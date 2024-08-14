«Никогда не потерплю подлости и трусости». Честное интервью с Мартемьяновым

В прошлом году Андрей Мартемьянов во второй раз в карьере возглавил хабаровский «Амур». На тот момент на протяжении пяти сезонов кряду дальневосточный клуб не мог пробиться в плей-офф. В последний раз «тигры» становились участником розыгрыша Кубка Гагарина ещё в 2018 году, когда командой руководил как раз Мартемьянов. И в первом же сезоне после возвращения специалиста в Хабаровск «Амуру» удалось прервать неудачную серию.

Примечательно, что новый контракт с главным тренером был подписан ещё в тот момент, когда «Амур» только боролся за попадание в восьмёрку в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «тигры» навязали отчаянное сопротивление будущему чемпиону КХЛ магнитогорскому «Металлургу» (2:4), а теперь ставят перед собой ещё более высокие задачи. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 61-летний Мартемьянов рассказал:

о вынужденных изменениях в предсезонной подготовке;

об испытанном удивлении после продления контракта в феврале;

о том, что сказал Илье Набокову после завершения серии плей-офф;

о важности сохранении прошлогоднего костяка и произведённом усилении в межсезонье;

о причинах произошедших изменений в тренерском штабе;

о повышении планки ожиданий от выступления в новом сезоне;

о том, почему готов отпустить игроков сборных на олимпийскую квалификацию;

и о том, каких вещей никогда не потерпит в своей команде.

«Не понимаю, почему КХЛ решила сократить предсезонку. Игрокам было тяжело, но они держат удар»

— Год назад вы говорили, что у вас наработана обкатанная предсезонная подготовка, которая ранее дала результат в «Сибири» и не было смысла её радикально менять после перехода в новую команду. Пришлось вносить серьёзные изменения в тренировочный процесс из-за уменьшения сроков предсезонки на две недели в этом году?

— Безусловно, подготовка была изменена. Во время отпусков мы были с парнями на связи, они готовились самостоятельно, но всё равно, когда ты работаешь вне команды, подготовка в любом случае не та.

Честно говоря, немного недопонимаю, почему КХЛ решила так сделать. Если вам надо собирать команду первого числа – собирайте. Надо вам собрать команду 10-го числа – ради бога. Но есть же группа молодёжи, которую необходимо подтягивать как физически, так и психологически, чтобы парни почувствовали себя своими. На это нужно время и общение с игроками более высокого уровня.

Что касается самого тренировочного процесса, то сейчас я вижу, что ребятам тяжеловато. Мы изменили подготовку, сделав её более форсированной.

— Она стала интенсивнее, ведь тот тренировочный объём, который раньше надо было уложить в полтора месяца, сейчас нужно уложить всего в месяц?

— У нас всегда были интенсивные тренировки, но нагрузку сейчас ребята получают более высокую. Слава богу, что первую четырёхдневку ребята отработали хорошо. Было заметно, как им тяжело, но они держали удар. Затем началась вторая четырёхдневка, и уже видно, что и по настроению, и по движению они выглядят намного лучше.

— В том интервью вы ведь также говорили, что для дальневосточных команд предсезонная подготовка носит ещё более высокое значение, чем для западных.

— Сто процентов, потому что здесь тренируется не только физическое состояние, но и психологическое. Надо работать через не могу и уметь переносить смены часовых поясов, да и само нахождение в самолёте. Для этого нужно включать характер, выискивать дополнительные резервы. Может быть, и на льду нужно переработать, чтобы всему этому научиться.

«Советский хоккей всегда был одним из лидеров, если не лидером. Из нас выжимали всё»

— Все ли в хоккеисты в хорошем состоянии прибыли на сбор после индивидуальной подготовки или без нареканий всё-таки не обошлось?

— Скажу без лишнего пафоса – ребята вышли в удовлетворительном состоянии. Знаю, что они много тренировались. Сейчас есть такие вещи, как тренировочные лагеря. Но всё равно работа у нас специфическая. Ребята провели аэробные тренировки, сейчас упор больше делается на скоростно-силовую составляющую, а в команде она переносится немного по-другому.

