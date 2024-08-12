Сын легенды лиги и главный мем церемонии. Первораундники драфта, которых подписали в НХЛ

Продолжаем рассказ о выпускниках драфта-2024, которые подписали свои первые контракты в НХЛ. На очереди десятка самых перспективных игроков, заключивших договоры с клубами сильнейшей лиги планеты.

Конста Хелениус («Баффало», 14-й выбор)

Финский центрфорвард, который может также сыграть и на правом фланге, мог уйти чуть раньше — многие скауты ставили его в первую десятку, а «Нью-Джерси», который как раз выбирал под 10-м номером, всерьёз рассматривал возможность забрать Хелениуса, но предпочёл ему Антона Силаева. Впрочем, в «Баффало», кажется, у Консты, который был самым молодым игроком последнего ЧМ, больше шансов оказаться в основе уже в этом сезоне — небольшой, но крепко сложенный (180/86) нападающий, способный отработать на обоих концах площадки, впечатлил руководство и болельщиков «клинков» во время лагеря развития, а Олли Йокинен, тренировавший Хелениуса в «Йукурите», и вовсе предсказал ему дебют в НХЛ уже в первом матче сезона. Габариты при этом могут и не стать проблемой — Зак Бенсон (175/75), проведший в свитере «Сэйбрз» 71 матч в прошлом сезоне сразу же после драфта, не даст соврать.

Конста Хелениус Фото: AP/TASS

Джетт Лучанко («Филадельфия», 13)

И по габаритам (180/85), и по многим ключевым характеристикам на льду, включая позицию, канадский форвард похож с Хелениусом, однако при прочих равных Лучанко обладает отменной скоростью, которая на регулярной основе позволяла ему проходить соперников в лиге Онтарио. При этом Джетт уступает финну в завершении, но в «Филадельфии» посчитали его навыки более необходимыми для команды. Многие в «Флайерз» остались в восторге от Лучанко (больше всего — от скорости) в лагере развития, но пока, несмотря на определённые проблемы «лётчиков» в центре, появление нападающего, которому только 21 августа исполнится 18, в основе по ходу этого сезона кажется маловероятным.

Сэм Дикинсон («Сан-Хосе», 11)

В отличие от двух предыдущих игроков, новоиспечённый защитник системы «Шаркс» может похвастаться богатырскими габаритами (190/92). При этом Дикинсон обладает отличным для своих размеров катанием и убойным броском — команда, которая позволит ему щёлкнуть в касание, может очень сильно об этом пожалеть. Некоторые эксперты предсказывали Сэму уход даже в топ-5, однако он стал лишь пятым выбранным защитником, не говоря об общей позиции. Физически канадец наверняка готов к НХЛ, но за океаном слегка критикуют его за недостаточную скорость принятия решений — в самой быстрой лиге мира промедлений не простят.

Зэйн Парех («Калгари», 9)

Для Пареха преддрафтовый год получился невероятно успешным — он стал лучшим снайпером и бомбардиром среди защитников в лиге Онтарио, завоевал Мемориальный кубок и был признан лучшим игроком на своей позиции во всей системе юниорских лиг Канады. По признанию самого Зэйна, он старается перенять стиль игры Кейла Макара — хват и габариты (183/84) к этому располагают. И у него неплохо это получается — Парех любит разгонять атаки и самостоятельно прорываться к воротам на скорости, умело компенсирует скромные для защитника размеры работой клюшкой, а также обладает убойным броском. В прессе, впрочем, его чаще сравнивают с Куинном Хьюзом и Эриком Карлссоном и даже называют новой версией последнего.

Зэйн Парех Фото: AP/TASS

Беркли Каттон («Сиэтл», 8)

Каттон — лучший бомбардир Западной хоккейной лиги среди выпускников этого драфта и четвёртый в общей сложности (116 (54+62) очков в 68 матчах). Набор характеристик у Беркли хорош: катание, бросок, видение площадки, игровой интеллект, лидерские качества — всё при нём. По ожиданиям многих экспертов, канадец должен был уходить с драфта раньше, но, по их же сообщениям, на итоговый выбор повлияли габариты — будь Каттон (180/79) на 3-4 сантиметра повыше, он вполне мог бы оказаться в топ-5, а то и в топ-3 ярмарки юниоров. Сам игрок при этом уверен, что его размеры не станут проблемой, а «элитный» мозг позволит нивелировать все недостатки.

