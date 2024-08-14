На Востоке КХЛ созрела новая сила. Сможет ли «Амур» провести исторический сезон?

В прошлом сезоне хабаровская команда дала бой будущему чемпиону, а в этом может пойти ещё дальше.

Прошлый сезон «Амур» начинал с большими ожиданиями – финансирование команды было увеличено, команду возглавил Андрей Мартемьянов, который уже выводил хабаровчан в плей-офф до этого, были подписаны Александр Хохлачёв, Алекс Бродхёрст, Егор Коршков. В целом дальневосточники эти ожидания оправдали, выйдя в плей-офф и дав там бой «Магнитке» — будущему чемпиону. Брали подопечные Мартемьянова самоотверженностью, высокой организацией игры, а также отличным командным взаимодействием.

Тренеры и игроки «Амура» во время матча плей-офф с «Металлургом» Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Давайте посмотрим, как изменился «Амур» в межсезонье, на что будет претендовать и как повлияют на команду внешние факторы: уход губернатора, новый календарь и обновлённый лимит на легионеров.

Изменения в тренерском штабе

Ушли: Игорь Ефимов, Алексей Жигарев, Евгений Шалдыбин.

Пришли: Виктор Костючёнок, Евгений Фёдоров, Олег Филимонов.

Казалось бы, тренерский штаб в полном составе заслужил поработать в следующем сезоне, но нет – изменений было не миновать. Обычно главным тренерам некомфортно, когда начинают «трясти» их помощников, но Мартемьянов, кажется, спокоен на этот счёт: «Как случилось – так случилось. Я же не руководитель клуба, я руководитель команды. Меня наняли на работу точно так же, как нанимают игроков. По каким-то моментам я могу высказать своё мнение, но всё равно решающее слово за работодателем».

Но при этом наставник хабаровчан остался доволен кандидатурами, предложенными руководством: «Когда меня поставили в известность, что тренерский штаб будет видоизменён, я не был против по новым кандидатурам. Знаю этих специалистов и знаю, как они работают. Это первое. А второе — в любых изменениях я всегда ищу положительные моменты. Свежий взгляд – немаловажный фактор как в плане подготовки, так и в плане игровых моментов».

Изменения в составе

Ушли: Янис Калниньш, Елисей Минаев, Егор Мартынов, Станислав Бочаров, Кирилл Капустин, Егор Коршков, Анатолий Никонцев, Пётр Хохряков.

Пришли: Девин Броссо, Алекс Гальченюк, Арно Дюрандо, Олег Ли, Илья Талалуев.

Главная потеря хабаровчан – Егор Коршков, который сумел в прошлом сезоне перезагрузить карьеру. Однако, как поведал генеральный менеджер «Амура», шансов удержать форварда не было: «Когда закончился плей-офф, мы дали ему остыть после завершения сезона. Егор отдохнул неделю, дальше мы поговорили один на один, и он сообщил, что семья приняла решение покинуть Хабаровск. На тот момент он даже не знал, где продолжит карьеру. Разговора о деньгах не последовало».

Зато усиления кажутся максимально точечными и необходимыми. Алекс Гальченюк, безусловно, должен стать главной звездой команды, нестабильный прошлый сезон должен быть забыт, да и давления такого в Хабаровске на Алекса не будет. Илью Талалуева удалось вырвать из «Спартака», хотя ныне это сделать не так просто. Трансфер 26-летнего форварда является очень многообещающим. Броссо и Дюрандо, по словам Мартемьянова, «те снайперы, которые усилят атаку». Первый уже провёл два сезона в лиге, поэтому вопросы акклиматизации мы можем снять с повестки, а вот на Дюрандо будет любопытно понаблюдать в этом плане.

Перспективы

Начать хотелось бы с тех изменений, которые произошли вне хоккейной площадки. Михаил Дегтярёв, бывший губернатор Хабаровского края, который был бенефициаром создания конкурентоспособного «Амура», покинул свой пост, став министром спорта РФ. Переживать за финансирование в предстоящем сезоне не надо, так как бюджет уже был утверждён, но вот дальше Хабаровск ждёт таинственная неизвестность. Будет ли это дёргать «Амур»? Наверное, нет. Как говорится, это не проблема сегодняшнего дня.

В этом сезоне «Амуру», как и всем остальным клубам КХЛ, предоставлен более щадящий календарь, но для Хабаровска это носит первостепенное значение ввиду географического расположения. Подопечные Мартемьянова должны выглядеть посвежее.

Также в этом сезоне откатились к лимиту в пять легионеров, чем такие команды, как «Амур», должны пользоваться. Впрочем, хабаровчане это и сделали.

Теперь – к перспективам. Мемы о «Кубке Гагарина к 2026 году» пока уберём в сторону и сосредоточимся на действующем положении дел. Стал ли «Амур» сильнее? Да, однозначно. Может быть, подписаний было не так много, но все они точечные и необходимые. Единственное, хабаровчане не усилили оборону, но главный тренер команды сказал, что надобности в этом не было.

Андрей Мартемьянов Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Мартемьянов известен тем, что умеет сколачивать крепкие коллективы, которые личные амбиции уберут на второй план в пользу командного успеха. Как кажется, в этом плане у «Амура» всё хорошо, время притирки и понимания требований прошло. Намедни Андрей Алексеевич даже сказал: «И хочу выделить ещё один момент – атмосфера в команде была очень приличной. После завершения сезона сказал парням, что настолько дружной команды у меня в карьере ещё не было за всё то время, что работал тренером в хоккее – и главным, и помощником, и в ВХЛ».

В том, что «Амур» по итогам сезона выйдет в плей-офф, сомнений немного, так как у команды есть всё для этого: мудрый главный тренер, командное единение, мастера и понимание, куда идти. Хабаровчан можно смело назвать новой силой на Востоке. Единственный камень преткновения во всём этом остаётся неизменным – география. От того, как команда будет готова физически, зависит очень много. Если этот процесс получится сделать максимально эффективным, то шансы на историческое достижение в виде выхода во второй раунд плей-офф есть. И не призрачные.