— Из ваших слов в начале разговора можно сделать вывод, что вы недовольны решением КХЛ сократить предсезонную подготовку. Остаётесь приверженцем советской методики?

— Если люди помнят историю, то советский хоккей всегда был одним из лидеров, если не лидером. Это признавали во всём мире – не только в Европе, но и за океаном. Очень много в советской методике строилось на физической подготовке. И скоростная выносливость, и силовая выносливость, и общая выносливость – всё это было на самом высоком уровне.

Вспоминаю те времена, когда сам был хоккеистом – в советские времена из нас выжимали всё. Мы готовились два с половиной месяца, игр тогда было поменьше, но глядя на игроков тех лет – они были настоящими атлетами. Мы были физически развиты и могли играть во все игры – в футбол, в волейбол и так далее. Любую нагрузку и любое задание выполняли от и до.

Андрей Мартемьянов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Есть ощущение, что у такой подготовки был и негативный эффект, ведь в большой массе хоккеисты рано заканчивали. Мало кто мог доиграть до 40 лет, как сейчас это делает тот же Яков Рылов.

— Это всё происходило искусственно! Возьмите тех же Фетисова или Касатонова: когда они закончили? Багаж был наработан десятилетиями и функционалку закладывали на таком высоком уровне, что можно было спокойно играть до 40 лет. Я сам доиграл почти до 40 и ничего – не сломался, жив и здоров.

«Конец сезона в мае – революционное решение. В данный момент у нас переходный период»

— В прошлом сезоне «Амур» максимально достойно выступил в плей-офф, но всё равно завершил сезон в 10-х числа марта. В новом сезоне последние матчи регулярки запланированы на третью неделю марта. В этом решении КХЛ видите шаг вперёд?

— В данный момент у нас переходный период, потому что люди практически 3,5 месяца провели вне команды. Это сложно. Но ничего – переживём переходное время, и дальше всё будет нормально. Учитывая, что сезон теперь будет заканчиваться в мае, то это действительно революционное решение. Посмотрим, как всё будет складываться. Надеюсь, что всё будет успешно.

Календарь нового сезона мне понравился, он стал более ритмичным. Если проводишь четыре матча, то дальше есть пауза, чтобы восстановиться и залечить микроповреждения. Учитывая все наши перелёты, то для нас стало лучше. К тому же появилось чуть больше времени на то, чтобы доработать определённые моменты.

— Совсем скоро стартует ваш первый предсезонный турнир, а всего их у «Амура» в августе будет два. Какую цель в первую очередь преследуете? Знаю, что есть в КХЛ тренеры – противники летних турниров, а вы относитесь к другой категории?

— Тут просто надо вернуться как раз к предыдущему вопросу. Всё дело в том, что парни долго находились без игровой практики. Сейчас надо, чтобы ребята поймали игру и вернули утерянные за столь длительный срок привычные ощущения. Через эти игры мы лучше подойдём к сезону.

«Продление контракта в феврале было для меня неожиданным»

— Вы продлили контракт с «Амуром» в самом начале февраля, когда даже не был завершён регулярный чемпионат, а решающие матчи сезона были ещё впереди. Для вас была лестной такая оценка работы? Ведь вам выразили доверие, когда главная цель не была достигнута.

— Скажу честно – для меня это было неожиданно. Не ждал, что предложение поступит в тот момент. Но думаю, что это решение положительным образом отразилось на команде, потому что парни поняли, что человек, который ими руководит, остаётся на следующий сезон.

Внутри команды сложился прекрасный коллектив, выстроились отличные взаимоотношения. Сама атмосфера была такой, что все победы и поражения мы переносили вместе. Тренерский штаб, игроки, менеджмент – все были вместе. Есть такое крылатое выражение: «Выигрывает команда — проигрывает тренер». Так вот мы его стёрли. Побеждаем вместе, проигрываем вместе, также вместе несём ответственность.

— Немного удивило, что после успешного сезона так сильно поменялся ваш тренерский штаб. Что стало причиной изменений?

— Это не моя прихоть и не моя инициатива. Не хочу акцентировать, но руководство было не очень довольно некоторыми вещами. Перед подписанием моего контракта был разговор, что утверждать тренерский штаб будет руководство клуба.

