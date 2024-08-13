В СКА едет скандальный защитник из НХЛ. Неужели Петербург и сейчас уложится в потолок?

Как бы Тони Деанджело ни пытался убедить общественность в том, что в слухах о его переезде в КХЛ нет «ни капли правды», от судьбы не убежишь — в ближайшее время экс-защитник ряда клубов НХЛ подпишет контракт с петербургским СКА, в который американца и отправляли СМИ на протяжении последних нескольких недель.

Материалы по теме Эксклюзив Американский защитник Тони Деанджело не останется в НХЛ и перейдёт в СКА

Ещё год или два назад такой переход мог бы произвести куда больший фурор, хоть и был абсолютно нереален — сперва Тони провёл отличный сезон в «Каролине», благодаря которому смог слегка восстановить репутацию и заработать щедрый двухлетний контракт в «Филадельфии», а затем, хоть и был выкуплен «лётчиками», довольно быстро вновь стал «ураганом».

Однако возвращение в Роли не задалось — Деанджело, даже несмотря на то, что провёл девять матчей в плей-офф, не пригодился Роду Бриндамору и «Харрикейнз» и вышел на рынок свободных агентов НХЛ, где не пригодился вообще никому. В соцсетях уже ставят крест на защитнике и говорят, что его карьера в сильнейшей лиге закончилась — и это в 28 лет. При этом в криминальных историях Тони замечен не был, однако даже без грандиозных проблем с законом всё равно стал нежеланной персоной в Северной Америке.

Перспективы Деанджело в НХЛ разбились «благодаря» его скверному характеру, который начал проявляться ещё на юниорском уровне — по ходу третьего сезона в лиге Онтарио игрок в общей сложности заработал себе 10 матчей дисквалификации за оскорбления других хоккеистов, а также арбитра. Отбыв один из таких штрафов, Тони вернулся в строй в последнем матче сезона и был удалён с площадки по ходу игры — вновь за оскорбление арбитра.

Едва ли игрок с такой дурной репутацией мог бы заработать себе путёвку в НХЛ, однако Деанджело славился не только своими околохоккейными выходками, но и достижениями непосредственно на льду. Будущий армеец набирал всё больше очков с каждым сезоном, а во время последнего года среди юниоров был признан лучшим защитником и лиги Онтарио, и всей CHL.

К тому моменту он уже был задрафтован «Тампой» — в 2014 году «молнии» закрыли глаза на проступки Тони и выбрали его под общим 19-м номером. Впоследствии в клубе заявили, что многие обвинения в адрес Деанджело были слишком раздутыми, а тогдашний генеральный менеджер «Лайтнинг» Стив Айзерман уверял, что игрок изменится и вырастет.

Тони Деанджело в составе «Тампа-Бэй» во время предсезонного матча Фото: Dirk Shadd/Zuma/ТАСС

За основу южан он так и не провёл ни одного официального матча — руководству клуба хватило одного сезона Тони в АХЛ, чтобы понять, что проблемы с поведением так никуда и не делись, а в придачу к этому защитник ещё и плохо оборонялся, при том что продуктивность в атаке от него была на хорошем уровне. Следующий год Деанджело провёл уже в системе «Аризоны», однако закрепился в статусе игрока НХЛ лишь в «Рейнджерс» — «койоты» также не вынесли характера американца и поспешили избавиться от него после 39 матчей в элите.

В свитере нью-йоркцев Тони провёл самый стабильный отрезок — отыграл два с половиной сезона, набрал немногим меньше сотни очков и закрепился в топ-4 команды. Всё испортило начало регулярки-2020/2021, перед которой Деанджело подписал новый контракт — после штрафа за неспортивное поведение в первом же матче сезона главный тренер команды Дэвид Куинн усадил американца в резерв, а генеральный менеджер Джефф Гортон рассказывал, что Тони было сказано: ещё одна выходка — драфт отказов.

И уже в конце января 2021-го защитник провёл последний матч за «Рейнджерс» — после поражения в овертайме матча с «Питтсбургом» Деанджело подрался с российским вратарём Александром Георгиевым, а летом контракт с ним был расторгнут.

Теперь опального игрока подписывает клуб из Санкт-Петербурга. Сложно сказать, чего ожидать от Тони в Северной столице — с одной стороны, игрок-то он неплохой даже по меркам НХЛ, а в нашей лиге и вовсе может стать одной из главных звёзд. Вот только что армейцы собираются сделать с его характером, который, очевидно, толком не приняли ни в одной из его предыдущих команд? Удары исподтишка, стычки на ровном месте, глупые удаления — Деанджело не раз был замечен за этим в Северной Америке, и далеко не факт, что в Петербурге смогут найти подход к взбалмошному защитнику.

Но это ещё полбеды — для подписания контракта с Тони СКА вновь придётся проводить манипуляции с составом. Под потолком зарплат у армейцев не осталось места — более того, петербуржцы превышают его на 10 млн рублей (здесь и далее — данные «СЭ»). Допустим, несколько игроков на двусторонних контрактах будут спущены в фарм-клубы, но это освободит совсем немного денег для игрока, который вряд ли поедет сюда играть за копейки даже при наличии статуса персоны нон грата в НХЛ — даже 50 млн (а за океаном Деанджело с учётом выкупленного контракта получил $ 6,675 млн за последний сезон) без дополнительных действий в Петербурге не наскребут — разве что Сергей Сапего, чья зарплата после заключения нового договора пока не указывается, не играет за хлеб с маслом (по крайней мере, официально).

Можно ли будет поверить, что в СКА вновь сработают гении переговоров и Тони согласится на те же 50 млн, что и его экс-одноклубник по «Каролине» Евгений Кузнецов, и вернувшийся из НХЛ Никита Зайцев, и Михаил Григоренко? Да почему бы и нет — уж нам ли не знать, как в Петербурге умеют умещать всех звёзд под одним небосклоном, то есть потолком.

Но для пущей уверенности армейцы наверняка что-либо предпримут в отношении уже имеющихся игроков. Какие у них варианты? Во-первых, в списке «на выход» первое место прямо сейчас занимает Эмиль Галимов, который должен заработать 40 млн в новом сезоне. На берегах Невы уже давно не рассчитывают на услуги форварда, и именно он является главным кандидатом на расторжение контракта.

Во-вторых, у СКА есть возможность перезаключить договор с понижением зарплаты ещё с одним игроком. Ранее через такую процедуру прошли уже упомянутый Сапего и Арсений Грицюк, что позволило клубу пригласить Евгения Кузнецова. Не исключено, что эта опция потребуется и для подписания контракта с Деанджело, но найти кандидатуру на этот раз будет чуть сложнее — хотя кто-либо из трио защитников Земчёнок — Педан — Фальковский, где каждый зарабатывает по 40 млн, вполне может оказаться третьим «урезанным». Тем более что именно у них Тони и будет отбирать игровое время — места Никишина и Зайцева в шестёрке игроков обороны не обсуждаются, а вот перечисленная троица будет бороться за оставшиеся три позиции с Сапего и Галенюком, которого вернули из «Сочи» только в это межсезонье.

Всё идёт к тому, что СКА в очередной раз сможет подписать дорогостоящего новичка и без проблем заявить его для игры в КХЛ. За тем, как Деанджело уживётся в России, будет довольно интересно понаблюдать. Американец может стать как усилением атакующего потенциала оборонительного корпуса армейцев, так и тем, кто спустя небольшое время и «разногласия» с тренерским штабом опять будет искать себе новое место работы.