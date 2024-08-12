«Агенты грели рынок, используя наше имя». Откровенный разговор с генменеджером «Амура»

В минувшем сезоне «Амур» впервые с 2018 года стал участником розыгрыша Кубка Гагарина, сумев на финише регулярного чемпионата выиграть борьбу за выход в плей-офф. В первом раунде «тигры» навязали отчаянное сопротивление магнитогорскому «Металлургу» (2-4), который впоследствии стал чемпионом КХЛ.

В межсезонье «Амур» сохранил костяк команды, сумев удержать бóльшую часть лидеров и при этом совершить точечные усиления, подписав в том числе контракт с 30-летним американским нападающим Алексом Гальченюком. Также из знаковых фигур состав «тигров» пополнили 29-летний экс-форвард «Куньлунь Ред Стар» Девин Броссо и 25-летний канадский форвард Арно Дюрандо, ранее не выступавший в КХЛ.

О приверженности заданному вектору развития, итогах селекционной работы, принципах формирования команды и о текущей ситуации на трансферном рынке КХЛ в интервью «Чемпионату» рассказал генеральный менеджер хабаровского клуба Вадим Покотило.

«В «Амуре» не произошло никаких потрясений. Наш вектор сохраняется»

— В межсезонье в высшем руководстве клуба произошли серьёзные изменения, в связи с чем у многих существовали опасения, что «Амур» может вновь сделать несколько шагов назад в своём развитии. Всё ли у вас стабильно?

— В «Амуре» всё нормально. Тот вектор, который был нами задан, сохраняется. В клубе не произошло никаких потрясений, и опасений относительно будущего у нас не возникает.

— Новым генеральным директором стал Евгений Лугин, ранее долго работавший в клубе на других должностях. Намного проще, когда не нужно знакомиться с человеком и устанавливать с ним контакт?

— Конечно, это большой плюс. Вместе с ним ранее уже работали в связке. Он близкий к хоккею человек, поэтому не возникает никаких вопросов. Работать комфортно.

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— Предстоящие выборы губернатора Хабаровского края могут оказать дальнейшее влияние на развитие «Амура»? Ведь все видели, насколько был вовлечён в жизнь клуба бывший губернатор края, а ныне министр спорта России Михаил Дегтярёв.

— Комментировать политические моменты – не в моей компетенции. В политику не лезу и в ней не разбираюсь. Моя работа – заниматься хоккеем. У нас есть задачи и цели, под которые была проведена селекционная работа.

— От этого зачастую напрямую зависит финансирование клуба.

— Здесь у нас всё стабильно.

«Больше «Амур» ни в ком не нуждается. Довольны итогом селекции»

— Насколько довольны проведённой селекцией? Остаются ли позиции для усиления?

— Селекция полностью проведена, и больше «Амур» ни в ком не нуждается. Удалось реализовать практически всё, что было задумано. Понятно, что в мире не бывает ничего идеального. Но мы довольны итогом селекционной работы. Посмотрим, во что это выльется по итогам сезона.

— Одно время в прессе активно сватали к вам нападающего Кирилла Петрова: вопрос по нему закрыт или он даже не стоял, а это были только слухи?

— Многие агенты через прессу, заявляя об интересе со стороны «Амура», пытались выбить лучшие контракты своим клиентам в других командах. Например, называлась фамилия какого-нибудь игрока и говорилось, что он окажется в «Амуре» на таких условиях, а мы просто смеялись и диву давались от того, что читали. И этот у нас, и тот у нас, а это были агентские игры, чтобы подогреть рынок, используя наше имя.

— На Александра Радулова тоже не выходили?

— Будет не совсем правильно комментировать те трансферы, которые не состоялись. На свободные позиции мы точечно взяли конкретных людей. То, что не срослось, значит, не срослось.

«Могли предложить Коршкову больше, чем «Ак Барс», но разговор до денег не дошёл»

— Подписания в прошлом году Александра Хохлачёва и Алекса Бродхёрста, а в этом Алекса Гальченюка – в том числе и имиджевая история, помимо естественного желания усилить команду?

— Безусловно. Всё верно. Подписание контрактов с Хохлачёвым и Бродхёрстом привело к тому, что в этом году к нам согласились поехать Гальченюк и другие легионеры. Нужно отметить, что удалось сохранить ещё и 90% прошлогоднего состава. Были те хоккеисты, чьи контракты истекли, и они согласились остаться, понимая, какие клуб преследует цели и задачи, и видя, что у нас всё хорошо.

— И всё-таки одну значительную потерю вы понесли: Егор Коршков перешёл в «Ак Барс». Если говорить прямо – вы могли повторить казанское предложение?

— Мы могли предложить и лучше, но разговор с Егором до обсуждения финансовой стороны даже не дошёл. Когда закончился плей-офф, мы дали ему остыть после завершения сезона. Егор отдохнул неделю, дальше мы поговорили один на один, и он сообщил, что семья приняла решение покинуть Хабаровск. На тот момент он даже не знал, где продолжит карьеру. Разговора о деньгах не последовало.

Егор Коршков Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Вы верите, что в обозримом будущем «Амур» в борьбе за игроков сможет на равных конкурировать с топ-клубами Запада, или географический фактор всё равно никуда не деть?

— Фактор географии всё равно будет затруднять процесс ведения переговоров, но я верю, что имидж клуба улучшается и что мы идём в правильном направлении. Свои плоды даёт и жёсткий потолок зарплат. Посмотрите, сколько квалифицированных игроков хорошего уровня сейчас находится на рынке.