— Для вас это не принципиальная история в том плане, что некоторые тренеры настаивают на том, что они сами подбирают помощников?

— Как случилось – так случилось. Я же не руководитель клуба, я руководитель команды. Меня наняли на работу точно так же, как нанимают игроков. По каким-то моментам я могу высказать своё мнение, но всё равно решающее слово за работодателем.

Рад, что мои бывшие помощники трудоустроились в другие команды. Думаю, что у них всё будет нормально. Жизнь – это такая штука: сегодня сводит так, завтра — по-другому. Кто знает, может быть, когда-нибудь в новом месте мы и воссоединимся. Вполне такое возможно.

Андрей Мартемьянов Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Что скажете о новых помощниках?

— Когда меня поставили в известность, что тренерский штаб будет видоизменён, я не был против по новым кандидатурам. Знаю этих специалистов и знаю, как они работают. Это первое. А второе — в любых изменениях я всегда ищу положительные моменты. Свежий взгляд – немаловажный фактор как в плане подготовки, так и в плане игровых моментов.

Почему нет? Далеко не все держатся штабами. Есть примеры, кто из главных тренеров работает в одного, постоянно с новым штабом. И выигрывают. Так что в этом нет ничего страшного. Может быть, и парням поможет такая смена обстановки, услышат и увидят для себя что-то новое.

«Сказал Набокову, чтобы не вздумал останавливаться»

— В марте сразу после завершения первого раунда плей-офф вы дали интервью моему коллеге Родиону Власову, в котором сказали, что для «Магнитки» вообще радость, что они смогли пройти «Амур». На тот момент ещё никто не знал, что «Металлург» в итоге станет чемпионом КХЛ. А вы видели в своём сопернике потенциал чемпионской команды или это «Амур» их и закалил?

— Знаю, что игроки «Металлурга» общались с нашими хоккеистами, и сейчас передам их мнение. Это не я придумал, а их игроки сами признали, что серия с нами была для них наиболее сложной. Почему им дальше было легче, это уже надо спрашивать у них. Но мы играли с максимальной самоотдачей, действовали жёстко, показали хоккей плей-офф. Возможно, мы их действительно закалили.

А так у них сбалансированная команда, которая сильно удивила меня в финале. Обыграть «Локомотив» со счётом 4-0… Настоящие молодцы. Тренерский штаб «Металлурга» внёс большой вклад в титул. Могу сказать конкретно по серии с нами, что они применяли различные тактические варианты, действуя по игре. Рука тренерского штаба была хорошо видна. Команда слышала и понимала, что от неё хотят.

И надо заметить, что там есть кому играть. Блестяще сыграл вратарь Илья Набоков. На прощальном рукопожатии я сказал ему, чтобы не вздумал останавливаться и шёл только вперёд. После сезона его задрафтовали в НХЛ. Если нос задирать не станет, то будет хорошим вратарём.

— Лично у вас есть дополнительная гордость от того, что выдали настолько равную серию с чемпионом?

— Лично мне больше приятно, что по итогам плей-офф в принципе мы стали девятой командой, а не 10-й, так как одержали две победы в основное время, а Минск однажды победил в овертайме. Вот это мне больше понравилось (смеётся).

Залогом нашего результата стала совместная работа всей команды. Дорогого стоит, какая заряженность была в раздевалке. Недаром мы сохранили бóльшую часть команды.

— Понимаете, что задали высокую планку, по которой вас будут судить в новом сезоне? Теперь все будут ждать от «Амура» как минимум исторического выхода во второй раунд плей-офф.

— Согласен с вами. Это нас обязывает двигаться дальше. Мы и сами этого хотим и нацеливаем ребят на то, что для «Амура» не должно быть счастьем просто попадание в плей-офф. Хотя сам выход туда – дело непростое. Поверьте мне: в новом сезоне, как и всегда у нас на Востоке, будет мясорубка. Все укрепляются: и «Барыс» будет сильным, и «Сибирь». Посмотрим, что покажет сезон.

«Бочаров – взрослый человек. Он сам принял решение. «Амур» уже сформирован»

— В межсезонье спортивному блоку клуба удалось выполнить ваше пожелание по сохранению костяка. Из серьёзных потерь можно выделить только перешедшего в «Ак Барс» Коршкова и находящегося сейчас без работы Бочарова. Довольны селекцией?

