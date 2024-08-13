Ротенбергу вручили награду, в НХЛ совершили уникальный ход. Итоги дня в хоккее

Зинэтула Билялетдинов сообщил, что больше не планирует работать главным тренером.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 13 августа 2024 года.

Роман Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта». Специалист на своей странице в социальной сети выложил фотографию со знаком и документом к нему с подписью мэра Москвы Сергея Собянина.

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера петербургской команды. Дважды выводил СКА в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.

В прошлом сезоне СКА во втором раунде плей-офф уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.

«Сент-Луис» сделал оффершиты двум игрокам «Эдмонтона»

Игроки «Эдмонтона» Филип Броберг и Дилан Холлоуэй получили предложения от «Сент-Луиса».

«Блюз» сделали оффершиты «Эдмонтону» по 22-летнему защитнику Филипу Бробергу и 23-летнему нападающему Дилану Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

«Сент-Луис» предложил Бробергу контракт на два года с зарплатой $ 4,58 млн за сезон. Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой $ 2,29 млн в год.

«Ойлерз» в течение недели должны принять решение о том, повторят ли они предложения по хоккеистам. Если этого не произойдёт, то Броберг и Холлоуэй перейдут в «Сент-Луис». В таком случае «Эдмонтон» получит выбор во втором раунде драфта как компенсацию за Броберга и выбор в третьем раунде драфта за Холлоуэя.

Интересно, что в лиге предложен первый оффершит с 2021 года. Тогда нападающий Еспери Котканиеми получил предложение на один год и $ 6,1 млн от «Каролины», которое не стал повторять «Монреаль».

Ещё до этого, в 2019 году, форвард Себастьян Ахо получил предложение от «Монреаля» по пятилетнему договору на общую сумму $ 42,27 млн, но его «Харрикейнз» повторили.

Билялетдинов сообщил, что больше не планирует работать главным тренером

Заслуженный тренер России, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Зинэтула Билялетдинов заявил, что больше не планирует работать главным тренером.

— Можете ли вы в дальнейшем работать главным тренером?

— Нет, по-моему, я проработал достаточно. То, что могу консультировать, допускаю, — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Напомним, Билялетдинов последние два сезона провёл в «Ак Барсе». В сезоне-2022/2023 казанский клуб под руководством специалиста дошёл до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4).

В «Авангарде» рассказали, какое медицинское обследование необходимо пройти Риду Буше

В «Авангарде» сообщили, что обследование травмированного нападающего Рида Буше продолжится завтра, 14 августа. Хоккеисту необходимо пройти магнитно-резонансную томографию, чтобы выявить степень повреждения, полученного во время первого периода товарищеского матча с минским «Динамо».

Напомним, вчера, 12 августа, во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

До начала предсезонного периода также стало известно, что травмирован другой нападающий омского клуба — Владимир Ткачёв.