Такого в НХЛ не было 33 года! «Сент-Луис» собирается «обокрасть» финалиста Кубка Стэнли

Иногда тишина в межсезонье докучает даже генеральным менеджерам клубов НХЛ. С момента открытия рынка свободных агентов прошло полтора месяца, все основные переходы уже произошли, а ведь так хочется какой-нибудь шумихи, драйва, активности! Ведь надо же с этим что-то делать.

На этот раз взять инициативу в свои руки решил босс «Сент-Луиса» Даг Армстронг, предпринявший то, чего в лиге не происходило уже 33 года — «Блюз» сделали оффершиты сразу двум игрокам! «Жертвой» обладателей Кубка Стэнли пятилетней давности стал финалист последнего плей-офф «Эдмонтон», который меньше чем через неделю может потерять защитника Филипа Броберга и нападающего Дилана Холлоуэя.

Для тех, кто ввиду редкости события не помнит или не знает, напомним: оффершит — предложение контракта, сделанное ограниченно свободному агенту другого клуба и подписанное этим игроком. Чтобы получить оффершит, хоккеист должен провести не менее 80 матчей в НХЛ, если является полевым игроком, и не менее 28, если это вратарь, а также получить, но не подписать квалификационное предложение от своего нынешнего клуба. У команды, владеющей правами на этого ОСА, есть неделя, чтобы повторить предложение другого клуба, в противном случае переход состоится.

Причина редкости данного события в том, что перехват игрока таким способом является, скажем так, признаком дурного тона и может спровоцировать ухудшение отношений между клубами, а также спровоцировать месть.

В каком-то смысле именно местью стал последний до вчерашнего дня оффершит, который был подписан три года назад. Тогда «Каролина» переманила у «Монреаля» форварда Еспери Котканиеми, ответив на бесцеремонную попытку «Канадиенс» забрать у «ураганов» Себастьяна Ахо двумя годами ранее. «Харрикейнз» подошли к тому оффершиту со всей ответственностью, устроив форменное издевательство над канадской командой. И, в отличие от «Хабс», ещё и забрали игрока — «Монреаль» не смог повторить предложение по финскому нападающему.

Испортить отношения с новым генеральным менеджером «Ойлерз» Стэном Боумэном, судя по всему, Армстронг не особо боится — репутация первого после скандала в «Чикаго» находится не в лучшем состоянии, и многие в Северной Америке плохо восприняли его возвращение к трудовой деятельности. И сейчас за океаном многие смакуют предложения «Сент-Луиса», ни одно из которых «нефтяники» с огромной долей вероятности повторить не смогут.

Дело в том, что у канадцев попросту нет на это денег — новый суммарный кэпхит Броберга и Холлоуэя должен составить $ 6,87 млн, а «Эдмонтон» уже сейчас превышает потолок зарплат на $ 355 тыс. В ведомость «Сент-Луиса» же новички спокойно впишутся — у них без учёта дуэта из «Ойлерз» есть $ 7,3 млн. Если «нефтяники» не повторят оффершиты «блюзменов», что, опять же, весьма вероятно, то в качестве компенсации получат выбор во втором раунде драфта за Броберга и выбор в третьем раунде за Холлоуэя. Дополнительная издёвка над канадцами кроется в отдельно взятом кэпхите каждого игрока — получи они на $ 1 больше, компенсация за них была бы уже другой.

Для НХЛ XXI века этот случай уникален — ещё ни разу в новом столетии один клуб не пытался «украсть» у другого сразу двух игроков. А вот во всей истории лиги такая ситуация произошла во второй раз. Иронично, что по другую сторону баррикад в том случае был именно «Сент-Луис».

Хотя тогда «Блюз», как ни странно, также выступили в роли провокаторов — в июле 1991 года клуб из Миссури сделал оффершит форварду «Бостона» и одному из участников «Чуда на льду» Дэйву Кристиану, а «Брюинз» в ответ сделали предложения защитнику Глену Фезерстоуну и нападающему Дэйву Томлинсону. Переходы состоялись, но их практический смысл объяснить было довольно сложно — из предполагаемых трёх лет Кристиан отработал в «Сент-Луисе» всего один год и ушёл в «Чикаго», а Фезерстоун и Томлинсон на двоих провели всего 111 матчей за «мишек».

«Блюз», к слову, тем летом разошлись не на шутку — помимо Кристиана, оффершиты от «музыкантов» получили Брэндан Шэнахан и Мишель Гуле, выступавшие за «Нью-Джерси» и «Чикаго» соответственно. Шэнахан, как известно, тогда покинул «Дэвилз», но провёл в «Сент-Луисе» всего четыре сезона, чтобы потом стать легендой в «Детройте», а предложение по Гуле «ястребы» повторили, сохранив будущего члена Зала славы до конца его карьеры.

Броберга и Холлоуэя, если не произодёт чего-то экстраординарного, уже можно считать игроками «Блюз». Впрочем, болельщики «Эдмонтона» в соцсетях верят, что через год их любимая команда сделает ответный ход — будущим летом ограниченно свободным агентом станет нападающий «музыкантов» Джейк Нейборс, а это значит, что мы можем получить продолжение этой истории.