— На прошлой неделе к нам присоединились наши парни с заграничными паспортами. Я их не называю иностранцами. Они все наши игроки «Амура» (смеётся).

Считаю, что мы усилились и неплохо выглядим. Нам нужно было добавить скорости в атаке, на это и был сделан акцент. Приобрели Талалуева, чтобы немного убыстрить нападение. Дюрандо и Броссо – те снайперы, которые усилят атаку.

— Вы как раз говорили, что большинство в прошлом сезоне не шло потому, что не было нападающих, способных забивать.

— Должны быть исполнители. Должны быть те, кто привезёт шайбу в зону, кто отдаст ювелирную передачу и кто точно бросит. Это всё непростые составляющие. Надо уметь видеть таких людей. Не буду приводить примеры, но все знают, кто сделает четыре броска по воротам и забьёт два гола. Причём попадая по любой шайбе. Найти таких хоккеистов – большая ценность.

— Если Бочаров так и не найдёт предложение на рынке, позвонит вам и выразит желание вернуться в «Амур», готовы рассмотреть его услуги или поезд уже ушёл?

— Команда уже сформирована, и у нас нет мест. Физически нет свободных позиций. Может быть, Стас искал какие-то другие предложения. Брал паузы, не торопился с подписанием нашего контракта. Может быть, хотел поехать в европейскую часть или на Урал. Это его выбор. Особого рвения и желания остаться здесь он не выказывал. Взрослый человек, сам принял решение.

Станислав Бочаров Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Не делю команду на звёзд и полузвёзд. Спрос со всех особый. Спрашивать буду от и до»

— Главное подписание «Амура» в межсезонье – переход из СКА Алекса Гальченюка. Всем известно ваше максимально требовательное отношение к высокооплачиваемым игрокам. Ваша фраза – «нужно не только подписать контракт, но и его отработать». Можно сказать, что с Алекса будет особый спрос?

— Спрос со всех особый. Не делю команду на звёзд и полузвёзд. У меня со всеми игроками ровные отношения. Могу и пошутить, и поболтать на любые темы, но спрашивать буду от и до, со всех одинаково. Не важно, какой у тебя контракт. Как только надел игровую майку, ты ответственный за результат.

Что касается Алекса, то я с ним очень много общался по телефону. Он заряжен. Очень хорошо помню, что он творил на молодёжном чемпионате мира. Я ему сказал: «Алекс, вернись туда и вспомни свои ощущения». Когда последний раз созвонились, он ответил: «Тренер, я всё вспомнил и готов работать не покладая рук».

Будем надеяться, что приедет в хорошем состоянии. Играть он умеет. Человек провёл 10 сезонов в НХЛ, а это о чём-то говорит.

Когда Алекс Гальченюк приедет в расположение команды? Эксклюзив В «Амуре» назвали причину текущего отсутствия Алекса Гальченюка в расположении команды

— Год назад главным приобретением «Амура» стал Александр Хохлачёв, подписавший двухлетний контракт. Ожидания были высоки, в прессе обсуждалось каждое его действие. Та шумиха, которая окружала Хохлачёва в течение всего сезона, повлияла негативно на его игру?

— Безусловно. Все знают, что у нас же есть своя специфика. Летать туда-сюда – сложновато. Думаю, что Сашка действительно испытывал на себе давление из-за высокого контракта. Но в хоккее есть такая вещь: чтобы такой игрок раскрылся, рядом должны быть люди его уровня. Мы планировали, что он будет играть в одном звене с Алексом Бродхёрстом…

— А он сначала получил тяжёлую травму, потом ещё и заболел.

— И весь сезон у него пошёл кувырком, но руководство пошло на продление с ним контракта ещё на два года, всё-таки это знаковый человек для нас. Он не просто хоккеист. Он Игрок. К нему и уважение есть в команде, хотя он ей и помог не так много, как мог бы. Но думаю, что ни один специалист не скажет, что это слабый игрок.