Картер Якемчук («Оттава», 7)

Похожий по типажу на Сэма Дикинсона Якемчук (191/92) провёл последние три сезона в команде с говорящим прозвищем «Наёмные убийцы» — раздающий силовые приёмы направо и налево защитник насобирал аж 120 штрафных минут в последней регулярке. При этом Картер невероятно ловок в обращении с шайбой — он уверенно идёт в обыгрыш и может перехитрить соперника даже на месте, а также является хорошим плеймейкером. После просмотра нарезок с его действиями кажется даже немного странным, что Якемчук является защитником — тем более что игру у своих ворот Картеру необходимо подтянуть.

Картер Якемчук Фото: AP/TASS

Тидж Игинла («Юта», 6)

Многие ожидали увидеть сына Джерома Игинлы в «Калгари», но случиться этому не было суждено — новички НХЛ с мусорным баком вместо сердца забрали Тиджа себе. Старший из сыновей легенды «Флэймз», как и его отец, является ярко выраженным снайпером и при этом играет в силовой хоккей — с точки зрения стиля это практически полная копия Джерома. Пару достижений своего прославленного родителя Тидж уже повторил, став чемпионом Западной хоккейной лиги и завоевав золото МЧМ в составе сборной Канады. А вот как сложится его карьера в НХЛ и когда она вообще начнётся — пока вопрос.

Беккетт Сеннеке («Анахайм», 3)

Выбор «Дакс» шокировал многих, включая самого игрока — его реакция в одночасье стала мемом, а клуб из Калифорнии даже нашёл способ заработать на этом, выпустив футболку с изображением Сеннеке и фразой «What the» и эмблемой в виде головы утки — слово duck здесь очевидно является лишь прикрытием, а реальное выражение можно было легко прочитать по губам во время трансляции церемонии.

Какой-то выдающейся статистикой даже на уровне лиги Онтарио Беккетт похвастаться не может, но зато его главные навыки — владение шайбой, дриблинг и скорость — смакуют в соцсетях чуть ли не со всех ракурсов. Вместе с Тиджем Игинлой Сеннеке организовал убойную связку на недавнем World Junior Summer Showcase, но пока такой высокий выбор всё равно кажется очень большим авансом.

Артём Левшунов («Чикаго», 2)

«Хорошие габариты, отличное катание, и у него есть тот самый фактор — когда он хочет владеть шайбой, хочет влиять на ход игры, быть на льду в самые важные моменты матча. И это не мешает обороне. И я думаю, то, что в нём 200 футов, является ключевым для защитников. Так что он нравится нам во всём», — так описал Артёма ассистент генерального менеджера «Блэкхоукс» Марк Итон.

Левшунов стал первым выбранным на этом драфте защитником и рекордсменом Беларуси — никогда игрока из этой страны не забирали так рано. Перспективы Артёма сразу же заскочить в НХЛ кажутся вполне реальными — оборонительный корпус «ястребов» сложно назвать мощным, и шанс показать себя в элите талантливому защитнику может быть предоставлен уже в начале сезона.

Маклин Селебрини («Сан-Хосе», 1)

Интриги с первым номером этого драфта фактически и не было — Селебрини был назван фаворитом задолго до самой церемонии, и главный вопрос заключался лишь в том, кому удастся заполучить нападающего. Больше всех повезло «акулам», генеральный менеджер которых поспешил объявить о предстоящем выборе сразу по итогам драфт-лотереи.

Взрывного хоккея от Маклина ждать не стоит: канадец не выделяется сумасшедшим дриблингом, но при этом хорош и в созидании, и в завершении, и в разрушении — Селебрини очень импонирует игра Патриса Бержерона, а североамериканские эксперты называют его гибридом Сидни Кросби и Джонатана Тэйвза. Пока, правда, сам игрок ещё не принял решения, где будет проводить сезон. Сложно представить его возвращение в студенческую лигу, хотя пример Оуэна Пауэра говорит, что всё возможно.

Игроки из других раундов драфта-2024, подписавшие контракты в НХЛ:

Второй раунд: Игорь Чернышов («Сан-Хосе», 33), Доминик Бадинка («Чикаго», 34), Харрисон Брунике («Питтсбург», 44), Таннер Хоу («Питтсбург», 46), Леон Муггли («Вегас», 52), Ессе Пулккинен («Айлендерс», 54), Картер Джордж («Лос-Анджелес», 57).

Третий раунд: Илья Протас («Вашингтон», 75), Ким Сааринен («Сиэтл», 88).