. Я общался со скаутами НХЛ, и мне сказали, что если ты приглашаешь Яромира, то он начинает всем руководить в команде. Я подумал: Пётр Ильич Воробьёв и Ягр. Мне казалось, что что-то страшное могло произойти. А Ягр приехал в Омск и, по отзывам, просто играл в хоккей, получал удовольствие. Я думаю, это моя ошибка была», — сказал Вайсфельд в новом выпуске «На связи Лето» на YouTube-канале КХЛ.

Бучневич объяснил, почему летом в Череповце лучше, чем в Майами

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич объяснил, почему летом в Череповце лучше, чем в Майами.

«В это время года для меня это идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко. В Майами, к примеру, выйдешь на улицу и через 10 минут ты уже весь мокрый от жары», — приводит слова Бучневича «35медиа».