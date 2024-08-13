Первый номер драфта НХЛ в помощь. «Куньлунь» вправду нацелился на медали?

Итоги прошлого сезона для «Куньлуня» были такими же, как и шесть лет до этого – команда осталась без плей-офф. Были на то объективные причины в виде сложного и плотного календаря, который был уготован, чтобы китайская сборная смогла вызвать игроков из «Куньлуня». Правда, в итоговый состав не попал ни один игрок из «Ред Стар», что вообще лишило смысла того сыр-бора с расписанием.

Слова о медалях не были взяты с потолка. Михаил Кравец в недавнем интервью «Чемпионату» заявил об амбициях команды: «Будем готовить эту команду, чтобы она выигрывала медали. Задача стоит перед тренерским штабом такая, мы отступать никуда не собираемся, будем держать в голове этот позитив и улучшать свою игру как на тренировке, так и на игре».

Давайте посмотрим, какую смысловую нагрузку несут слова нового рулевого «Куньлуня». Что это: амбиции, реальность или резонёрство?

Изменения в тренерском штабе

Ушли: Андрей Парфёнов, Бретт Белльмар.

Пришли: Михаил Кравец, Александр Савченков.

Главное изменение, конечно же, смена главного тренера. Виктор Игнатьев, камень в огород которого за прошлый сезон точно кинуть нельзя, больше не главный тренер команды. Но работу он не потерял, оставшись в тренерском штабе команды. На роль главного был взят Михаил Кравец, который весной поспешно был уволен из Омска, а полтора года назад брал медали с «Авангардом».

По крайней мере, на бумаге кажется, что «Куньлунь» больше приобрёл, чем потерял.

Изменения в составе

Ушли: Никита Парфенюк, Джемел Смит, Теэму Пулккинен, Девин Броссо, Райан Спроул, Алекс Рич, Тёрнер Оттенбрайт, Кори Кейн, Джейсон Фрэм.

Пришли: Мартен Лефевр, Иэн Маккошен, Константин Волков, Джейден Хальбгевакс, Хадсон Элинюк, Крис Уилки, Адам Кленденинг, Кайл Кейзер, Юрий Паутов, Томаш Юрчо, Дэнни О'Реган, Рурк Шартье, Наиль Якупов.

Главные потери – это уход старожилов китайской команды, Кейна и Спроула. Можно было бы то же самое сказать про Пулккинена, но его эффективность в «Куньлуне» если не была равна нулю, то к нему стремилась. В остальном потери китайской команды достаточно рядовые.

Наверняка добрую половину пришедших хоккеистов читатели не знают, поэтому приведём слова главного тренера, который объяснил, на кого был сделан упор при усилении: «Может быть, мы не можем набрать игроков на какие-то большие суммы, но брали опытных, тех, кто играл с ребятами, которые были до этого, кто-то играл против. Мы много ребят просмотрели и остановились на тех, кто показывал стабильную игру в АХЛ и НХЛ, несколько человек там поиграли. Может быть, они не занимали там лидирующие позиции, но поиграли всё равно. Плюс рассматривали тех, кто после этого уехал в Европу и показывал хороший хоккей, был результативен».

Среди всех усилений выделяется переход Томаша Юрчо. Во-первых, мы с ним прекрасно знакомы и можем предположить, что в «Куньлуне» словак может спокойно играть в первом звене. Во-вторых, Томаш отказал «Авангарду» в пользу «Куньлуня». Связано ли это с местом расположения команды, фигурой главного тренера или финансовыми условиями – неясно.

Томаш Юрчо Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Самое громкое подписание же состоялось вчера – Наиль Якупов теперь не безработный. Наиль в прошлом сезоне доказал, что может играть на лидирующих позициях в команде, не напитанной звёздами первой величины. Однако о последствиях травмы, полученной по ходу прошлого сезона, нам ещё предстоит узнать.

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Перспективы

Давайте по порядку. Фигура главного тренера не вызывает вопросов, так как Кравец ещё полгода назад работал в топ-клубе, а также продолжает гореть работой. К тому же Михаил Григорьевич долгое время жил и играл в Северной Америке, так что проблем с иностранцами, коих много, у главного тренера возникнуть не должно. Нюансы работы в Мытищах может ему подсказать и Виктор Игнатьев, который совсем недавно был главным тренером. Это тоже должно пойти в плюс.

Вопрос адаптации североамериканцев к российскому хоккею всегда острый. Часто случается так, что окружающая среда и менталитет не позволяют игрокам показывать свою лучшую игру. Но вряд ли этот аргумент можно будет применить к «Куньлуню», где собрался некий филиал клуба АХЛ. В коммуникации точно проблем не будет. Да, кто-то точно не оправдает ожиданий, но причина будет крыться в другом.

Если брать прибывших североамериканцев, то глаз сразу падает на Адама Кленденинга, который семь лет провёл в лучшей лиге мира и должен стать лидером обороны «Куньлуня», и Рурка Шартье, который ещё в прошлом году провёл 37 игр за «Оттаву» в НХЛ. Да, там он больше выполнял функции чеккера, но в Мытищах ему будет предоставлена другая роль.

Адам Кленденинг Фото: Frank Jansky/Zuma/ТАСС

Конечно же, нельзя уделить чуть больше внимания первому номеру драфта НХЛ – Наилю Якупову. Его уже сейчас можно назвать венцом амбиций китайской команды, и дело не только в громком имени. Возможно, конечно, что подобный переход стал возможен только из-за отсутствия иных вариантов продолжения карьеры, но сам факт подобного перехода показывает, что «Куньлунь» настроен серьёзно, раз может провернуть такой трансфер.

Во что выльется эта серьёзность и громкие слова о медалях? Здесь всегда будут спорить два лагеря, первый будет уповать на то, что надо мечтать и ставить самые высокие цели, второй заручится культовой цитатой из фильма «Брат» — «бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе».

А теперь обсудим то же самое без привязки слов Кравца о медалях. Здорово, что на Западе появилась команда, которая не будет статистом и всерьёз поборется за плей-офф. И, вполне возможно, спустя восемь лет китайскую команду мы там увидим. Но дальше зайти будет почти нереально. Всё-таки конкуренты тоже не отдыхали в межсезонье.