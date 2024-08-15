«В Америке никогда не нравилось жить, соскучился по России». Интервью с новичком ЦСКА

23-летний защитник Никита Охотюк ещё ни разу не выступал в КХЛ, проведя бóльшую часть спортивной карьеры в Северной Америке. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата», находящемуся на сборах ЦСКА в Минске, хоккеист признался, что три года пытался вернуться в Россию, и рассказал о первых впечатлениях после подписания двухлетнего контракта с армейцами. Никита назвал свои сильные стороны и порассуждал на тему современного скоростного хоккея.

«Сейчас всё срослось, я не жалею о своём выборе»

— Расскажите о ваших первых впечатлениях от пребывания в ЦСКА.

— Впечатления отличные. С радостью приехал в команду, вернулся в Россию. Скучал по культуре, родному языку, общению с людьми. Так что мне всё нравится, эмоции только положительные.

— Сборы в Минске проходят в интенсивном режиме?

— Был первый цикл, сейчас уже прошёл второй. Второй получился усиленным, думаю, что он стал самым сильным. В следующем цикле уже будет постепенное снижение нагрузок. Тренировки получаются отличные.

— Могли ли подумать в детстве, что в 23 года будете выступать за такой великий клуб с давними чемпионскими традициями?

— Тяжело сказать. У меня была возможность лет в 15 уехать в «Красную Армию», но не получилось. Сейчас всё срослось, я не жалею о своём выборе.

Никита Охотюк Фото: ХК ЦСКА

«Буду честен: я ещё три года назад хотел вернуться, каждый год об этом думал»

— Никита, какова была ваша первая реакция после обмена прав из «Торпедо» в ЦСКА?

— Конечно, я уже понимал, к чему всё идёт. В первую очередь обрадовался, потому знаю историю клуба и то, какие высокие задачи ставятся перед ЦСКА. Армейцы всегда в топе, мне тоже хочется побеждать.

— Переговоры получились быстрыми?

— Да, всем этим занимался агент, это его работа, а не моя. Всё прошло быстро.

— Когда поняли, что пришло время возвращаться на родину?

— Буду честен: я ещё три года назад хотел вернуться, каждый год об этом думал, старался, но не получалось. Контракт заканчивался, прошла половина сезона за океаном, я уже тогда принял для себя решение: «Пора».

— Вы сказали, что скучали по культуре, родному языку. По самой России тоже сильно соскучились?

— Да. У меня здесь семья, друзья, родственники. И сам я очень люблю Россию. С моим менталитетом было тяжело жить в Северной Америке.

«Шайбу принял — сразу вперёд, я не люблю тащить её назад»

— Понимаете, что команда перестроилась, сильно обновила состав и от новых игроков ждут повышенной самоотдачи?

— Прекрасно это понимаю. В любой команде, в любом возрасте нужно себя показывать. Если ты хочешь добиться высоких результатов, то необходимо играть, а не отсиживаться.

— Какую роль для вас в команде видит главный тренер Илья Воробьёв, какого хоккея он от вас ждёт?

— Мы с ним один на один долго ещё не общались, этот разговор впереди, он обрисует мне основные детали. Понимаю, что в первую очередь мне как защитнику нужно будет отвечать за оборону и блокированные броски. Поэтому буду как разрушать, так и стараться создавать у чужих ворот.

— ЦСКА наверняка будет играть в быстрый, агрессивный, современный хоккей. Вы готовы к таким требованиям и нагрузкам?

— Да, мне как раз нравится, когда всё происходит быстро. Шайбу принял — сразу вперёд, я не люблю тащить её назад. Потащишь к своим воротам — может всё не так сложиться, как задумывал.

Главная задача ЦСКА на сезон Защитник Никита Охотюк — о ЦСКА: команда классная, главное — выиграть кубок

Никита Охотюк Фото: ХК ЦСКА

«В США и России вообще всё по-другому, нет ничего общего»

— Назовите свои самые сильные стороны.

— Назову катание, но, в принципе, мне всё нравится делать в обороне. Та же силовая борьба импонирует. Конечно, могу подключиться вперёд, если есть момент. Если его нет, то лучше сыграю надёжно.

— Значит, защитником-домоседом вас точно не назовёшь.

— Именно. Я скорее универсал, разноплановый защитник. Смотрю по ситуации.

— Сильно ли отличается нынешний хоккей в АХЛ от того, в который играют в КХЛ?

— В КХЛ я ещё не играл, поэтому сложно сказать. Смотрел матчи, но по видео тяжело судить, надо самому выйти на лёд. Думаю, что уровень в плане игры и мастерства здесь повыше. В АХЛ много беготни и хоккея в стиле «бей-беги».

— Вам импонирует, что наша лига сильно омолаживается, всё бóльшая ставка делается на молодёжь?

— Мне кажется, что молодые ребята всегда приходили и проявляли себя. Главное, чтобы в команде был стержень, правильная атмосфера. Есть ребята, которые готовы играть в 18 лет, есть и постарше. Нужно быть сплочённым и единым коллективом.

— В «Калгари» вам, по сути, не давали нормальных шансов?

— Да, было такое. Уже чувствовал себя не в своей тарелке.

— Вас озадачил обмен из «Сан-Хосе» или уже после ухода из «Нью-Джерси» многое понимали?

— Как уже говорил, ещё года три назад думал о возвращении. Когда выступал в «Нью-Джерси», пытался уехать каждый год, но меня не отпускали. Я и лично разговаривал, пробовал договориться, встречался с генеральным менеджером. Говорил: «Отпустите, дайте поиграть». Однако никак не получалось.

— Нью-Йорк и Калифорния — не самые плохие места для жизни.

— Если говорить в плане жизни, то мне в Америке никогда не нравилось жить. Повторюсь, не хватало нашей культуры, менталитета. В США и России вообще всё по-другому, нет ничего общего.

Никита Охотюк Фото: ХК ЦСКА

«У меня всё прошло быстро: давно прилетел, выходил на лёд, попал в свою среду»

— Из родного «Трактора» с вами не связывались, не выходили на вас?

— Связывались, когда права принадлежали им, до обмена в «Торпедо». На тот момент главным тренером челябинцев работал Анвар Рафаилович Гатиятулин, я его с детства знаю, где-то с 10 лет. Мы с ним иногда встречались, разговаривали на разные темы.

— Теперь пересечётесь в матчах между ЦСКА и «Ак Барсом».

— Да, конечно. Кстати, в Ванкувере с ним виделись, когда он проходил там стажировку.

— С кем из ребят из нынешнего состава ЦСКА больше всего знакомы?

— Многих знаю. В сборной пересекались, есть те, с кем родились в одном городе. У нас вся команда очень дружная. По вечерам в карты играем с тем же Гурьяновым, Афанасьевым, Саморуковым, Нестеровым.

— Не удивлены, что сразу шесть человек из Северной Америки вернулись в Россию и подписали контракты с ЦСКА?

— Не скажу, что я удивлён. Это круто, что ребята возвращаются домой.

— Сложно ли перестроиться после стольких лет жизни за океаном к российским реалиям, пройти акклиматизацию, сразу влиться в процесс?

— У меня всё прошло быстро: давно прилетел, выходил на лёд, попал в свою среду. Вообще, я каждое лето приезжал домой, кроме одного ковидного года. Было тяжело, два года не видел семью, скучал.

— Долго придётся привыкать к здешним площадкам?

— Даже не замечаю этого, если честно.

— Все свои бытовые вопросы в Москве уже решили?

— Все вопросы решены. В Челябинске живут родители, но они будут прилетать в Москву. Пока я на сборах в Минске, супруга тоже в Челябинске.