«Обязательно пойду навстречу Дрозгу и Панюкову. В национальной команде на груди флаг твоей родины»

— Ваш генеральный менеджер Вадим Покотило рассказал, что каждого новичка брали на конкретную позицию. То есть звенья в вашей голове уже выстроены?

— Да. Мы этим вплотную занимались. Оставили 80% состава, практически сразу подписали почти всю оборону. Парни играли самоотверженно.

И хочу выделить ещё один момент – атмосфера в команде была очень приличной. После завершения сезона сказал парням, что настолько дружной команды у меня в карьере ещё не было за всё то время, что работал тренером в хоккее – и главным, и помощником, и в ВХЛ.

— В конце августа пройдёт олимпийская квалификация, где должны быть задействованы Кирилл Панюков (Казахстан) и Ян Дрозг (Словения). Если они уедут, то могут пропустить старт сезона. Клубы КХЛ больше не должны в обязательном порядке отпускать своих игроков в иностранные сборные, но такой отказ как раз может подорвать атмосферу. Что будете делать, если Ян и Кирилл скажут, что хотят поехать?

— Обязательно пойду им навстречу. У меня с советских времён осталось внутри, что это Национальная (!) команда. Там на груди флаг твоей родины! В своих сборных парни приобретают неоценимый опыт, завоёвывают регалии и звания – всё что угодно. Да и уровень национальных команд не сравнится с клубными. Всё-таки сборная – это сборная.

Ян Дрозг Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Мы не брали кота в мешке. Дюрандо грезит вернуться в НХЛ через игру в КХЛ»

— КХЛ вернула прежний лимит на легионеров, и «Амур» оперативно воспользовался этой возможностью, подписав Броссо и Дюрандо. Девина мы все хорошо знаем, а вот Арно – новый игрок для лиги. Не опасно ли брать легионера со стороны и везти его на Дальний Восток, не понимая, сможет ли он адаптироваться к игре в объективно непростых условиях?

— У нас приличный тренерский штаб, работает аналитический отдел. Мы просмотрели большое количество игр Дюрандо и не брали кота в мешке.

Он сумасшедшим образом замотивирован, потому что грезит вернуться в НХЛ через игру в КХЛ. Такие прецеденты существуют. Если после игры в «Амуре» парень получит сильное предложение из НХЛ или даже от другого клуба КХЛ, то буду за него только рад. Никогда не злюсь, если хоккеист отправляется на повышение, значит, и твой труд в нём есть.

Когда они прибыли в команду, на первой тренировке сразу сделали под них двустороннюю игру, чтобы посмотреть, в каких они кондициях. И сразу увидели, насколько быстрые решения они принимают. Так что мы не промахнулись. По крайней мере, я на это надеюсь.

— В «Амуре» иностранцы должны обязательно быть первыми скрипками или будете довольны, если кто-то исполнит и такую роль, как Люк Джонсон в «Магнитке», незаменимого чернового игрока?

— Джонсон – нужный и важный игрок для «Металлурга». Может быть, он и не большой забивала, хотя в серии с нами забил кучу голов (смеётся). Но он парень-трудяга, который выполняет большой объём работы. Кому-то и рояль таскать нужно, вот он его в плей-офф и таскал.

Люк Джонсон и Игорь Бобков Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Бесспорно, но в «Магнитке» он всё-таки игрок третьего звена. А в «Амуре» легионеры должны быть в топ-6.

— Я сам играл за границей и знаю, что с иностранцев спрос особый. Дорогой игрок обязан быть одним из лидеров. Может быть, и не в раздевалке, но точно на льду.

— Нет ощущения, что в идеальном мире вам не хватает защитника для второй бригады большинства, близкого по формату к Кэмерону Ли?

— Да нет. Скажу, что и Ефим Гуркин много играл в большинстве в «Автомобилисте». Это игрок с хорошим катанием и видением площадки, немного разноплановый. Мне кажется, что и Ваня Мищенко в том сезоне большое количество очков набрал при игре в большинстве.

Мы вообще посчитали, что 12 человек в команде выдали лучший сезон в жизни. И Ваня входит в их число. Он хорошо смотрелся в большинстве. Сашка Щемеров и Саня Брынцев тоже могут сыграть эту роль. Да, может быть, они и не выполнят передачу на пустые ворота через восемь клюшек, но парни играют нормально. Претензий у меня нет.

