Русский плеймейкер и вингер для Бедарда. Первораундники драфта, которых подписали в НХЛ

Прошло больше месяца с драфта НХЛ — 2024. Из 32 хоккеистов, которые были выбраны в первом раунде, уже 20 подписали контракты новичка. Рассказываем о первой десятке игроков, которые вскоре могут появиться на площадках сильнейшей лиги мира.

Бен Дэнфорд («Торонто», 31-й выбор)

«Мэйпл Лифс» потратили свой первый выбор на драфте на одного из лучших защитников лиги Онтарио прошлого сезона, по мнению тренеров. Визитной карточкой Дэнфорда называют именно оборонительные качества — он не так часто поддерживает позиционное нападение, хоть и может отдать хороший первый пас и даже завершить атаку точным броском, но при этом отлично защищается один на один благодаря умелому выбору позиции и работе клюшкой. В Северной Америке считают его 100-процентным игроком топ-4 в будущем, отмечая его тягу к прогрессу и выделяющуюся среди сверстников самоотверженность на льду.

Эмиль Хемминг («Даллас», 29)

Главное оружие финского форварда — его бросок. Арсенал Хемминга довольно разнообразен — он может как точно выцелить девятку с кистей, так и мощно приложиться в касание, что делает его особенно ценным игроком для большинства. При этом Эмиль уверенно бросает с любой позиции, а ещё обладает неплохой скоростью и умеет уйти от соперника благодаря уверенному дриблингу. Несмотря на то что в Финляндии праворукий нападающий уже играл на взрослом уровне, следующий сезон он проведёт в лиге Онтарио.

Эмиль Хемминг Фото: Steve Marcus/AP/ТАСС

Матвей Гридин («Калгари», 28)

Матвей — единственный из выбранных в первом раунде россиян, подписавших контракт с выбравшим его клубом. Последние два года он провёл в главной юниорской лиге США и стал её лучшим бомбардиром в последнем сезоне. Однако туда Гридин уже точно не вернётся — ожидается, что форвард отправится в систему канадских юниорских лиг. Ожидаем дальнейшего развития от игрока, который является одним из самых перспективных отечественных плеймейкеров. Впрочем, и с ролью завершителя атак Матвей справляется не хуже.

Марек Ванакер («Чикаго», 27)

У «ястребов» было сразу три выбора в первом раунде, и последний из них они потратили на действующего чемпиона мира среди юниоров. Ванакер, однако, не был так важен для канадской сборной, однако для «Брантфорда» в лиге Онтарио он был незаменим. Помимо того, что Ванакер обладает взрывной скоростью и хорошей работой рук, он также часто отрабатывает у своих ворот, что нередко приводит к ответным атакам, заканчивающимся голом или ассистом самого Марека. Некоторые болельщики «Чикаго» уже ждут Ванакера в основе и даже называют его идеальным вингером для Коннора Бедарда, но с большой долей вероятности как минимум ещё один год форвард проведёт в лиге Онтарио.

Марек Ванакер Фото: Steve Marcus/AP/ТАСС

Лиам Гринтри («Лос-Анджелес», 26)

Гринтри — силовой форвард, который умело использует свои габариты (189/97) и обладает хорошим видением площадки. Помимо непосредственно хоккейных характеристик, Лиама отмечают за его лидерские качества — скауты и тренеры отмечали зрелость форварда, который в январе стал капитаном «Виндзора» в лиге Онтарио. Пожалуй, главный недостаток Гринтри — слегка неуклюжее катание, которое получается компенсировать работой корпусом на юниорском уровне. В НХЛ такой фокус уже не пройдёт, что понимает и сам игрок, который после драфта пообещал стать лучше в этом аспекте.

Коул Бодуан («Юта», 24)

Новички НХЛ взяли под своё крыло не самого результативного, но при этом очень трудолюбивого форварда. В отличие от своего отца Эрика, который в своё время играл в НХЛ и даже на три матча заглянул в КХЛ, Коул занимает позицию не на фланге, а в центре. Бодуана называют самым физически сильным игроком прошедшего драфта, что позволяет ему быть настоящим кошмаром для сверстников на площадке — Коул активно идёт в силовую борьбу, с лёгкостью отвоёвывает шайбу и впечатывает соперников в борт. Если эти качества удастся перенести и на взрослый уровень, НХЛ может получить отличного двустороннего центра.

Стиан Сольберг («Анахайм», 23)

До этого года ни один норвежец не был выбран в первом раунде драфта, а в этом таких оказалось сразу два. Сольберг стал вторым и при этом первым защитником. В конце декабря Стиану исполнится всего 19, но за его плечами уже почти сотня матчей на взрослом уровне — в молодёжной сборной Норвегии он дебютировал раньше, чем в юниорской, а в этом году дошёл с главной командой «Волеренги» до финальной серии плей-офф местного первенства и дебютировал на чемпионате мира, набрав три очка (включая гол в ворота канадцев) в семи матчах.

Стиан Сольберг Фото: Steve Marcus/AP/ТАСС

Сольберг в первую очередь является защитником оборонительного плана и хорошей опцией для меньшинства, но при этом обладает неплохим потенциалом и в атаке — девять очков в 17 матчах плей-офф в Норвегии довольно-таки непрозрачно на это намекают.

Терик Парашчак («Вашингтон», 17)

Свой первый полноценный сезон на юниорском уровне на тот момент ещё 17-летний Парашчак начал с 25 очков в 12 матчах в Западной хоккейной лиге — такого не удавалось даже Коннору Бедарду. За 68 игр регулярки он набрал 108 очков (восьмой результат в лиге), к которым добавил 14 результативных действий в 12 матчах плей-офф. Терик не выделяется отличным катанием или невероятной работой рук, но при этом умеет оказаться в нужном месте и неплохо видит площадку. Скауты больше всего отмечают его интеллект, который пока что позволяет компенсировать недостатки.

Адам Йиржичек («Сент-Луис», 16)

Как и старший брат Давид, которого два года назад под шестым номером забрал «Коламбус», Адам является праворуким защитником. Правда, если игрок «мундиров» к моменту драфта успел немало времени провести на взрослом уровне и даже завоевать бронзу чемпионата мира, новичок «Блюз» за пределами молодёжки и юниорки пока что играет не так стабильно и так ярко. Впрочем, в отличие от Давида, Адам лучше катается и больше помогает атаке — не стесняется в одиночку идти на соперников, да и в целом любит поработать с шайбой на скорости.

Микаэль Брандсегг-Нюгор («Детройт», 15)

Вместе со Стианом Сольбергом Брандсегг-Нюгор дебютировал во взрослой сборной Норвегии на недавнем ЧМ и произвёл неплохое впечатление, набрав пять очков в семи матчах — с тремя голами он стал лучшим снайпером команды, а больше результативных действий совершили только ветераны Матс Цуккарелло и Патрик Торесен. Микаэль считается едва ли не главным норвежским талантом за всю историю местного хоккея, и статус первого игрока из этой страны, выбранного в первом раунде драфта НХЛ, даёт повод его соотечественникам возлагать на него ещё больше надежд.

Брандсегг-Нюгор — двусторонний нападающий, который является серьёзной физической угрозой для соперников (94 кг при росте 185 см), а также представляет опасность для ворот: проблем со скоростью и броском у него нет.