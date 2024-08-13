«Очень хотел вырваться из системы СКА». Яркое интервью с вратарём «Авангарда» Бердиным

Вратарская бригада «Авангарда» в это межсезонье пополнилась Михаилом Бердиным – ещё молодым голкипером, который впервые в карьере получил возможность на постоянной основе закрепиться в топ-клубе. В откровенном интервью корреспонденту «Чемпионата» Бердин рассказал:

— когда началась история переговоров с «Авангардом»;

— при каких обстоятельствах брал автограф у своего нынешнего одноклубника Проскурякова;

— как справлялся с психологическим грузом в ХК «Сочи»;

— о драке с игроком «Куньлуня» и едва не забитом победном голе в ворота «Авангарда»;

— о ментальном взрослении и лидерских качествах;

— о жизни в Омске и первых тренировках в «Авангарде»;

— о провальной игре в «Матче года» со звёздами НХЛ;

— об отъезде из Америки по патриотическим причинам.

«Для меня «Авангард» всегда был в приоритете. Наша история началась ещё три года назад»

— Переход в «Авангард» — это пока главный вызов в карьере?

— Один из – точно. Всё-таки в каждом возрасте есть сложные вызовы, и этот один из самых интересных.

— Как происходил процесс переговоров?

— История с «Авангардом» началась ещё три года назад. Был ковид, и я уже хотел в Россию вернуться. Однако не получилось тогда с «Виннипегом» договориться, не отпустили меня. Затем уже в прошлом сезоне, в декабре перед дедлайном, пытались обменяться в Омск. Не сложилось, хотя вроде говорили, что всё в порядке. Но, может быть, всё именно так и должно было произойти. В это межсезонье тоже всё слегка подзатянулось, агент проделал огромную работу, и я включался. В какой-то момент уже не верилось, что всё получится, однако затем в один прекрасный день мне позвонили и сообщили, что я игрок «Авангарда». Я был счастлив.

— Вы стремились именно в «Авангард»?

— Я много анализировал, думал, где хочу оказаться, и для меня «Авангард» всегда был в приоритете. Интерес проявляла ещё пара команд, но для меня переход в Омск был главной целью.

— Обычно игроков подкупает заинтересованность в них. Сергей Звягин давал вам это понять?

— Когда произошёл обмен, мы созвонились, и он сказал, что рад, что давно хотел со мной поработать. Думаю, в таком клубе интерес к хоккеисту – это коллективное решение.

— Есть какой-то плюс в том, что главный тренер – бывший вратарь?

— Сезон покажет, но раньше у меня такого в карьере не было.

— Завершая тему перехода в Омск: вы хотели вырваться из экосистемы СКА?

— Расти можно в любом месте, это всё только от тебя зависит. Но да, вырваться из той системы очень хотел и рад, что так всё сложилось.

Михаил Бердин на тимбилдинге «Авангарда» Фото: ХК «Авангард»

«В ХК «Сочи» не готов был мириться с ситуацией даже после 20 поражений подряд»

— Вы приглашены на роль первого номера в «Авангард»?

— В топовом клубе всегда будет конкуренция. Не бывает так, что тренер звонит и говорит, что тебя зовут железным первым номером. Кто сильнейший – тот и будет играть. В «Авангарде» отличные голкиперы, круто, что реально будет здоровая конкуренция.

— С Хомченко и Проскуряковым пересекались раньше?

— Я вот Илье рассказывал, что в своё время у него карточку с автографом брал, когда они в Уфу приезжали. Не помню точно, сколько мне было лет, но я тогда ждал все выездные команды, просил у хоккеистов эти карточки – раньше так было модно, что игрок их носил постоянно с собой, как визитки. Я их собирал, а сейчас даже не знаю, куда все делись.

— В «Сочи» у вас была в буквальном смысле расстрельная позиция. Как справлялись психологически, ведь вы ненавидите проигрывать?

— Да, очень тяжело. И самое тяжёлое, когда начались серии поражений, говорить себе, что сегодня сделаю всё, чтобы не проиграть, и вроде делаешь это, но всё равно проигрываешь. Опустошённость после каждого матча. Однако это закаляет, и не было такого, даже после 20 поражений, что я выходил на игру и заранее опускал руки. Готов был биться, брал на себя больше, старался в раздевалке разговаривать, бодрить команду, потому что у многих были потухшие глаза. Не готов был мириться с ситуацией.

— Знаменитая драка с Броссо из «Куньлуня» — это как раз из серии «взять на себя больше, чем обычно»?

— Я считаю, что в такой ситуации команда должна заступаться за вратаря. Были молодые на льду, и если они не смогли постоять за меня, то я сам это сделаю. А так – это работа защитников.

