Ставка на иностранцев. Клубы КХЛ, в которых будут играть вратари-легионеры

Трансферная кампания постепенно завершается, свободных вакансий в клубах КХЛ всё меньше, хотя игроков на рынке свободных агентов хватает. Лига всё сильнее омолаживаются, растут и прогрессируют молодые ребята, но и легионеров (особенно после увеличения лимита до пяти) по-прежнему хватает. Рассказываем об иностранных вратарях в командах Континентальной лиги. На две из них, кстати, лимит не распространяется. Белорусы легионерами в КХЛ не считаются, поэтому включать в список Ивана Кульбакова, Павла Мойсевича и Лоренса Зинаддина мы не будем.

Зак Фукале («Трактор»), 29 лет

Канада

Пожалуй, самый сильный иностранный вратарь в КХЛ. По сути, травма канадца лишила челябинцев шансов пройти «Локомотив» в предыдущем розыгрыше плей-офф. Фукале хорош как на льду, так и в раздевалке, где является настоящим лидером и заводит партнёров. Такие легионеры в КХЛ однозначно нужны. Рядом с Заком должен прогрессировать Сергей Мыльников. Ещё один важный момент: Фукале прекрасно знаком с новым главным тренером «Трактора» Бенуа Гру: под руководством этого тренера голкипер стал победителем чемпионата мира U20 в 2015 году.

Патрик Рыбар («Спартак»)

Словакия

Очень прилично проявлял себя в «Спартаке» словак Патрик Рыбар. До тех пор пока не травмировался. «Патрика Рыбара нам не хватило. Надо отдать должное Андрею Карееву. Были моменты, когда два других вратаря не могли играть, и он держал нас в тонусе. Андрей до конца выручал нашу команду, каждый из вратарей на определённом этапе внёс свою лепту в общее дело», — говорил в своём интервью главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов. Правда, Андрей Кареев теперь защищает цвета минского «Динамо», а конкуренцию Рыбару составит Дмитрий Николаев.

Патрик Рыбар Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хантер Миска («Динамо» Москва)

Канада

Приглашение в московское «Динамо» американца Хантера Миски выглядит достаточно сомнительно. Чем он сильнее сосланного в «Адмирал» Ильи Коновалова, не очень понятно. «Длительная работа по поиску кандидата на пост первого номера команды завершена. Это новое имя для нашей лиги, поэтому вопрос адаптации вратаря в КХЛ один из самых важных. Главный тренер, тренер вратарей тщательно изучили все нюансы игры голкипера, после чего было принято решение о подписании контракта с ним. Это серьёзный вызов для Хантера. Он едет в Россию сверхмотивированным», — объяснил свой выбор спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин. Что ж, посмотрим, как вратарь, перебравшийся в Россию из чемпионата Германии, проявит себя в КХЛ. Не удивимся, если Максим Моторыгин выиграет у него конкуренцию.

Хантер Миска Фото: dynamo.ru

Кайл Кейсер («Куньлунь Ред Стар»)

США

Основным вратарём «Куньлуня» является Джереми Смит, но не будем забывать, что у него уже есть китайское гражданство и он выступает за сборную Китая, поэтому для «драконов» Смит, на днях продливший контракт с клубом, не считается иностранцем. Хотя «Куньлуню», собственно говоря, всё равно: лимита на легионеров у команды Михаила Кравца нет. А вот второй номер — американец Кайл Кейсер — станет бэкапом Смита. Есть шансы заявить о себе и у россиянина Константина Волкова.

Юхан Маттссон («Барыс»)

Швеция

Маттссон прекрасно известен российским болельщикам по выступлениям за «Автомобилист» и СКА. Теперь швед призван усилить вратарскую линию «Барыса», где, как и в «Куньлуне», отсутствует лимит на легионеров. Появление Маттссона — хороший стимул больше работать для Никиты Бояркина. Когда швед поймает кураж — он очень хорош. Главное, чтобы было меньше травм, потому что в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге у Маттссона периодически возникали проблемы со здоровьем.