«Лимит на легионеров можно сделать дифференцированным»

— Вас не удивляет, что без работы находятся игроки, многих из которых ещё два-три года назад оторвали бы с руками?

— Не удивляет, потому что, во-первых, это доказывает, что потолок работает. А во-вторых, на это повлияло возвращение с трёх к пяти легионерам. В КХЛ 23 клуба, 20 из них — российские. Таким образом, получаем 40 дополнительных мест. Так устроена конкуренция.

— В прошлом году вы сказали, что для «Амура» было бы лучше, если б лимит вообще отменили. Получается, вы удовлетворены возвращением пяти легионеров?

— Да. Я вообще говорил, что не только выступаю за отмену лимита, но если полностью и не отменять лимит, то можно сделать его хотя бы дифференцированным и более благоприятным для клубов с Дальнего Востока. К примеру, разрешить всем по пять иностранцев, нам и «Адмиралу» по семь, а «Сибири» шесть – сделать такую градацию.

— На рынке свободных агентов в том числе сейчас находится и Станислав Бочаров. Вы с ним не договорились или он сам принял решение покинуть «Амур»?

— Со стороны его агента не было выдвинуто как таковых условий для ведения переговоров. Игрок смотрел на рынок, брал паузы, ждал вариантов, а мы, в свою очередь, тоже не сидели сложа руки. Появился игрок на его позицию – мы её закрыли.

«Как только Гальченюк получит паспорт – сразу же присоединится к команде»

— Броссо мы все знаем по успешному выступлению за «Куньлунь», а как появился вариант с Дюрандо, который в КХЛ ещё не играл?

— Агенты предлагают много разных игроков. Нам предложили Дюрандо: его посмотрели наши скауты, посмотрел я, посмотрел главный тренер. Изучили, как он играет, впишется ли в нашу концепцию, и взяли на конкретную позицию, посчитав, что Арно нам подходит.

— Гальченюк после довольно среднего сезона приехал к вам на солидный контракт. Не опасаетесь повторения прошлогодней ситуации с Хохлачёвым, когда ожидания были слишком высоки, и хоккеист попадёт под психологический пресс?

— Думаю, что на такого профессионала это точно не должно давить. Алекс выступал за сборную и обладает большим опытом. К тому же мы не считаем неудачным его прошлый сезон. В нём он всё равно набрал 42 очка, а для него такой результат называют недостаточным. Это игрок с определённым мастерством, который не упадёт ниже уровня. Знаем его сильные стороны и брали его под конкретную тройку. По нему у нас нет опасений.

— Когда он появится в расположении команды?

— Ситуация следующая: у них же нет внутреннего и заграничных паспортов. У них один паспорт, и у Алекса все листы в нём закончились. Он уже давно подал все необходимые документы, и теперь весь вопрос в том, когда он получит паспорт. Это может произойти в любой момент. Как только он его получит – сразу же присоединится к команде.

«У Хохлачёва последний год контракта – ему нужно показывать товар лицом. Нам это в плюс»

— Хохлачёва активно критиковали весь прошлый год, и в итоге он так и не вышел на проектную мощность. Сейчас у него последний год контракта. Верите, что мы увидим того Александра, которым он был в «Спартаке»?

— Конечно, ждём. Во-первых, он уже отыграл один сезон, адаптировался к перелётам, к восстановлению. Он будет продолжать играть у главного тренера, чьи требования уже знает. И тренер знает его. Во-вторых, вы правильно заметили, что у него заканчивается контракт, и ему нужно показывать товар лицом. Это тоже идёт нам в плюс.

Александр Хохлачёв Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— Почему решили рискнуть и ещё до начала плей-офф заранее продлить контракт с Бродхёрстом, который в силу объективных причин в прошлом сезоне свой потенциал не реализовал?

— Мы хорошо знаем его уровень и предполагали, какой ажиотаж будет на рынке, поэтому сделали шаг вперёд.

«Уверен, что Гребёнкин заиграет в НХЛ»

— В прошлом сезоне «Амур» не использовал институт аренды, как это было при предыдущем главном тренере, когда два года назад вы фактически открыли для КХЛ такого игрока, как Никита Гребёнкин. Больше не было достойных предложений по молодым игрокам или сознательно отошли от этой практики?

— Тут одно вытекает из другого. В то время у нас были одни финансовые возможности, сейчас — другие. По своим финансам мы можем брать тех игроков, которых хотим, а не лишь бы кого. И мест в команде нет.

Но нужно честно сказать, что и таких игроков, как Гребёнкин, Лихачёв и Дубакин, на рынке тоже нет. Что касается конкретно Никиты, то мы же брали его не просто так, чтобы посмотреть — а вдруг выстрелит. Мы чётко понимали, на какой позиции он будет играть.

— Поведение Никиты после гола в овертайме шестого матча зацепило многих болельщиков клуба. Лично вы остались разочарованы его реакцией или восприняли её не столь остро, потому что всё-таки он ещё молод?

— Он молодой игрок, с которым у нас сложились отличные отношения. Горячий парень, который живёт хоккеем. В его поведении не было ничего личного.

Что сделал Никита Гребёнкин после гола в ворота «Амура»? Видео Никита Гребёнкин показал саркастический жест болельщикам «Амура» после победного гола

— На ваш взгляд, у Никиты есть шанс пробиться в основной состав «Торонто»? Лично вы видите в нём потенциал игрока НХЛ?

— Вижу. Если в паспорт не смотреть, то он готов и по своему менталитету, и физически. Мне кажется, что он играет как раз в североамериканском стиле. И я уверен, что он заиграет в НХЛ.