— Ещё один момент из прошлого сезона, когда вы проявили себя нестандартно – почти состоявшийся гол в овертайме в пустые ворота «Авангарда».

— Да, было такое. Шарипзянов на красной линии высоко поднятой клюшкой шайбу подбил. Я так здорово бросил ещё… Представляете, если бы победный гол забил? Но рядом со штангой прокатилась. А в конце овертайма «Авангард» вырвал победу.

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— Сильно переживали за личную статистику в «Сочи»? Всё-таки это один из факторов, на который смотрят потенциальные покупатели.

— У меня, кстати, была неплохая статистика, просто много пропущенных шайб. Но я такой фактор заметил, что если вратарь парится о своей статистике, после игры бежит смотреть на неё, то ему это быстро начинает мешать, отвлекает его. Нужно думать о победе команды, просто бороться за каждую шайбу – тогда и статистика придёт. Конечно, знал свои цифры, но никогда не зацикливался на них. В «Сочи» искренне, всем сердцем верил, что мы можем попасть в плей-офф, и это была моя цель, а не в том, чтобы кому-то себя продать статистикой.

— В чём всё-таки были плюсы игры за «леопардов»?

— На самом деле, вынес много положительного. Прекрасные люди там работают, персонал, тренеры, в техническом плане прибавил от занятий с наставником вратарей. Плюс психологическая закалка серьёзная там. Ещё быт: со мной в городе мама жила, сочинские болельщики меня сильно любили, мне нравилось это внимание.

«Взбучку на пятачке устраивать не планирую. Уже сказал ребятам в «Авангарде», что надеюсь на них»

— Как думаете, сейчас сильно придётся перестраиваться от реалий «Сочи» к реалиям «Авангарда»?

— Вообще, у вратаря работа везде одна. Но нюансы, конечно, есть. Уже сейчас видно, что тут защитники намного качественнее, мне не нужно делать лишнюю работу за воротами, на подборах, больше доверяешь своим полевым.

— Звягин рассказал, что у вас сразу был разговор о вашей эмоциональности и что вы повзрослели. Вы, вероятно, и сами так считаете?

— Да, мы говорили об этом. Я сказал Сергею Евгеньевичу, что услышал его и он может даже не переживать за этот момент. Я чётко знаю, что мне нужно делать. Повзрослел – это значит, что набрался опыта. В «Сочи» была такая команда, что я хотел всё сделать один за всех, а здесь ребята поддержат, помогут, направят.

— Но повзрослеть – не значит отступить от индивидуальности. Ждать ли от вас в «Авангарде» нестандартных действий?

— Взбучку на пятачке точно не планирую устраивать. Уже сказал ребятам, что надеюсь на них в этом вопросе, так что я на это не настроен. Также не собираюсь играть как-то рискованно, вульгарно. Буду делать только то, что поможет команде побеждать.

— А желание активно играть клюшкой за время в КХЛ никуда не делось?

— Оно уменьшается, честно скажу. Всё-таки здесь это не так ценится, здесь это не так уж хотят видеть. В моём первом сезоне в «Сочи» у меня было много отличных моментов игры клюшкой, помогал защитникам, но, когда я в конце сезона допустил одну ошибку, меня за это сожрал тренерский штаб.

Сейчас, конечно, не перестану совсем действовать клюшкой – это моя сильная сторона. Однако это должно быть просто и солидно, без авантюр. На тренировках в «Авангарде», кстати, этот элемент отрабатываем, тренеры постоянно задействуют вратарей со вбросами шайбы.

Михаил Бердин в ХК «Сочи» Фото: photo.khl.ru

— То, что вы становитесь спокойнее, взрослее, не мешает вам в проявлении авторитета в раздевалке? Особенно в «Авангарде», где уже есть ментальные лидеры.

— Да тут же дело не в том, что тебе кто-то разрешает или запрещает говорить. Авторитет может проявляться не только в длинных речах мотивационных, но и в умении поддержать партнёра, сказать несколько подбадривающих слов в нужный момент. Стеснения никакого в раздевалке «Авангарда» у меня нет, здесь очень приятный коллектив, все общаются между собой.

— В прошлом сезоне неформальным лидером команды стал Марк Верба. Что о нём скажете?

— Мы с ним ещё в 13-14 лет в одной команде играли, потом в сборной вместе жили. Так что я этого «безумца» давно знаю. Но ещё не успел оценить, какой он сейчас, потому что это в играх будет видно, тренировки – всё же другое.

«В раздевалке после «Матча года» хотелось под землю провалиться»

— Что думаете о первом цикле предсезонной подготовки «Авангарда»?