— Не считаете, что вслед за возвращением старого лимита на легионеров по-хорошему нужно отменять и искусственный лимит на двух молодых в заявке на матч? Талант пробьётся и без посторонней помощи, а простое присутствие на лавке позитивно всё равно не скажется на прогрессе игрока.

— С трудом могу ответить на этот вопрос, потому что в моём понимании всё должно быть по спортивному принципу. Человека должны не просто ставить в состав, чтобы он сидел на лавке. Ему надо пройти жернова конкуренции, чтобы стать игроком основного состава. В принципе, у нас не так много талантливой молодёжи, которая может сразу попасть в состав.

Есть самородки, но есть и такие, которых чуть-чуть… Специально акцентирую внимание на слове «чуть-чуть». Искусственно вводят в состав. Но это всё зависит от политики клуба. Если тебе наставили кучу заданий, что и молодые должны играть, и местные, и Кубок Гагарина ты должен выиграть… Надо исходить из реалий той ситуации, которая есть, и ставить перед тренером реальные задачи. Если бы я мог всё это выполнить, то уже бы работал в НХЛ (смеётся). Шутка.

«Я не сторонник забирать у игроков их деньги»

— Недавно большой резонанс вызвало интервью Андрея Разина, который, в частности, сказал, что в его команде нет системы штрафов. Не знаю, уж насколько он лукавит, но так им было сказано. Разделяете такой подход?

— У нас есть штрафы, однако я не сторонник забирать у парней их деньги. В прошлом сезоне, по-моему, двоих оштрафовали, да и то 50% вернули. Знаю, сколько сил тратят игроки, зарабатывая своих деньги. Не хочу их у них забирать.

Но вообще в этом нет ничего страшного. Это же не Мартемьянов кладёт деньги себе в карман и не клуб их забирает. Эти средства идут в командную кассу. Парни сбрасываются, чтобы купить шампунь или ещё что-то из подобных мелочей. И мы в штабе тоже сбрасываемся. Это жизнь команды, и должны быть деньги на текущие расходы.

Андрей Разин и Андрей Мартемьянов Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Чего в своей команде никогда не потерпит главный тренер Андрей Мартемьянов?

— Подлости и трусости. Для меня это не хоккеист. Люди все разные, но для меня такие вещи – это маркер. Я сам из советских времён и очень люблю командных игроков. Хочу, чтобы у нас вернулся командный дух и атмосфера в команде была такой, что игроки с радостью бы шли в раздевалку, а не отбывали трудовую повинность. Тем более это особенно важно именно с нашими переездами.

— Сколько шансов хоккеисту вы готовы дать, если с первого раза тот не понял?

— Одного я уже второй год терплю (смеётся). Это же часть нашей работы. Есть парни, кто всё быстро впитывает, такие и растут быстрее. А есть те, до кого доходит только методом запоминания, их нужно долбить и долбить, постоянно подпинывать.

Во всём должен быть профессионализм. Если твой руководитель – человек, который прошёл хоккейную жизнь и знает, куда ведут все эти вещи – тебе что-то подсказывает, то его надо слушать и всё выполнять. С опытных игроков спрос повыше. Ты уже должен всё понимать. Если тебе сказали раз-два, а до тебя не доходит, то для меня это всё.

Молодым же свойственно ошибаться. В голове у кого-то ветер гуляет. Это нормально, потому что кто-то взрослеет раньше, кто-то позже. Не в плане физиологии, а в плане своего менталитета. Есть серьёзные парни, готовые быстро всё впитывать, а есть маленько раздолбаи. С ними надо больше работать, но если в них что-то есть, то это надо делать.

Не так много у нас массовости, чтобы продолжать работать как раньше, когда из тысячи два человека в любом случае всё равно вылезут. Сейчас надо скрупулёзнее работать с теми молодыми парнями, кто попадает тебе в руки. И повторюсь: я считаю, что место в составе надо завоевать.

Высшая ценность в хоккее – это уважение к тебе со стороны твоих партнёров, уважение от твоих соперников и любовь болельщиков. Если ты достигаешь этих трёх компонентов, то можно сказать, что ты добился многого как спортсмен.