— Первое, что бросается в глаза – нет равнодушных, все выкладываются на 100%. Разговаривали с ребятами на тимбилдинге, и это бальзам на душу, когда видишь, как все работают. Очень здорово, что сложился такой рабочий коллектив, и даже не возникает вопроса, какие цели у команды.

— В команде обсуждали травму Владимира Ткачёва?

— Да, аккуратно обсудили немного.

— От кого пришла идея надеть футболки со словами поддержки на открытую тренировку?

— Точно не знаю, потому что всё очень быстро произошло. Конечно, поддержали все с огромным удовольствием. Владимир – наш лидер, очень важную роль играет для команды и для города.

— Вы сами уже успели освоиться в Омске?

— Каждый день общаюсь с таксистами – это моё любимое занятие сейчас (смеётся). Здесь приятные, классные люди, видно, как город живёт хоккеем. Я слышал про это, но раньше не осознавал в полной мере, как им важен «Авангард», насколько искренне они болеют и переживают за клуб.

— У вас не слишком задался «Матч года». Понятно, что это несерьёзная игра, но всё же как отнеслись к этому?

— Я допустил ошибку, решив поехать в Москву из Уфы на машине, выбился из графика. Практически не спал, а тут мне с первого броска Саня Овечкин забивает… Всё было мимо, невпопад. Но это был мой первый летний выход с игроками, до этого предсезонку посвятил физике, и у меня было на льду лишь 10 вратарских тренировок, на которых оттачивал отдельные детали. И вот первый бросок от полевого игрока за три месяца, да ещё и от Овечкина. Представляете? Хотя от него не стыдно пропустить.

Михаил Бердин и Александр Овечкин во время «Матча года» Фото: photo.khl.ru

Но, если честно, когда потом пришёл в раздевалку, хотелось под землю провалиться. Я ведь даже когда с детьми выхожу, то переживаю, как в реальной игре. У меня никогда не было пофигистичного отношения, даже на Матче звёзд КХЛ играл в полную силу.

— Сейчас уже машину в Омск пригнали?

— Я хотел, но решил не повторять ошибку (смеётся). Папа позже пригонит.

— Любите ездить за рулём?

— Да, обожаю. На Алтай часто езжу. Была интересная история, когда меня Чибисов позвал туда, мы с друзьями в какой-то деревне купили простую «Ниву» и на ней ехали 17 часов. В результате 3500 км на этой «Ниве» по Алтаю проехали, пять здоровых хоккеистов в одной машине. Сейчас её в Уфу забрал, на рыбалку на ней езжу.

Ну а Алтай – волшебное место с особенной энергетикой. Обожаю его, в прошлом году там специально свадьбу сделали, чтобы все родные там побывали.

«Сейчас я особенно понимаю, насколько Россия крутая страна. Хочу, чтобы мои дети росли здесь, а не в Америке»

— Правильно понимаю, что вернуться в Россию вы решили во многом из-за изменившейся геополитической ситуации в мире?

— Это один из основных факторов. И раньше появились причины, но это было крайней точкой. Уже до этого что-то понимал, много смотрел вокруг, разговаривал со звёздами НХЛ о жизни помимо хоккея. Ситуация накалялась, я думал об отъезде, а когда началась СВО, то буквально через два дня сказал агенту, чтобы он сделал всё для моего возвращения в Россию.

— Это проявление патриотических чувств или попытка уйти от давления?

— Давления никакого там не испытывал. Просто для себя решил, что хочу жить дома. Россия – мой дом, здесь живут все мои родные, и я хочу, чтобы мои дети росли здесь, а не в Америке.

— Но если бы у вас была постоянная практика в НХЛ, вы решились бы на такой шаг?

— Да. К тому же перед отъездом у меня был односторонний контракт, в АХЛ меня могли отправить только через драфт отказов. Но тут в любом случае уже не в хоккее было дело. Я каждый год себя уговаривал потерпеть, посмотреть, что будет, но, анализируя будущее, пришёл к выводу, что вижу себя в России.

— То есть о возвращении за океан даже не будете задумываться, пока не изменятся внешние условия?

— Да, именно так. Меня спрашивают сейчас, жалею ли я о принятом решении, но не было ни одной минутки, ни одной секунды, когда бы я задумался о том, не зря ли вернулся. Я безумно счастлив, у меня здесь сын будет расти, родители, бабушки рядом. Я кайфую от России. И сейчас особенно понимаю, насколько у нас крутая страна. Есть люди, которые мечтают об НХЛ, и этой мечте можно следовать, но я знакомым, кто уехал, говорю: «Не верьте блокбастерам – вы все вернётесь». Так оно и происходит.